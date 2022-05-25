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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В Крыму появились местные партизаны, - Ташева

ташева

Уполномоченная президента Украины по АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину во временно оккупированном Крыму активизировали деятельность проукраинские активисты.

Об этом она рассказала в интервью Громадському Радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

"После 24 февраля в Крыму появились антивоенные активисты. У них есть проукраинские взгляды. Это отважные люди. Мы общаемся с ними постоянно. Мы видим в Крыму появление местных партизан, которые прокалывают шины в автомобилях с вражеской российской символикой, расписывают ряды в городских парках, расклеивают проукраинские листовки и т.д. Ярким примером такого активизма есть Богдан Зиза. Он бросил зажигательную смесь в строение оккупационной Евпаторийской администрации и вылил на нее краски цветов украинского флага. Мужчину задержали. К нему нет доступа независимого адвоката. Есть "дознание" в унизительной форме против Богдана, якобы он "просит прощения у местных". Однако его сестра уверена, что к нему применялось насилие. Все ведь знают, как в Крыму работает ФСБ, применяя пытки к таким людям", - отметила Ташева.

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"После 24 февраля этого года было много писем от наших граждан, где они спрашивали, как безопасно уехать из Крыма, потому что боятся призыва в ВС РФ. Настроения у людей разные. Однако мы не видим полной поддержки действий России. Люди, которые поддерживали оккупацию в 2014 году, разочаровались из-за ухудшения социально-экономического положения, ситуации с войной. По нашим ощущениям, потому что мы не можем проводить какие-либо замеры, Украину в Крыму поддерживает гораздо больше людей, чем мы это видим в СМИ. Большинство крымских татар не поддерживают действия оккупационной администрации, власти Путина, войны в Украине. Мы отслеживаем выезд из Крыма людей, способствовавших оккупации полуострова, работавших на оккупационную администрацию, преследовали наших граждан: это судьи, прокуроры, следователи. Массового выезда нет", - добавила она.

Крым (26373) партизаны (179) Ташева Тамила (54)


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Топ комментарии
+11
В другу світову в умовах повного оточення ворога саме так і робили.Окупанти на гівно сходили і бісилися більше того навіть боялися.Слово має велике значення.
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25.05.2022 22:57
+9
Є знайомі в Криму, повернення до України вони не хочуть, а ось водички та признання дуже хочуть!!! Нажаль партизани то більш мрія ніж реальність! Але хотілося б помилятись.
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25.05.2022 23:02
+6
у 14 -му потрібно було зброю та вибухівку з в.частин роздати для парт.загонів
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25.05.2022 23:09
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Ойц! І що вони роблять? Дайте здогадаюся - лістовки. Але з лістовок виросла газета "Іскра", а потім було... Зупиніть мене хтось...
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25.05.2022 22:51 Ответить
зачем тебя останавливать ? ты и так на тормозе .....у пуйла.
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25.05.2022 23:05 Ответить
Слово "пуйло" придумал я. Это правда.
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25.05.2022 23:15 Ответить
Прокалывает колеса, разрисовывает лавочки в парке, расклеивает листовки. Серьезные бойцы. Победа будет за нами
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25.05.2022 22:51 Ответить
В другу світову в умовах повного оточення ворога саме так і робили.Окупанти на гівно сходили і бісилися більше того навіть боялися.Слово має велике значення.
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25.05.2022 22:57 Ответить
Может "повного оточення ворогом"?
Так до 42-го, организации штаба партизанского движения партизаны по лесам как мыши сидели. Цель одна была- выжить и пожрать.
Это потом с большой земли стали слать руководителей/диверсантов.
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26.05.2022 00:01 Ответить
В оккупированом Крыму это заслуживает уважения
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26.05.2022 05:21 Ответить
Є знайомі в Криму, повернення до України вони не хочуть, а ось водички та признання дуже хочуть!!! Нажаль партизани то більш мрія ніж реальність! Але хотілося б помилятись.
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25.05.2022 23:02 Ответить
у 14 -му потрібно було зброю та вибухівку з в.частин роздати для парт.загонів
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25.05.2022 23:09 Ответить
Вони нічого не вирішують ніколи, не вирішували і не будуть.
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25.05.2022 23:13 Ответить
А кого интересует их мнение? Их мнение не интересовало и *****... Не отдай он тогда приказ, они бы и не вспомнили про свое "мнение")
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26.05.2022 04:55 Ответить
А що роблять ті "какаяразница",здриснули від війни з баблом сидять в Києві чи в західній тиші і всім поради щодо ведення війни роздають,для них окреме побажання-"нахуйнафронт"
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25.05.2022 23:15 Ответить
 
 