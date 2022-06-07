Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада Європейського Союзу жодним чином не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.
"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.
Він заявив, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".
Топ коментарі
+49 Чайка Київ
показати весь коментар07.06.2022 20:35
+19 saimansay
показати весь коментар07.06.2022 20:31
+8 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар07.06.2022 20:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
=================
то все херня...Головне що ЗСУ постійно і без затримок кацапів у хмарне сховище відправляють.Хмарний сервіс від ЗСУ
Бо для першого заглядання, вони відкликали міжнародні позови проти "грязьпрому", на 20 млрд доларів.
Дякую за вірогідну версію.
#НеНаЧасі
і десь так років через 8-10 москалі знову нападуть і вже окупують всю Україну! це практично гарантовано.... тому готуйтесь вже сьогодні!
давай денег нет - но ты держись
Скільки ж там цілей...