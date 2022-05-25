В Криму з'явилися місцеві партизани, - Ташева

Уповноважена президента України з питань АР Крим Таміла Ташева повідомила, що після повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України в тимчасово окупованому Криму активізували діяльність проукраїнські активісти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському Радіо, передпє Цензор.НЕТ.

"Після 24 лютого у Криму з’явилися антивоєнні активісти. Вони мають проукраїнські погляди. Це відважні люди. Ми комунікуємо з ними постійно. Ми бачимо нині у Криму появу місцевих партизанів, які проколюють шини в автівках з ворожою російською символікою, розписують лави у міських парках, розклеюють проукраїнські листівки тощо. Яскравим прикладом такого активізму є Богдан Зіза. Він кинув запалювальну суміш у будову окупаційної Євпаторійської адміністрації, та вилив на неї фарби кольорів українського прапора. Чоловіка затримали. До нього нема доступу незалежного адвоката. Є "дізнання" у принизливій формі проти Богдана, нібито він "просить вибачення у місцевих". Однак його сестра переконана, що до нього застосовувалося насильство. Адже усі знають, як у Криму працює ФСБ, застосовуючи тортури до таких людей", - зазначила Ташева.

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"Після 24 лютого цього року було багато листів від наших громадян, де вони питали, як безпечно виїхати з Криму, бо бояться призову у ЗС РФ. Настрої у людей різні. Однак ми не бачимо тотальної підтримки дій Росії. Люди, які підтримували окупацію у 2014 році розчарувалися через погіршення соціально-економічного становища, ситуацію з війною. За нашими відчуттями, бо ми не можемо проводити якісь заміри, Україну в Криму підтримує набагато більше людей, ніж ми це бачимо у ЗМІ. Більшість кримських татар не підтримують дій окупаційної адміністрації, влади путіна, війни в Україні. Ми відстежуємо виїзд з Криму людей, які сприяли окупації півострова, працювали на окупаційну адміністрацію, переслідували наших громадян: це судді, прокурори, слідчі. Масового виїзду нема", - додала вона.