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Новини Окуповані території Війна
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В Криму з'явилися місцеві партизани, - Ташева

ташева

Уповноважена президента України з питань АР Крим Таміла Ташева повідомила, що після повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України в тимчасово окупованому Криму активізували діяльність проукраїнські активісти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському Радіо, передпє Цензор.НЕТ.

"Після 24 лютого у Криму з’явилися антивоєнні активісти. Вони мають проукраїнські погляди. Це відважні люди. Ми комунікуємо з ними постійно. Ми бачимо нині у Криму появу місцевих партизанів, які проколюють шини в автівках з ворожою російською символікою, розписують лави у міських парках, розклеюють проукраїнські листівки тощо. Яскравим прикладом такого активізму є Богдан Зіза. Він кинув запалювальну суміш у будову окупаційної Євпаторійської адміністрації, та вилив на неї фарби кольорів українського прапора. Чоловіка затримали. До нього нема доступу незалежного адвоката. Є "дізнання" у принизливій формі проти Богдана, нібито він "просить вибачення у місцевих". Однак його сестра переконана, що до нього застосовувалося насильство. Адже усі знають, як у Криму працює ФСБ, застосовуючи тортури до таких людей", - зазначила Ташева.

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"Після 24 лютого цього року було багато листів від наших громадян, де вони питали, як безпечно виїхати з Криму, бо бояться призову у ЗС РФ. Настрої у людей різні. Однак ми не бачимо тотальної підтримки дій Росії. Люди, які підтримували окупацію у 2014 році розчарувалися через погіршення соціально-економічного становища, ситуацію з війною. За нашими відчуттями, бо ми не можемо проводити якісь заміри, Україну в Криму підтримує набагато більше людей, ніж ми це бачимо у ЗМІ. Більшість кримських татар не підтримують дій окупаційної адміністрації, влади путіна, війни в Україні. Ми відстежуємо виїзд з Криму людей, які сприяли окупації півострова, працювали на окупаційну адміністрацію, переслідували наших громадян: це судді, прокурори, слідчі. Масового виїзду нема", - додала вона.

Автор: 

Крим (14135) партизани (192) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+11
В другу світову в умовах повного оточення ворога саме так і робили.Окупанти на гівно сходили і бісилися більше того навіть боялися.Слово має велике значення.
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25.05.2022 22:57
+9
Є знайомі в Криму, повернення до України вони не хочуть, а ось водички та признання дуже хочуть!!! Нажаль партизани то більш мрія ніж реальність! Але хотілося б помилятись.
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25.05.2022 23:02
+6
у 14 -му потрібно було зброю та вибухівку з в.частин роздати для парт.загонів
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25.05.2022 23:09
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Ойц! І що вони роблять? Дайте здогадаюся - лістовки. Але з лістовок виросла газета "Іскра", а потім було... Зупиніть мене хтось...
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25.05.2022 22:51 Відповісти
зачем тебя останавливать ? ты и так на тормозе .....у пуйла.
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25.05.2022 23:05 Відповісти
Слово "пуйло" придумал я. Это правда.
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25.05.2022 23:15 Відповісти
Прокалывает колеса, разрисовывает лавочки в парке, расклеивает листовки. Серьезные бойцы. Победа будет за нами
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25.05.2022 22:51 Відповісти
В другу світову в умовах повного оточення ворога саме так і робили.Окупанти на гівно сходили і бісилися більше того навіть боялися.Слово має велике значення.
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25.05.2022 22:57 Відповісти
Может "повного оточення ворогом"?
Так до 42-го, организации штаба партизанского движения партизаны по лесам как мыши сидели. Цель одна была- выжить и пожрать.
Это потом с большой земли стали слать руководителей/диверсантов.
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26.05.2022 00:01 Відповісти
В оккупированом Крыму это заслуживает уважения
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26.05.2022 05:21 Відповісти
Є знайомі в Криму, повернення до України вони не хочуть, а ось водички та признання дуже хочуть!!! Нажаль партизани то більш мрія ніж реальність! Але хотілося б помилятись.
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25.05.2022 23:02 Відповісти
у 14 -му потрібно було зброю та вибухівку з в.частин роздати для парт.загонів
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Вони нічого не вирішують ніколи, не вирішували і не будуть.
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25.05.2022 23:13 Відповісти
А кого интересует их мнение? Их мнение не интересовало и *****... Не отдай он тогда приказ, они бы и не вспомнили про свое "мнение")
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26.05.2022 04:55 Відповісти
А що роблять ті "какаяразница",здриснули від війни з баблом сидять в Києві чи в західній тиші і всім поради щодо ведення війни роздають,для них окреме побажання-"нахуйнафронт"
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25.05.2022 23:15 Відповісти
 
 