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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Детей в оккупированном Крыму заставляют учить речи Путина, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,путін

Во временно оккупированном Крыму детей в учебных заведениях вынуждают учить речи президента РФ Путина.

Об этом сообщила постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (российские оккупанты. - Ред.) фактически принуждают учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.

По ее словам, один из нарративов, который пытаются транслировать оккупанты на территории полуострова, о Путине как о лидере Крыма, поэтому весь оккупированный полуостров завешен портретами Путина - он на билбордах, на ситилайтах.

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Топ комментарии
+25
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07.06.2022 18:28
+18
Психічнохворі
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07.06.2022 18:27
+13
Вот, бы фонограммы им заменить, чтобы песенка "путин - *****" на утренниках играла!
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07.06.2022 18:29
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Психічнохворі
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07.06.2022 18:27 Ответить
дедушка ******* Ленин *****..
дедушка ******* Сталин Пуйло
дедушка Путин Российский маньяк
некому дедушке оторвать пердак
некому дедушке Пу дать в лязду
некому дедушке этому дать по бошке
и вместо гвоздя забить хорошо им же в стенку бетона
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07.06.2022 18:42 Ответить
Ну нащо Ви зразу так... Звідки, Ви думаєте, береться "рускаязичная чєлюсть"? Тільки від цього...
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07.06.2022 18:42 Ответить
Які ж кацапи кончєні...
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07.06.2022 18:28 Ответить
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07.06.2022 18:28 Ответить
без зброї теж нема чого лізти, є люди, які без зброї небезпечні, бо вони самі по собі є зброєю, пропогандисти, іпсошніки, русская інтелігенція, русская елітка, русскіє мозги і так далі.
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07.06.2022 20:07 Ответить
Вот, бы фонограммы им заменить, чтобы песенка "путин - *****" на утренниках играла!
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07.06.2022 18:29 Ответить
Ага. А в мене ще ця улюблена: Сепаратіст
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07.06.2022 18:47 Ответить
А смаженого москаля ще прикольніше
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
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07.06.2022 19:18 Ответить
так зайву хромосому відрощують
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07.06.2022 18:30 Ответить
Скоро всім школярам потрібно буде носити зачіску "аля- путін" та писати листи школярам північної кореї інакше "расстрел"... хороша жизнь на расіі
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07.06.2022 18:36 Ответить
Прощай дебильная рабZZeя...страна дебилов и рабов..
И ты КГБшная советская скотина..навеки тоже прощавай...
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07.06.2022 18:37 Ответить
Бункерний Дід слідкує за вами, орченята!
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07.06.2022 18:37 Ответить
А какие там могут быть промови,он же тупой как бревно. Кроме бабушкины и дедушкины ,он два слова не свяжет. Он же полный делил.
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07.06.2022 18:38 Ответить
Як колись на леніна 2рочили) Готуються, як *****-путін здохне його покладуть замість владлена у мавзолей, а у школах встановлять його гіпсові голови, будуть приймати у путінята і співати -
"И путин такой молодой,и юньій октябрь впереди..."
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07.06.2022 18:38 Ответить
Та нехай, куй вже з ними: у власній країні мають право робити, що вважають за потрібне, аби до нас не лізли. Дуже вже мені до вподоби, як Лесь сказав про нашу національну ідею.
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07.06.2022 19:17 Ответить
ага, дрочили, а потім пристрілили.
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07.06.2022 20:09 Ответить
Той що? І я вчив "речевкі" і де вони зараз?
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07.06.2022 18:40 Ответить
Вот не критично. В совке и речиленина учили и историю партии. А гигикнулся он за пару дней. И все забыли
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07.06.2022 18:40 Ответить
Ми теж вчили промови Брєжнєва, і читали віршики про доброго дєдушку Лєніна. І шо? І всі ми з них ржали і розказували анекдоти.
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07.06.2022 18:40 Ответить
