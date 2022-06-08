В России заявляют, что этапировали более тысячи военных с "Азовстали"

РосСМИ сообщают, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В Россию этапировали более 1 тыс. человек с "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время, после проведения очных ставок с рядом военнопленных, следствие также планируется направить их в Россию", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, "среди которых сдавшиеся в Мариуполе иностранные наемники".

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