Оккупанты не верили в такое сопротивление украинской армии на Донбассе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия продолжает героическую оборону Донбасса с таким сопротивлением, которое не ожидали российские оккупанты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Самые горячие точки такие же – Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким, и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском – перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия", - сказал президент.
"Но какой в том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в российской армии", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
заткнется вже коли небудь?
шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
бо ти їхній - ти кацап, буба...
криворогатий 4разиуклонявець - зараз гетьман ...
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
Але е питання - сдача вагнерівців , вільний прохід армії агресора із Криму в Херсон і Маріуполь, чужинці у владі( Гога і Верещук), проект закона Безуглоі про розстріл военних біз суду, бігство Баканова в перші дні війни у Німеччину - ЧОМУ не названи винуватці і не відсторонені??
Не на часі ?
до 86% кацапських тварей, чи до півчнічно-корейких 101.99% - тільки руку простягни...
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю! 3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
В результате ракетной атаки на Яворов погибли 35 человек
сдача цели:
хлопці - дівчину, навіть коли вона зелена округла ****,
тільки чемно під руці в автомобіль і на на *** с пляжу - тупа каза!
лишить його булави? - воно завтра же буде жити на рупльевкі...
майку с зеленої на жовтоблакитну - зелено-срано-наполеонено......
всі все бачать, криваворогатель...
кацапня преться з півдня - зелені размінували все для їх і знову вимагають допомогу, a бабло в дорогах.
кацапня преться з півночі, разом з бульбашнею - зелені вимагають,
а бабло в дорогах.
вам, казлам зеленим, дороги не допомогти будавати для кацапячих танків?
вам подобаеться? - майте.
допомога буде йти.
Тепер головне - не дати лізти кварталу95 керувати ЗСУ.
Клоун - он и есть клоун.
Обратите внимание на ракурс снизу, в котором Zе показывает свое ***** - он типа, высокий и главный - дешевый трюк...
А ти лох і на тобі доля полоненних Азовців!