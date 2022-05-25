В Крыму появились местные партизаны, - Ташева

Уполномоченная президента Украины по АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину во временно оккупированном Крыму активизировали деятельность проукраинские активисты.

Об этом она рассказала в интервью Громадському Радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

"После 24 февраля в Крыму появились антивоенные активисты. У них есть проукраинские взгляды. Это отважные люди. Мы общаемся с ними постоянно. Мы видим в Крыму появление местных партизан, которые прокалывают шины в автомобилях с вражеской российской символикой, расписывают ряды в городских парках, расклеивают проукраинские листовки и т.д. Ярким примером такого активизма есть Богдан Зиза. Он бросил зажигательную смесь в строение оккупационной Евпаторийской администрации и вылил на нее краски цветов украинского флага. Мужчину задержали. К нему нет доступа независимого адвоката. Есть "дознание" в унизительной форме против Богдана, якобы он "просит прощения у местных". Однако его сестра уверена, что к нему применялось насилие. Все ведь знают, как в Крыму работает ФСБ, применяя пытки к таким людям", - отметила Ташева.

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"После 24 февраля этого года было много писем от наших граждан, где они спрашивали, как безопасно уехать из Крыма, потому что боятся призыва в ВС РФ. Настроения у людей разные. Однако мы не видим полной поддержки действий России. Люди, которые поддерживали оккупацию в 2014 году, разочаровались из-за ухудшения социально-экономического положения, ситуации с войной. По нашим ощущениям, потому что мы не можем проводить какие-либо замеры, Украину в Крыму поддерживает гораздо больше людей, чем мы это видим в СМИ. Большинство крымских татар не поддерживают действия оккупационной администрации, власти Путина, войны в Украине. Мы отслеживаем выезд из Крыма людей, способствовавших оккупации полуострова, работавших на оккупационную администрацию, преследовали наших граждан: это судьи, прокуроры, следователи. Массового выезда нет", - добавила она.