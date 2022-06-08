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Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українська армія продовжує героїчну оборону Донбасу, із таким опором, який не очікували російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні  президент України Володимир Зеленський.

"Найгарячіші точки ті самі – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.

"Але який у тому сенс для них? Усе одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що вони не мають перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії", - заявив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
*****, цей 4жди незлупившийся ротатий піхотинець 2014ть,
заткнется вже коли небудь?
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08.06.2022 02:59
+32
І саме головне - "Блазень" сам такого не очікував! Думав що все "посиплеться" після першого удару А тут на місцях народ піднявся і "вломив" кацапам! Саме тому вони у перші дні були такі розгублені і "сиділи як миш під віником"! Ну а потім мусили стать "суперпатріотами" - щоб народ на каштани не "возвисив"!
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08.06.2022 04:06
+31
оккупантам тому і не віриться,
шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
бо ти їхній - ти кацап, буба...
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08.06.2022 03:09
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*****, цей 4жди незлупившийся ротатий піхотинець 2014ть,
заткнется вже коли небудь?
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08.06.2022 02:59 Відповісти
а зеленский сам то верил в такой в свой народ? в такой супротив? нет - он его кинул под бомбы под танки - вот теперь и вертится как уж на сковородке .. позорище .. недоразумение на посту представителя ермака
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08.06.2022 04:19 Відповісти
А ти сам у це вірив?
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08.06.2022 11:05 Відповісти
оккупантам тому і не віриться,
шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
бо ти їхній - ти кацап, буба...
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08.06.2022 03:09 Відповісти
і побрийся вже, клован... - ну смішно ж.
криворогатий 4разиуклонявець - зараз гетьман ...
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08.06.2022 03:15 Відповісти
Скоро все улицы назовут именем зеленского, жополизы
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08.06.2022 05:35 Відповісти
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
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08.06.2022 05:39 Відповісти
Слава Збройним Силам України ‼️

Але е питання - сдача вагнерівців , вільний прохід армії агресора із Криму в Херсон і Маріуполь, чужинці у владі( Гога і Верещук), проект закона Безуглоі про розстріл военних біз суду, бігство Баканова в перші дні війни у Німеччину - ЧОМУ не названи винуватці і не відсторонені??
Не на часі ?
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08.06.2022 03:38 Відповісти
Україна - ти мене пугаешь своїми 73%...
до 86% кацапських тварей, чи до півчнічно-корейких 101.99% - тільки руку простягни...
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08.06.2022 03:40 Відповісти
народ в угаре - реально стресс отв войны и промывка мозгов по зомбо-пулу мешает критически мыслить и обьективно оценивать убогую зеленую власть
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08.06.2022 04:21 Відповісти
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08.06.2022 03:49 Відповісти
Вночі 6 червня на по стадіону, де був розташований госпіталь, вдарили 3 ворожих ракети і ще одна прилетіла в районну адміністрацію. Багато загиблих та поранених. Повністю знищено унікальне устаткування госпіталя.
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю! 3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
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08.06.2022 03:57 Відповісти
где ***** арест этой суки погубившей людей?
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08.06.2022 03:58 Відповісти
Якої з них?
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08.06.2022 07:35 Відповісти
просто ублюдки и зеленые ГАНДОНЫ !
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08.06.2022 04:22 Відповісти
А вот Хламидия с Подляком:
В результате ракетной атаки на Яворов погибли 35 человек
сдача цели:
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08.06.2022 09:17 Відповісти
як рибак рибакам - кацапня ловиться на "сватов"... - там і мініруйте.
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08.06.2022 03:57 Відповісти
І саме головне - "Блазень" сам такого не очікував! Думав що все "посиплеться" після першого удару А тут на місцях народ піднявся і "вломив" кацапам! Саме тому вони у перші дні були такі розгублені і "сиділи як миш під віником"! Ну а потім мусили стать "суперпатріотами" - щоб народ на каштани не "возвисив"!
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08.06.2022 04:06 Відповісти
Согласен на 100 процентов. Сопротивление наших героев не благодаря зетварям, а вопреки. Обидно, что 3 года потеряли, а теперь платим страшную цену кровью наших людей.
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08.06.2022 04:57 Відповісти
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08.06.2022 04:11 Відповісти
сподваюсь безугла порадами, надіями, чаяннями, "демократичним" контролем перемогне, по зеленому так, кацапню...
хлопці - дівчину, навіть коли вона зелена округла ****,
тільки чемно під руці в автомобіль і на на *** с пляжу - тупа каза!

