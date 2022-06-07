Данилов обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности с первым вице-спикером парламента Эстонии Певкуром
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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов провел встречу с первым вице-спикером парламента Эстонии Ханно Певкуром (Hanno Pevkur), в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, уделив особое внимание сфере кибербезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СНБО.
Данилов отметил важность кибернетической составляющей борьбы с РФ и сообщил, что не было "ни одной системы жизнеобеспечения в Украине, которую российские киберпреступники не пытались атаковать - банки, инфраструктура, энергетика, государственные учреждения". По его словам, благодаря восстановленной системе реагирования Украина смогла этому эффективно противодействовать.
В свою очередь, Певкур заверил в готовности Эстонии в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине "не только на правительственном уровне, но и на уровне частных компаний", а также углублять практическое сотрудничество и продолжать продвигать интересы Украины на международной арене.
В состав эстонской делегации вошел посол Эстонии в Украине Каимо Кууск (Kaimo Kuusk).
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Думаю, це такий самий знавець кибербезпеки...
Данилов: Станом на 6 червня 2022 року у нєвзорова ще немає громадянства України, він просто звернувся,щоб отримати громадянство.
В чому плюс індивідуальних указів про громадянство, то вони не публічні, сьогодні сказали, що є, а завтра після чарівного пенделя просто порвали і все)😠
Восени ЗЕ Влада не зможе оплачуати бюджетникам зарплати, очевидно що по під хєр першими підуть вчителі і лікарі.
Яка кібербезпека в країні, яка економічно повний банкрот?