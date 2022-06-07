"В том бою моя рота уничтожила девять танков", - интервью Героя Украины танкиста Пономаренко

Весной этого года после захвата Изюма российские войска планировали быстрым рывком оцепить ВСУ в районах Славянск – Краматорск – Бахмут. Для этого оккупантам предстояло выйти на рубежи в районе города Барвенково. Однако реализовать замысел россиянам не удалось. Во время продолжительных боев их остановили украинские бойцы. По итогам одного из таких сражений звание Героя Украины получил командир роты 3-й танковой бригады Сергей Пономаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Вот рассказ Пономаренко как все происходило:

"Бой, по результатам которого меня наградили, не был для меня каким-то особенным. В каждом бою, абсолютно в каждом, ты пытаешься отработать на максимум, выдать все возможное из того, что имеешь.

Тогда была попытка нашего подразделения во взаимодействии с 25-й бригадой (25-я отдельная воздушно-десантная бригада. — Ред.) штурмовать Топольское (село на окраине Изюма. — ред.). За разведанными там было сосредоточено мало сил противника. Но когда мы вступили в бой, то поняли, что силы противника там превосходят наши. Для понимания: на 6 наших танков было около 20 их. И это только те, которые видели. К тому же поддержка артиллерии. До боя сосчитать все это было нельзя, все было замаскировано.

Мы выдвигались одновременно по двум направлениям. Первое - из Большой Камышевахи, а второе — из Малой Камышевахи. Намерения были войти в Топольское и при поддержке пехоты закрепиться на рубеже. Пехота несколько выдвинулась вперед по лесополосе и ждала, чтобы войти в населенный пункт после того, как мы подавим огневые силы противника.

Когда мы вступили в бой, поняли, что силы противника там преобладающие. Мы нанесли по максимуму огневого поражения, откатились для того, чтобы дозарядить боекомплект. В этот момент враг начал активно применять артиллерию разных калибров и не позволил больше выйти на огневые позиции.

Во время боя была подбита машина командира взвода Ярощука, поэтому было принято решение еще раз ворваться одной машиной, чтобы не подвергать других опасности, еще раз нанести огневое поражение, чтобы подавить огневые точки противника. Во время этого выезда подцепили поврежденную машину и вытащили с поля боя.

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Я не веду счет личным заслугам, считаю только заслуги роты. Так вот, в том бою моя рота уничтожила девять танков. Это те, про которые визуально подтверждено, что сгорели. Но были и такие, что были завалены сооружениями, били из помещений, из ангаров. Были и те, по которым попадали, но они не горели и, возможно, со временем были эвакуированы противником. Точное количество (уничтоженных в бою танков врага. — Ред.) назвать довольно сложно, ведь беспилотники наши не летали, и визуальной или видеофиксации не было.

К сожалению, при всей уничтоженной технике не удалось подавить огневое сопротивление противника. Оно продолжалось и даже наращивалось. Я так понимаю, что, возможно, где-то за этим населенным пунктом, Топольским, в лесополосах были какие-то резервы, которые потом подтягивались и вступали в бой. Уничтожался один танк, а на его место выезжали еще два.

Достаточно сложно было сосчитать численность вражеских сил. Все было в огне, в дыму, и во время боя трудно было обнаруживать новые цели. Работали по вспышкам, в том числе по вспышкам в помещении. Но, учитывая количество уничтоженной техники и примерно ориентируясь на время между разрывами, можно определить, сколько по тебе работает пушек. Поэтому мы примерно можем определить, что в том направлении работало около 20 единиц вражеской техники. Это мы говорим только о танках. БМП, "Тигры" их не считаешь, потому что когда работают танки, то меньший калибр просто не замечаешь".

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