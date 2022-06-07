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Якщо ЗСУ підуть із Сєверодонецька, це не буде "трагедією", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Російські війська зараз мають перевагу в артилерії у Сєвєродонецьку та Лисичанську, а українські військові не можуть так само відповісти через нестачу озброєння.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілова сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування.

"Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов.

FT з посиланням на радника уряду України з питань безпеки пише, що для контрнаступу та звільнення захоплених земель на сході та півдні Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 людей, а також - сотні ракетних установок, артилерія, літаки, танки та тисячі безпілотників.

Читайте: Бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Відбито штурм військ РФ у напрямку Новоохтирки та Воронового, - Гайдай. ФОТО

Секретар РНБО заявив, що впевнений у поверненні захоплених територій, а зброя, необхідна для контрнаступу, "обов’язково надійде". Наразі українським військовим складно через готовність Росії жертвувати власними військами заради незначних територіальних вигод.

"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато цього гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І цей процес, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
якщо зелебоби підуть з влади, це не буде трагедією - народ України
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07.06.2022 08:26
+44
Та для вас и Херсон и Мелитополь не трагедия, не вам же в оккупации жить. Главное Киев отстояли.
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07.06.2022 08:24
+39
Надійшли їм на допомогу 95-й квартальний батальйон і по шматку асфальту кожному в руки.
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07.06.2022 08:30
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У Данілова залізна логіка...
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07.06.2022 08:21 Відповісти
Яка? Щоб захистити місто потрібно все,що він перечислив? Питання, а чому не сформовано з 700000,де зброя і що робили до цього? Одне місто,потім друге....до поки. За останній час тільки і чуєш дайте, дайте....ось начнемо....Харків так і не дійшов кордону...ні одної операції. Може досить віддавати,наразі визволяти. Я ніколи не погоджувалась з зе,але вчора він сказав вірно. Потім назад повертати буде важче. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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07.06.2022 09:23 Відповісти
Та для вас и Херсон и Мелитополь не трагедия, не вам же в оккупации жить. Главное Киев отстояли.
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07.06.2022 08:24 Відповісти
а ты уже сидишь в окопах под Херсоном и только и ждешь команды наступать
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07.06.2022 08:25 Відповісти
А ти в Польщі в окопі?
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07.06.2022 08:27 Відповісти
Сидячи на дивані в розтягнутих треніках приємно вважати себе геополітиком.
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07.06.2022 08:29 Відповісти
про секретаря рнбо так не скажеш, він вже з жовтня позбувся треніків, і носить прикид, як на фото...
а это дорогого стоит...
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07.06.2022 09:05 Відповісти
новояз? відстояти можна зміну у станка або відліжати в кущах((
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07.06.2022 08:29 Відповісти
Папа Карло.
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07.06.2022 08:25 Відповісти
якщо зелебоби підуть з влади, це не буде трагедією - народ України
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07.06.2022 08:26 Відповісти
Надійшли їм на допомогу 95-й квартальний батальйон і по шматку асфальту кожному в руки.
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07.06.2022 08:30 Відповісти
А ведь как готовились, как готовились...
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07.06.2022 08:32 Відповісти
Украиной правит стадо бездарей и неадекватов . Поставить на руководящие должности врагов и дураков это верный способ развалить страну . Кто такой этот Данилов? Образование -

В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
Что он может понимать в военном деле...
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07.06.2022 08:37 Відповісти
После получения диплома педагога ему понадобился всего год что бы осилить еще и дипломы менеджера и юриста.
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07.06.2022 08:47 Відповісти
Були б гроші...
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07.06.2022 08:50 Відповісти
Хренасе рік, в 1981 закінчив технікум, в 1999 універ, 18 років від технікума до універа, при тому що після технікуму зазвичай поступали не на перший курс, геній однако.
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07.06.2022 09:53 Відповісти
Тобто здача території України це не трагедія вже важається ?
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07.06.2022 08:40 Відповісти
За 8 років у тебе ще питання?
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07.06.2022 08:50 Відповісти
Есть. В период с 2015 по 2019 г.г. сколько территорий сдали?
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07.06.2022 08:59 Відповісти
Аби потім не було спецоперації ЗЄ по "звільненню", як Азовців.

