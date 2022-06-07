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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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санкції (6858) Подоляк Михайло (296)

Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Рада Європейського Союзу жодним чином не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.

Він заявив, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Вазеленська влада відкликала міжнародний позов проти парашки за окупацію криму? Хтось чув пояснення, чому вона це зробила?
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07.06.2022 20:35
+19
Главное зброї побільше - будем самі рускі хмари розганять.
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07.06.2022 20:31
+8
В цьому і вся причина, що вам не пояснюють.
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07.06.2022 20:33
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Главное зброї побільше - будем самі рускі хмари розганять.
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07.06.2022 20:31 Відповісти
В цьому і вся причина, що вам не пояснюють.
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07.06.2022 20:33 Відповісти
не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для росії.
=================
то все херня...Головне що ЗСУ постійно і без затримок кацапів у хмарне сховище відправляють.Хмарний сервіс від ЗСУ
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07.06.2022 22:01 Відповісти
Вазеленська влада відкликала міжнародний позов проти парашки за окупацію криму? Хтось чув пояснення, чому вона це зробила?
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07.06.2022 20:35 Відповісти
щоб заглянути в очі пуйлу
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07.06.2022 23:10 Відповісти
Дуже може бути.
Бо для першого заглядання, вони відкликали міжнародні позови проти "грязьпрому", на 20 млрд доларів.
Дякую за вірогідну версію.
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08.06.2022 10:24 Відповісти
Хіба ви не чули?
#НеНаЧасі
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07.06.2022 23:50 Відповісти
у хмарах гейросоюзу уся порнуха діда бункерного зберігається, інакше як тоді гімнастку задовільняти
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07.06.2022 20:36 Відповісти
Носом ,як завжди😃
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07.06.2022 20:53 Відповісти
apjatj bykuet ? skoro s etimi ze-pridurkami voobshe nikto spilkuvatsa nebude.
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07.06.2022 20:37 Відповісти
это отрицательное усиление.
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07.06.2022 20:38 Відповісти
та их фиг на те облака!!!, нефть, газ, свифт..... винду еще блокануть можно и софт всякий....
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07.06.2022 20:39 Відповісти
oblako - eta kucha vsjakoi informacii - na moju dumku oni pravilno sdelali shto ostavili eti servisi dlja parashi.....eto ochen polezna v pervuju ochered dlja zapada.
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07.06.2022 20:42 Відповісти
Трохи наївно виглядає позиція держави,котра хоче виграти війну але без санкцій ну ніяк(
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07.06.2022 20:45 Відповісти
Не за тим подоляк сльози ллє.
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07.06.2022 20:46 Відповісти
ДА це знову якась хуня починається-рішення майже два місяці приймали а відміняють за 1-сек. Євроопа *** !1!
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07.06.2022 20:52 Відповісти
Щури! Ви і помрєте як щури!
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07.06.2022 20:55 Відповісти
Треба негайно дати ноту фе гейропейцям. І вимагати пояснень
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07.06.2022 20:56 Відповісти
ну так чего ты ждешь вы же кацапы - так и жалуйтесь в лигу сексуальных меньшинств это по вашей части
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08.06.2022 04:41 Відповісти
десь так до кінця цього року про введення нових недосанкцій вже і мови не буде і українські землі будуть залишатись окупованими, бо найвеличніший нелох сказав, що треба трильйон людей, щоб вигнати кацапів.

і десь так років через 8-10 москалі знову нападуть і вже окупують всю Україну! це практично гарантовано.... тому готуйтесь вже сьогодні!
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07.06.2022 21:03 Відповісти
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07.06.2022 21:11 Відповісти
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07.06.2022 23:13 Відповісти
Це можливість контролювати потоки інформації які належать російським власникам. Кому вони мають шо пояснювати? Дебілам з офісу президента?
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07.06.2022 21:29 Відповісти
Це уже пекельні санкції, чи ще ні?
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07.06.2022 21:31 Відповісти
а ты уже перестал газ переправлять через Украину? ну тогда свободен
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08.06.2022 04:43 Відповісти
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07.06.2022 21:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.06.2022 22:02 Відповісти
Теперь надо , чтобы иЕС повыгонял всех деток хремлевских убийц
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07.06.2022 22:00 Відповісти
красота вот это облом - на всю жизнь
давай денег нет - но ты держись
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08.06.2022 04:45 Відповісти
перший пішов...
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07.06.2022 21:56 Відповісти
Єврорада навчилася в ОПи - зроблять якусь херню, а потім дивляться на реакцію спільноти - прокотить чи ні, після цього відігрують взад або вмикають дурня чи тупо мовчать, як було з блокуванням патріотичних телеканалів.
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07.06.2022 22:09 Відповісти
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07.06.2022 22:48 Відповісти
Давно вже бачу місце де варто провести тести отриманої зброй.
Скільки ж там цілей...
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08.06.2022 00:23 Відповісти
Европейці, ви не в ту сторону воюєте!
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08.06.2022 17:43 Відповісти
 
 