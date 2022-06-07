Якщо ЗСУ підуть із Сєверодонецька, це не буде "трагедією", - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська зараз мають перевагу в артилерії у Сєвєродонецьку та Лисичанську, а українські військові не можуть так само відповісти через нестачу озброєння.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілова сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування.
"Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов.
FT з посиланням на радника уряду України з питань безпеки пише, що для контрнаступу та звільнення захоплених земель на сході та півдні Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 людей, а також - сотні ракетних установок, артилерія, літаки, танки та тисячі безпілотників.
Секретар РНБО заявив, що впевнений у поверненні захоплених територій, а зброя, необхідна для контрнаступу, "обов’язково надійде". Наразі українським військовим складно через готовність Росії жертвувати власними військами заради незначних територіальних вигод.
"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато цього гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І цей процес, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.
Будь ласка, зачекайте...
а это дорогого стоит...
В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
Что он может понимать в военном деле...
Українці важливіщі за назви на мапі.
Спасибо, бобики, это результат вашего голосования, который отрывается кровью всем.
Когда существует реальная угроза окружения, которую не удаётся устранить и когда удержание позиций "любой ценой" имеет реальный риск уничтожения или пленения той группы украинских войск, которая там находится - нужно сваливать!
Потому что второй Иловайск, Дебальцево, Мариуполь нафиг никому не нужен. Если реалистичных перспектив избежать окружения нет - нужно отойти на другие позиции, иначе Украина безо всякого смысла потеряет группу боеспособных войск вместе с их оружием! Безо всякого смысла потому, что в результате окружения эти военные всё равно в итоге потеряют боеспособность, а те территории будут захвачены. У нас нет столько лишнего мяса, как на россии.
По бараньим кишкам определяет тактик и стратегию определяет по кишкам свиньи!
а что мешает украинцам, находясь в своем доме, иметь численний пепевес?
может твой лживый язык и на этот вопрос даст ответ?
Данилов говорит, что нам "не хватает" 25 000 человек.
Врет и первый и второй. Но фактом является то, что у нас минимум 2-х кратное преимущество в кол-ве личного состава. И как мы это преимущество используем?
«У ці останні дні я ретельно обмірковував, чи входив до моїх обовʼязків розгляд можливості розпочати переговори з Цією Людиною. Але даремно було думати, що якщо ми спробуємо укласти мир зараз, ми отримаємо кращі умови, ніж якби ми боролися. Німці вимагатимуть наш флот - це буде називатися «роззброєнням», - наші військово-морські бази та багато іншого. Ми повинні будемо стати державою-рабом, хоч і буде створено британський уряд, який буде маріонеткою Гітлера - під керівництвом Мослі
(((Освальд Мослі - баронет, політик, засновник Британського союзу фашистів, разпущеного в 1940 році. Після Другої світової повернувся в політику, в 1959 році брав участь у парламентських виборах, але програв))).
чи когось такого. І де ми опинимося в результаті? [...] Я переконаний, що кожен із вас підніметься і зірве мене з мого місця, якщо я хоч на мить задумаю вести переговори чи здатися. Якщо наша довга острівна історія має нарешті закінчитися, нехай вона закінчиться лише тоді, коли кожен із нас лежатиме на землі, захлинаючись власною кровʼю».