Українці важливіщі за назви на мапі.
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07.06.2022 08:40 Відповісти
Звісно. Скільки вже української землі ворогу віддали - трагедії не буде, підете на концерт і шашлик.
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07.06.2022 08:43 Відповісти
Трагедія це привести у владу дурника, який замість оборони воюючої країни будував дороги з великими відкатами.
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07.06.2022 08:44 Відповісти
Данилов,одень по этому случаю розовую рубашку-дай знак.
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07.06.2022 08:45 Відповісти
зачем такое говорить? это плевок в сторону покалеченных и погибших там.
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07.06.2022 08:46 Відповісти
Приїжджай і звільняй. Будеш героєм.
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07.06.2022 08:51 Відповісти
потеря каждого клочка украинской земли, политой кровью - єто трагедия.
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07.06.2022 08:51 Відповісти
Скотина! Лично виновен в том, что у нас не хватает вооружения, в том, что захвачены легко южные края, которые придётся возвращать ценою многих жизней.
Спасибо, бобики, это результат вашего голосования, который отрывается кровью всем.
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07.06.2022 08:54 Відповісти
"Прагаласавали па-приколу" зато. Надеюсь, эти твари "наприкалывались", хотя , видимо, первыми с Украины сдрыснули, что бы шашлыки за границей жрать.
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07.06.2022 11:38 Відповісти
ну так так.....до Київа звідки ще даллеко.....
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07.06.2022 08:55 Відповісти
Нужно понимать по сути очень простую вещь.
Когда существует реальная угроза окружения, которую не удаётся устранить и когда удержание позиций "любой ценой" имеет реальный риск уничтожения или пленения той группы украинских войск, которая там находится - нужно сваливать!

Потому что второй Иловайск, Дебальцево, Мариуполь нафиг никому не нужен. Если реалистичных перспектив избежать окружения нет - нужно отойти на другие позиции, иначе Украина безо всякого смысла потеряет группу боеспособных войск вместе с их оружием! Безо всякого смысла потому, что в результате окружения эти военные всё равно в итоге потеряют боеспособность, а те территории будут захвачены. У нас нет столько лишнего мяса, как на россии.
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07.06.2022 08:56 Відповісти
ПОЛКОВОДЕЦЬ! СТРАТЕГ! ВЕТЕРИНАР-АВГУР! ТАКОЙ ТАЛАНТ И НЕ В ОКОПЕ!
По бараньим кишкам определяет тактик и стратегию определяет по кишкам свиньи!
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07.06.2022 08:57 Відповісти
кемска волость?
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07.06.2022 08:59 Відповісти
Усім диванним воїнам та суперстратегам, які обурюються тим, що українські війська можуть залишити Северодонецьк : орків (та зброї у них) там набагато більше, ніж наших бійців. Життя наших хлопців, які воюють там-набагато цінніше цих ваших "обурень".
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07.06.2022 09:01 Відповісти
значит там нехватка людей говлришь?
а что мешает украинцам, находясь в своем доме, иметь численний пепевес?
может твой лживый язык и на этот вопрос даст ответ?
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07.06.2022 09:10 Відповісти
Диванному воїну з Польщі, яке щось там ляпає про брехливий язик-відповідати негоже, але все ж таки відповім : записати будь-якого українця до армії, дати йому АК (який того ніколи у житті не тримав) та кинути без підготовки на нульову лінію (у саме пекло)-це називається "кинути людей на забій'. Користі від них буде дуже мало, а от наші втрати будуть колосальними.
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07.06.2022 09:32 Відповісти
мешают сдырснувшие в польшу и остальные заграницы. Людей не хватает. И техники
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07.06.2022 23:38 Відповісти
Перевага не в артилерії, перевага в снарядах, вірніше їх майже повної відсутності в ВСУ (152 мм). Може досить цілодобовим пустозвонством займатись? Шукайте снаряди...
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07.06.2022 09:08 Відповісти
Вроде было притих. А вот опять бэвкнул буру. А когда почти 20 лет назад кушнарь харьковский в том городе сепарские заявки на сходке тварей заявлял на всю страну, а городок весь блеял от восторга---трагедией не было? Где был, были все вы что при власти? Ясно теперь что капец!
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07.06.2022 09:15 Відповісти
Зеленский заявил, что у нас численность ВСУ сейчас 700 000 человек.
Данилов говорит, что нам "не хватает" 25 000 человек.
Врет и первый и второй. Но фактом является то, что у нас минимум 2-х кратное преимущество в кол-ве личного состава. И как мы это преимущество используем?
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07.06.2022 09:23 Відповісти
забрехались оба
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07.06.2022 09:27 Відповісти
Зеленський в кінці березня ще хвастався що у нас стільки трофейної техніки що можемо озброїти всю Європу. Хто не памятає - прошу поритись в інтернеті і знайти його заяви...І куда ділась техніка для всієї Європи що вже місяць чи два просимо на колінах????
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07.06.2022 09:42 Відповісти
А ти думаєш, що ця техніка взагалі не ламається та має абсолютний захист перед орківськими ракетами, снарядами та літаками ?
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07.06.2022 09:46 Відповісти
Не забувай про те, що йде 4-й місяць війни. Є і втрати, і виснаження. Крім того, це-абсолютні цифри, не усі вони на передовій.
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07.06.2022 09:44 Відповісти
Полицию и всякие дбр и прокурорских и военкомовских не считать как показала жизнь в Мариуполе и Херсоне они две родины працюють.
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07.06.2022 09:48 Відповісти
Нема в нас зараз такої переваги, ми мусимо тримати війська на випадок нападу з боку Білорусі і ПМР, до того ж біля 100 000 проходять вишкіл, + ТРО, яка не всюди має контакт з ворогом.
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07.06.2022 09:57 Відповісти
Здача Києва то також не трагедія - в Мукачево і у Львові классні генделики і тьолки, пересидимо якось. Всі Слуги і прокурорські з ДБР там з початку лютого сидять і не скиглять як Данілов
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07.06.2022 09:45 Відповісти
Потрібно відправити на передову спецпідрозділ "95 квартал", який створений для кидання какашок у мізки громадян, для приниження наших, українських політиків Ющенко, Гончарєвої, Яценюка, Порошенка, Турчинова, Парубія і ні слова про парашію і партію регіонів, які в них були тільки героями. Де Коля Котлєтка, татаров, смірнов, полодяк, всі "специ" ДБР, які пресували Марченка, Павловського, Ріфа, демонтували клінстрони, гальмували випуск бронежилетів, шоломів, престували Татьяну Чорновіл за використання "Стугнів"...? Настав їх час повоювати за Україну.
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07.06.2022 09:46 Відповісти
данилов ******* просто !!! простите за мой немецкий.
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07.06.2022 09:59 Відповісти
Це буде вироком втручанню Безуглої в діяльність ЗСУ!
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07.06.2022 09:59 Відповісти
цікава була би думка Бориса,котрий Джонсон,або Джо,котрий Байда про те,що сказав данило ,що залишити українську територію для нього не трагедія.Черчіль якось сказав- Про можливі поступки Гітлеру (28 травня 1940 року)

