Если ВСУ уйдут из Северодонецка, это не будет "трагедией", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска сейчас имеют преимущество в артиллерии в Северодонецке и Лисичанске, а украинские военные не могут так же ответить из-за нехватки вооружения.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилова сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По словам Данилова, украинские военные могут отступить от Северодонецка и других городов региона для перегруппировки.
"Временная потеря территорий – это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал Данилов.
FT со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам безопасности пишет, что для контрнаступления и освобождения захваченных земель на востоке и юге Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек, а также сотни ракетных установок, артиллерия, самолеты, танки и тысячи беспилотников.
Секретарь СНБО заявил, что уверен в возвращении захваченных территорий, а оружие, необходимое для контрнаступления, "обязательно поступит". Сейчас украинским военным сложно из-за готовности России жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных выгод.
"Россия - большая по размерам страна, и у нее много этого пушечного мяса, которое они сюда посылают. И этот процесс, он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
а это дорогого стоит...
В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
Что он может понимать в военном деле...
Українці важливіщі за назви на мапі.
Спасибо, бобики, это результат вашего голосования, который отрывается кровью всем.
Когда существует реальная угроза окружения, которую не удаётся устранить и когда удержание позиций "любой ценой" имеет реальный риск уничтожения или пленения той группы украинских войск, которая там находится - нужно сваливать!
Потому что второй Иловайск, Дебальцево, Мариуполь нафиг никому не нужен. Если реалистичных перспектив избежать окружения нет - нужно отойти на другие позиции, иначе Украина безо всякого смысла потеряет группу боеспособных войск вместе с их оружием! Безо всякого смысла потому, что в результате окружения эти военные всё равно в итоге потеряют боеспособность, а те территории будут захвачены. У нас нет столько лишнего мяса, как на россии.
По бараньим кишкам определяет тактик и стратегию определяет по кишкам свиньи!
а что мешает украинцам, находясь в своем доме, иметь численний пепевес?
может твой лживый язык и на этот вопрос даст ответ?
Данилов говорит, что нам "не хватает" 25 000 человек.
Врет и первый и второй. Но фактом является то, что у нас минимум 2-х кратное преимущество в кол-ве личного состава. И как мы это преимущество используем?
«У ці останні дні я ретельно обмірковував, чи входив до моїх обовʼязків розгляд можливості розпочати переговори з Цією Людиною. Але даремно було думати, що якщо ми спробуємо укласти мир зараз, ми отримаємо кращі умови, ніж якби ми боролися. Німці вимагатимуть наш флот - це буде називатися «роззброєнням», - наші військово-морські бази та багато іншого. Ми повинні будемо стати державою-рабом, хоч і буде створено британський уряд, який буде маріонеткою Гітлера - під керівництвом Мослі
(((Освальд Мослі - баронет, політик, засновник Британського союзу фашистів, разпущеного в 1940 році. Після Другої світової повернувся в політику, в 1959 році брав участь у парламентських виборах, але програв))).
чи когось такого. І де ми опинимося в результаті? [...] Я переконаний, що кожен із вас підніметься і зірве мене з мого місця, якщо я хоч на мить задумаю вести переговори чи здатися. Якщо наша довга острівна історія має нарешті закінчитися, нехай вона закінчиться лише тоді, коли кожен із нас лежатиме на землі, захлинаючись власною кровʼю».