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Новости Война в Украине
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Данилов обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности с первым вице-спикером парламента Эстонии Певкуром

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов провел встречу с первым вице-спикером парламента Эстонии Ханно Певкуром (Hanno Pevkur), в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, уделив особое внимание сфере кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СНБО.

Данилов отметил важность кибернетической составляющей борьбы с РФ и сообщил, что не было "ни одной системы жизнеобеспечения в Украине, которую российские киберпреступники не пытались атаковать - банки, инфраструктура, энергетика, государственные учреждения". По его словам, благодаря восстановленной системе реагирования Украина смогла этому эффективно противодействовать.

В свою очередь, Певкур заверил в готовности Эстонии в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине "не только на правительственном уровне, но и на уровне частных компаний", а также углублять практическое сотрудничество и продолжать продвигать интересы Украины на международной арене.

В состав эстонской делегации вошел посол Эстонии в Украине Каимо Кууск (Kaimo Kuusk).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов
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Дєд тіпа шарить?..
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07.06.2022 20:07 Ответить
Воно вже коментувало ППО України.
Думаю, це такий самий знавець кибербезпеки...
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07.06.2022 20:15 Ответить
Не вірю цьому парторгу Данілову!

Данилов: Станом на 6 червня 2022 року у нєвзорова ще немає громадянства України, він просто звернувся,щоб отримати громадянство.
В чому плюс індивідуальних указів про громадянство, то вони не публічні, сьогодні сказали, що є, а завтра після чарівного пенделя просто порвали і все)😠
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07.06.2022 20:40 Ответить
В чому Данілов був вдягнений? Це важливо!
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07.06.2022 21:04 Ответить
Бедный первый вице-спикер парламента Эстонии, он даже не представляет с кем ему приходится общаться
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07.06.2022 22:01 Ответить
Старий хрич Данілов взагалі відбиває реальність?

Восени ЗЕ Влада не зможе оплачуати бюджетникам зарплати, очевидно що по під хєр першими підуть вчителі і лікарі.

Яка кібербезпека в країні, яка економічно повний банкрот?
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08.06.2022 18:36 Ответить
 
 