Евросоюз ослабил некоторые санкции против России без объяснений, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совет Европейского Союза никак не объяснил факт удаления из санкционного списка блокировки облачных сервисов для России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере.
"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Европейским Союзом в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц", - написал Подоляк.
Он заявил, что "мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять".
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то все херня...Головне що ЗСУ постійно і без затримок кацапів у хмарне сховище відправляють.Хмарний сервіс від ЗСУ
Бо для першого заглядання, вони відкликали міжнародні позови проти "грязьпрому", на 20 млрд доларів.
Дякую за вірогідну версію.
#НеНаЧасі
і десь так років через 8-10 москалі знову нападуть і вже окупують всю Україну! це практично гарантовано.... тому готуйтесь вже сьогодні!
давай денег нет - но ты держись
Скільки ж там цілей...