Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі, - Зеленський
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Українська армія продовжує героїчну оборону Донбасу, із таким опором, який не очікували російські окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Найгарячіші точки ті самі – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.
"Але який у тому сенс для них? Усе одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що вони не мають перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
заткнется вже коли небудь?
шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
бо ти їхній - ти кацап, буба...
криворогатий 4разиуклонявець - зараз гетьман ...
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
Але е питання - сдача вагнерівців , вільний прохід армії агресора із Криму в Херсон і Маріуполь, чужинці у владі( Гога і Верещук), проект закона Безуглоі про розстріл военних біз суду, бігство Баканова в перші дні війни у Німеччину - ЧОМУ не названи винуватці і не відсторонені??
Не на часі ?
до 86% кацапських тварей, чи до півчнічно-корейких 101.99% - тільки руку простягни...
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю! 3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
В результате ракетной атаки на Яворов погибли 35 человек
сдача цели:
хлопці - дівчину, навіть коли вона зелена округла ****,
тільки чемно під руці в автомобіль і на на *** с пляжу - тупа каза!
лишить його булави? - воно завтра же буде жити на рупльевкі...
майку с зеленої на жовтоблакитну - зелено-срано-наполеонено......
всі все бачать, криваворогатель...
кацапня преться з півдня - зелені размінували все для їх і знову вимагають допомогу, a бабло в дорогах.
кацапня преться з півночі, разом з бульбашнею - зелені вимагають,
а бабло в дорогах.
вам, казлам зеленим, дороги не допомогти будавати для кацапячих танків?
вам подобаеться? - майте.
допомога буде йти.
Тепер головне - не дати лізти кварталу95 керувати ЗСУ.
Клоун - он и есть клоун.
Обратите внимание на ракурс снизу, в котором Zе показывает свое ***** - он типа, высокий и главный - дешевый трюк...
А ти лох і на тобі доля полоненних Азовців!