Дітей в окупованому Криму змушують вчити промови Путіна, - Ташева

У тимчасово окупованому Криму дітей у навчальних закладах змушують вчити промови президента РФ Путіна.

Про це повідомила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що дуже загрозливо для нас, це те, що вони (російські окупанти. - Ред.) фактично заставляють вчити промови Путіна, але перекладаючи їх на дитячу мову, в навчальних закладах середніх або навіть у дитячих садочках", - сказала Ташева.

За її словами, один з наративів, який намагаються транслювати окупанти на території півострова, про Путіна як про лідера Криму, тому весь окупований півострів завішаний портретами Путіна - він на білбордах, на сітілайтах.

Читайте: В Криму з'явилися місцеві партизани, - Ташева