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Новости Война в Украине Санкции против России
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санкции (10623) Подоляк Михаил (243)

Евросоюз ослабил некоторые санкции против России без объяснений, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Совет Европейского Союза никак не объяснил факт удаления из санкционного списка блокировки облачных сервисов для России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Европейским Союзом в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц", - написал Подоляк.

Он заявил, что "мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять".

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Топ комментарии
+49
Вазеленська влада відкликала міжнародний позов проти парашки за окупацію криму? Хтось чув пояснення, чому вона це зробила?
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07.06.2022 20:35
+19
Главное зброї побільше - будем самі рускі хмари розганять.
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07.06.2022 20:31
+8
В цьому і вся причина, що вам не пояснюють.
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07.06.2022 20:33
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Главное зброї побільше - будем самі рускі хмари розганять.
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07.06.2022 20:31 Ответить
В цьому і вся причина, що вам не пояснюють.
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07.06.2022 20:33 Ответить
не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для росії.
=================
то все херня...Головне що ЗСУ постійно і без затримок кацапів у хмарне сховище відправляють.Хмарний сервіс від ЗСУ
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07.06.2022 22:01 Ответить
Вазеленська влада відкликала міжнародний позов проти парашки за окупацію криму? Хтось чув пояснення, чому вона це зробила?
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07.06.2022 20:35 Ответить
щоб заглянути в очі пуйлу
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07.06.2022 23:10 Ответить
Дуже може бути.
Бо для першого заглядання, вони відкликали міжнародні позови проти "грязьпрому", на 20 млрд доларів.
Дякую за вірогідну версію.
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08.06.2022 10:24 Ответить
Хіба ви не чули?
#НеНаЧасі
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07.06.2022 23:50 Ответить
у хмарах гейросоюзу уся порнуха діда бункерного зберігається, інакше як тоді гімнастку задовільняти
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07.06.2022 20:36 Ответить
Носом ,як завжди😃
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07.06.2022 20:53 Ответить
apjatj bykuet ? skoro s etimi ze-pridurkami voobshe nikto spilkuvatsa nebude.
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07.06.2022 20:37 Ответить
это отрицательное усиление.
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07.06.2022 20:38 Ответить
та их фиг на те облака!!!, нефть, газ, свифт..... винду еще блокануть можно и софт всякий....
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07.06.2022 20:39 Ответить
oblako - eta kucha vsjakoi informacii - na moju dumku oni pravilno sdelali shto ostavili eti servisi dlja parashi.....eto ochen polezna v pervuju ochered dlja zapada.
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07.06.2022 20:42 Ответить
Трохи наївно виглядає позиція держави,котра хоче виграти війну але без санкцій ну ніяк(
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07.06.2022 20:45 Ответить
Не за тим подоляк сльози ллє.
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07.06.2022 20:46 Ответить
ДА це знову якась хуня починається-рішення майже два місяці приймали а відміняють за 1-сек. Євроопа *** !1!
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07.06.2022 20:52 Ответить
Щури! Ви і помрєте як щури!
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07.06.2022 20:55 Ответить
Треба негайно дати ноту фе гейропейцям. І вимагати пояснень
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07.06.2022 20:56 Ответить
ну так чего ты ждешь вы же кацапы - так и жалуйтесь в лигу сексуальных меньшинств это по вашей части
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08.06.2022 04:41 Ответить
десь так до кінця цього року про введення нових недосанкцій вже і мови не буде і українські землі будуть залишатись окупованими, бо найвеличніший нелох сказав, що треба трильйон людей, щоб вигнати кацапів.

і десь так років через 8-10 москалі знову нападуть і вже окупують всю Україну! це практично гарантовано.... тому готуйтесь вже сьогодні!
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07.06.2022 21:03 Ответить
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07.06.2022 21:11 Ответить
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07.06.2022 23:13 Ответить
Це можливість контролювати потоки інформації які належать російським власникам. Кому вони мають шо пояснювати? Дебілам з офісу президента?
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07.06.2022 21:29 Ответить
Це уже пекельні санкції, чи ще ні?
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07.06.2022 21:31 Ответить
а ты уже перестал газ переправлять через Украину? ну тогда свободен
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08.06.2022 04:43 Ответить
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07.06.2022 21:52 Ответить
🤣🤣🤣
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07.06.2022 22:02 Ответить
Теперь надо , чтобы иЕС повыгонял всех деток хремлевских убийц
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07.06.2022 22:00 Ответить
красота вот это облом - на всю жизнь
давай денег нет - но ты держись
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08.06.2022 04:45 Ответить
перший пішов...
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07.06.2022 21:56 Ответить
Єврорада навчилася в ОПи - зроблять якусь херню, а потім дивляться на реакцію спільноти - прокотить чи ні, після цього відігрують взад або вмикають дурня чи тупо мовчать, як було з блокуванням патріотичних телеканалів.
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07.06.2022 22:09 Ответить
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07.06.2022 22:48 Ответить
Давно вже бачу місце де варто провести тести отриманої зброй.
Скільки ж там цілей...
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08.06.2022 00:23 Ответить
Европейці, ви не в ту сторону воюєте!
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08.06.2022 17:43 Ответить
 
 