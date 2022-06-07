Если ВСУ уйдут из Северодонецка, это не будет "трагедией", - Данилов

Российские войска сейчас имеют преимущество в артиллерии в Северодонецке и Лисичанске, а украинские военные не могут так же ответить из-за нехватки вооружения.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилова сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам Данилова, украинские военные могут отступить от Северодонецка и других городов региона для перегруппировки.

"Временная потеря территорий – это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал Данилов.

FT со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам безопасности пишет, что для контрнаступления и освобождения захваченных земель на востоке и юге Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек, а также сотни ракетных установок, артиллерия, самолеты, танки и тысячи беспилотников.

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Секретарь СНБО заявил, что уверен в возвращении захваченных территорий, а оружие, необходимое для контрнаступления, "обязательно поступит". Сейчас украинским военным сложно из-за готовности России жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных выгод.

"Россия - большая по размерам страна, и у нее много этого пушечного мяса, которое они сюда посылают. И этот процесс, он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.