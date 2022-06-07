Детей в оккупированном Крыму заставляют учить речи Путина, - Ташева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Крыму детей в учебных заведениях вынуждают учить речи президента РФ Путина.
Об этом сообщила постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (российские оккупанты. - Ред.) фактически принуждают учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.
По ее словам, один из нарративов, который пытаются транслировать оккупанты на территории полуострова, о Путине как о лидере Крыма, поэтому весь оккупированный полуостров завешен портретами Путина - он на билбордах, на ситилайтах.
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дедушка ******* Сталин Пуйло
дедушка Путин Российский маньяк
некому дедушке оторвать пердак
некому дедушке Пу дать в лязду
некому дедушке этому дать по бошке
и вместо гвоздя забить хорошо им же в стенку бетона
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
И ты КГБшная советская скотина..навеки тоже прощавай...
"И путин такой молодой,и юньій октябрь впереди..."
"Цап-царап!"
"Кто как обзывается..."
Ріднесенька...я вдома...тепер буде краще жити...Мамо кажуть...синку... Вже все вкрали ...зостались Горбачев та Ельцин...останню морську капусту крадуть з магазину... хліб вранці привозять и все...
20 000 000 мільйонів кацапів ждуть концтабори!
Про путина тоже есть:
стоят путин и Медведев в бассейне, обнимаются, возле Медведева всплывает пятно спермы. Путин: ты что, кончил? - Нет, просто пукнул.
то х!йло лягав би вже в мавзолей поруч з минулим дєдушкой
https://news.obozrevatel.com/tv/informnapalm-mp4.htm
Провели такой "акт" в дагестанской школе-интернате "5 сторон света".
Соответствующее видео "театрализованного" урока разлетелось в сети и вызвало бурю комментариев. В частности, кадры по "патриотическому" уроку обнародовал Telegram-канал Informnapalm
Такой постановкой "педагоги", вероятно, пытались воспитать у школьников ненависть к фашистам. Для этого они самих учащихся превратили в карателей.
К слову, "5 сторон света" - известна дагестанская школа боевых искусств.