Нічого! Ми колись і про Леніна пісні співали І "Малу землю" з "Цілиною" конспектували А виросли і стали "націоналістами-бандерівцями"
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07.06.2022 18:42 Ответить
Детки...рабZZeи...подлодку Курск и крейсер МацковиЯ я не топил..это все происки Госдепа...Рейгана и Байдена...
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07.06.2022 18:43 Ответить
в оккупированном Крыму так и не услышали настановления Шевчука и продолжают за бюджетные деньги неистово драить ачелла Узурпатора-самодержца...
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07.06.2022 18:43 Ответить
"Мочить в сортирах!"
"Цап-царап!"
"Кто как обзывается..."
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07.06.2022 18:44 Ответить
"Папа, мама, у нашей бабушки половой орган дедушки!"
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07.06.2022 18:45 Ответить
"Во временно оккупированном Крыму детей в учебных заведениях вынуждают учить речи президента путина". А какие речи, вот эти что-ли: "Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"? Детишки наверное в а*уе
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07.06.2022 18:47 Ответить
Нічого не змінилось на кацапщині з часів совка. Тоді вчили промови Брєжнєва.
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07.06.2022 18:51 Ответить
В 1989 г. Когда полки советских магазинов были пусты...я пришел из советской дохлой армии...захожу в дом и говорю маме...
Ріднесенька...я вдома...тепер буде краще жити...Мамо кажуть...синку... Вже все вкрали ...зостались Горбачев та Ельцин...останню морську капусту крадуть з магазину... хліб вранці привозять и все...
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07.06.2022 18:53 Ответить
А в нас перейменовують вулиці на імя Зеленського, випускають подушечки, труси, майки і навіть шоколадки.
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07.06.2022 18:55 Ответить
+50000000!
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07.06.2022 18:59 Ответить
Не зя так ,він не ідол,не було у Українців ідолів,кожен смертен ,,ні Зеленских ні Порошенских ,вони приходять тай йдуть, залишається вКрїна
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08.06.2022 22:47 Ответить
Так він же бекає мешкає як наш Боневтік. Там стенограма - це поток свідомості. Шо там вчити ))
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07.06.2022 18:56 Ответить
2 бункерних вови-підараси!!!!
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07.06.2022 19:00 Ответить
Напишіть, краще, як там кримчанє трусяться, і продають своє майно, і тікають на родіну прєдков. може, це нас трохи порадує...
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07.06.2022 19:10 Ответить
путинХуйло!!!ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА!!!Только этому нужно учить детей!!!и в учебниках Истории прописать!!!
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07.06.2022 19:35 Ответить
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07.06.2022 19:40 Ответить
Хах, майбутні хунвейбіни(путябіни) підростають!
20 000 000 мільйонів кацапів ждуть концтабори!
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07.06.2022 19:52 Ответить
как в брежневские времена малую землю учили!
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07.06.2022 20:04 Ответить
Гребанный совок. Нас в школе тоже заставляли учить цитаты Брежнева, а в институте конспектировать работы Членина... Хорошо хоть с Китаем тогда уже поссорились
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07.06.2022 20:20 Ответить
Про Брежнева сотни анекдотов ходили.
Про путина тоже есть:
стоят путин и Медведев в бассейне, обнимаются, возле Медведева всплывает пятно спермы. Путин: ты что, кончил? - Нет, просто пукнул.
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07.06.2022 20:22 Ответить
знайшовся ще один дєдушка лєнін,
то х!йло лягав би вже в мавзолей поруч з минулим дєдушкой
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07.06.2022 20:41 Ответить
на россии провели патриотический урок, во время которого "повесили" Зою Космодемьянскую.

https://news.obozrevatel.com/tv/informnapalm-mp4.htm



Провели такой "акт" в дагестанской школе-интернате "5 сторон света".
Соответствующее видео "театрализованного" урока разлетелось в сети и вызвало бурю комментариев. В частности, кадры по "патриотическому" уроку обнародовал Telegram-канал Informnapalm

Такой постановкой "педагоги", вероятно, пытались воспитать у школьников ненависть к фашистам. Для этого они самих учащихся превратили в карателей.
К слову, "5 сторон света" - известна дагестанская школа боевых искусств.
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07.06.2022 21:25 Ответить
 
 