«У ці останні дні я ретельно обмірковував, чи входив до моїх обовʼязків розгляд можливості розпочати переговори з Цією Людиною. Але даремно було думати, що якщо ми спробуємо укласти мир зараз, ми отримаємо кращі умови, ніж якби ми боролися. Німці вимагатимуть наш флот - це буде називатися «роззброєнням», - наші військово-морські бази та багато іншого. Ми повинні будемо стати державою-рабом, хоч і буде створено британський уряд, який буде маріонеткою Гітлера - під керівництвом Мослі

(((Освальд Мослі - баронет, політик, засновник Британського союзу фашистів, разпущеного в 1940 році. Після Другої світової повернувся в політику, в 1959 році брав участь у парламентських виборах, але програв))).

чи когось такого. І де ми опинимося в результаті? [...] Я переконаний, що кожен із вас підніметься і зірве мене з мого місця, якщо я хоч на мить задумаю вести переговори чи здатися. Якщо наша довга острівна історія має нарешті закінчитися, нехай вона закінчиться лише тоді, коли кожен із нас лежатиме на землі, захлинаючись власною кровʼю».
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07.06.2022 10:01 Відповісти
Котел будет для ********** более пафосной пабедой, чем перегруппировка войск. Понятно, что ********** кинул всё мясо и технику в мясорубку на этом направлении. Запад давай оружие, с вами ********* тоже сближается, умиротворение **********а это как умиротворить Сатану, не отвертитесь.
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07.06.2022 10:07 Відповісти
А у вас,зекрыс,вообще, трагедии есть или только "про@бали"?
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07.06.2022 10:12 Відповісти
Якщо ти і вся шайка підуть на йух - теж не буде трагедією
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07.06.2022 10:13 Відповісти
Если ВСУ уйдут из КИЕВА , это не будет "трагедией", - Данилов
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07.06.2022 11:04 Відповісти
Да конечно-же не будет. И полностью разрушенный и оккупированный орками Мариуполь для вас клоунов тоже не трагедия. Для вас трагедии только то, что было потеряно Украиной при Порохе - Крым, Донецк, Луганск, Илловайск, Дебальцево !
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07.06.2022 11:17 Відповісти
Потеря каждого м2 нашей родной земли - это уже трагедия! Это оставление наших земель, наших людей на разграбление, на издевательства, на уничтожение, на гонение российско-фашистскими захватчиками. Конечно для Данилова это не трагедия, в отличии от наших людей , остающихся в оккупации.
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07.06.2022 11:43 Відповісти
*****? Маріуполь не "трагедія". Херсон не "трагедія". Буча не "трагедія". Сіверодонецьк не "трагедія". Лисичанськ не "трагедія". Можна продовжувати.
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07.06.2022 11:48 Відповісти
Ну, шо, Данилов - мастер, не выходит управлять войсками?
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07.06.2022 11:57 Відповісти
Хреновы специалисты с дивана. Вам до сих пор жуков лучший полководец? Сколько Украина в 20 веке людей потеряла, а вам все мало.
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07.06.2022 12:08 Відповісти
Ти диви як риторика змінилась,як Порох---це зрадник,бо Крим не відстояв і не захистив його,а тепер стільки території втратили і нічого страшного. І де тепер ті експерти,що гнали на Пороха,що скажуть про Зе? ЦІКАВО!!!!
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07.06.2022 19:16 Відповісти
 
 