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08.06.2022 04:13 Відповісти
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08.06.2022 04:15 Відповісти
зэ-ля что там со сданым тобой югом Украины?когда вернешь когда армия будет 7миллионов и танков 5000 штук?
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08.06.2022 04:17 Відповісти
Зеля єто лицо, а рулят Шефіри с бородой
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08.06.2022 08:10 Відповісти
бубі ***** Україна - бубі не ***** булава.
лишить його булави? - воно завтра же буде жити на рупльевкі...
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08.06.2022 04:24 Відповісти
бубі ***** Україна - бубі не ***** буба.
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08.06.2022 04:44 Відповісти
Мост плять надо снести, дурко, а не муйню тут расказывать!!!
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08.06.2022 05:40 Відповісти
морду наїдай нашликовуй - і, **** зелена, нікого крім себе не вини.
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08.06.2022 05:53 Відповісти
буба - ти завіснеш на смерекі.
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08.06.2022 05:58 Відповісти
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08.06.2022 06:14 Відповісти
Опять оно вылезло с глубокомысленными изречениями. Пора бы уже подумать об издании цитатника Мао Зе Дуна, улицы то уже почти названы именем Великого!
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08.06.2022 06:14 Відповісти
крiсло з зеленявого на нейтрального колоьру зміни,
майку с зеленої на жовтоблакитну - зелено-срано-наполеонено......
всі все бачать, криваворогатель...
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08.06.2022 06:16 Відповісти
Ти сам не вірив, падла.
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08.06.2022 06:20 Відповісти
Иди в отставку, великий *********!
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08.06.2022 06:26 Відповісти
Його мухи не відпускають
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08.06.2022 06:54 Відповісти
кацапня преться зі сходу - зелені вимагають допомогу - бабло в дорогах.
кацапня преться з півдня - зелені размінували все для їх і знову вимагають допомогу, a бабло в дорогах.
кацапня преться з півночі, разом з бульбашнею - зелені вимагають,
а бабло в дорогах.
вам, казлам зеленим, дороги не допомогти будавати для кацапячих танків?
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08.06.2022 06:40 Відповісти
казав, кажу і буду казати - *****-2 зеленого-наполеоністого ростите....
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08.06.2022 06:47 Відповісти
Різниця тільки в тому що нове фуйло в нас квартальне. Це розуміють навіть в Лондоні.
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08.06.2022 07:53 Відповісти
буба с пісюном і роялем, ************** шутковнею за Україну і обісцяний сивоха десь на лавці - це для мене сьгодняшня влада Україні.
вам подобаеться? - майте.
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08.06.2022 06:57 Відповісти
Да плевать во что они там верили,мы вот не верили в разминирование проходов перед нападением,не верим в то,что слуга сивковича к до сих пор не арестован,в то,что перед войной закупались не танки для армии,а крузаки для верхрадовцев.
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08.06.2022 06:59 Відповісти
Це він сам себе і свою ФСБешну ЗЕлену шоблу має на увазі?
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08.06.2022 07:06 Відповісти
а допомога Україні буде йти, бо Україна це не ця криворогата шобла на Банковій.
допомога буде йти.
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08.06.2022 07:06 Відповісти
Тут правильно сказано. Отпор украинской армии. Подвиг простых людей. Но только не надо свою рожу светить, ты сам может тоже не трус, но крайне глупый, а вот твоя команда, за подбор который ты лично несешь ответственность, это просто сборище настоящих предателей и изменников Родины.
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08.06.2022 07:34 Відповісти
Що тут казати...ОПа і сама не очікувала що буде такий спротив Українського Народу.
Тепер головне - не дати лізти кварталу95 керувати ЗСУ.
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08.06.2022 07:49 Відповісти
Зеленский говорит что угодно и о чем угодно ... только не о том, что реально волнует украинцев.
Клоун - он и есть клоун.
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08.06.2022 08:25 Відповісти
окупанти вірили завіренням "козирів" з ОП про те, що все готово до 72 годинної рашистської "спецоперації" по захопленню Київа , що давало їм можливість бути призначеною куйлом,прорашистською владою в Україні.Борис з Байдою , знаючи таку "зелену муйню" почали інтенсивно поставляти армії зброї, без якої рашистсько-зелений план був би вже втілений в Україні.
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08.06.2022 09:17 Відповісти
Азов і інші полонені в біді, а він хизується.
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08.06.2022 10:23 Відповісти
О зеля не получився в тебе переворот і важко сказати що чекає його після перемоги
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08.06.2022 10:29 Відповісти
Какая жалость, Zеленский, ведь, тоже не верил, вернее все делал, чтобы украинская армия не могла сопротивляться.
Обратите внимание на ракурс снизу, в котором Zе показывает свое ***** - он типа, высокий и главный - дешевый трюк...
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08.06.2022 10:34 Відповісти
Ти сам в це не вірив! І розказував всім,що ти не лох!
А ти лох і на тобі доля полоненних Азовців!
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08.06.2022 12:24 Відповісти
зеля сам не верил, пока не прозрел.
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08.06.2022 13:54 Відповісти
Мальчік з Кривого Рогу продовжує тулити українцям як ми супер круто перемагаємо. А те що держава під його керівництвом без Притули і його фонду просто би злила нафіг - то ЗЕ президент мовчить. У нього своя шайка-лєйка з Єрмаків, Стефанчуків і Арестовичів. А ще є аналітичні центри Чувак, коли перетовчуть наших самих досвідчених хлопців - ти продовжуй вручати незаконні повістки біля метро, так ми точно переможемо! А ви будете далі нами керувати, бо куди ж ми без ВАС таких некорупційних не уродів моральних.
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08.06.2022 18:15 Відповісти
 
 