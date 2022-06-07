Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча деякі західні санкції вже завдали серйозного удару по російській економіці, вони "не особливо вплинули на позицію Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час конференції FT's Global Boardroom.
За його словами, Москва постійно знаходила способи оминути санкції. Він також припустив, що деякі західні уряди вже втомилися від економічних наслідків санкцій проти Росії та шукають способів пом'якшити їхній вплив на захист своїх комерційних інтересів.
"Вони підтримують Україну, але також перевіряють, що можна зробити для послаблення санкції, щоб бізнес не постраждав", - додав глава держави.
Топ коментарі
+15 Right Right 2d264255
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+13 SergTranscarpathian
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«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», - приводит газета заявление Зеленского.
Также Financial Times отмечает, что Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным.
А ещё у тебя за окном дома, где тебя режут, группа поддержки западных политиков, которые кричат что верят в тебя и больше ничего не делают, вместо того, чтобы выбить дверь и усмирить маньяка.
І там, всі розуміють, що мирні переговори - це програш і втрата території і ніхто цього не хоче з нас, але наші "союзники" спеціально нас для цього ведуть. Їм не треба, щось ***** виграло, але вони і роблять все для того, щоб він і не програв. Зброї дають рівно стільки, щоб ми якомога більше вистояли, про всякі наступи можемо навіть і не мріяти і цього ніколи не буде, на жаль. Гарного варіанту розвитку подій не існує, на жаль
Стосовно розуміння наслідків перемовин - в ОПі може і розуміють, але саме до них і ведуть. Бо Зеленський саме перемовини розглядає як засіб досягнення миру. Попри те, що москву цікавлять лише перемовини про капітуляцію. Та з ОПи неодноразово звучать заяви, що війну завжди завершують домовленостями. Хоча це не відповідає дійсності, і, принаймні, три великих конфлікти того століття завершились без мирних угод, - за фактом. В Європі чують це постійне бажання Зеленського і покладаються саме на нього. Тоді як щодо їх бажання якось посприяти ***** ви, мабуть, не розумієте зміни обставин і політичної думки в Європі. І зростання ваги саме української позиції. Попри недостатність силової спроможності, ніхто з "союзників" наразі не здатний нікуди вести Україну в питаннях кацапської війни і буде діяти в межах українських наративів.
(он считает это фигней... а вот липецкую кондитерку...уууу преступление)))
Но санкции не действуют на страны типа расеи, там людям за счастье если ты с утра проснулся, больше им ничего не надо. Первобытный строй.
Победить их можно только в военном плане, а вот тут Запад не очень спешит нам помогать. Совок техники на 10 таких войн наклепал, что мы можем поделать?
з такими 'санкціями' москалі через 10 років оголосять вже повноцінну війну Україні і захоплять її вже повністю!
Надо азиатов на сторону Украины перетягивать
https://zaborona.com/dobrovolczi-vmyraly-poky-vlada-tikala-yak-herson-kynuly-napryzvolyashhe-svidchennya-uchasnyka-podij/
Тут специалисты могли бы разъяснить - какую именно . С АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ? Тогда это ребята ещё с команды любых друзів . И загадка - почему замочили Жванию .
Оно ни как не усвоит, что его слова потом будут цитировать рашисты, потирая свои грязные руки.
Пациенту нужны санитары!
А что с вагнергейтом? Когда дашь показания?
А почему продал свой дом в Украине? Чтоб не разбомбили?
А что обещал в Омане Патрушеву?
И миллион других вопросов по зраде...... Когда начнем спрашивать????
а вот ты, дружрк, ******* и вводишь людей в заблуждение.
и наверное не с проста
Така уже натура - без штанів, обісраний, але - "я русскій!"
Менеше з тим.
Потрібно давити, давити, давити і давити.
І одного разу РФ лопне і розсипеться.
Президент, А год тому назад, когда сообщили, что будет война, где обычно убивают, экономика
оказалась важнее людей? Тогда было не жалко? А дальше одни матюки...