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В России заявляют, что этапировали более тысячи военных с "Азовстали"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

РосСМИ сообщают, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В Россию этапировали более 1 тыс. человек с "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время, после проведения очных ставок с рядом военнопленных, следствие также планируется направить их в Россию", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, "среди которых сдавшиеся в Мариуполе иностранные наемники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2,5 тысяч украинских бойцов с "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский
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Топ комментарии
+39
Не з "обмІном", а з обмАном". Усе, як завжди - брехали, брешуть і будуть брехати. Нічого нового.
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08.06.2022 07:31
+30
хороша 'евакуація' вийшла! як не крути.

то що там з обміном, зекоманда??
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08.06.2022 07:22
+27
Какая-то странная операция, россии сдать в плен почти 3 тысячи солдат, с медведчуком, вместо обмена, договориться, чтобы лил дерьмо на Порошенко, объявить информацию о пленных - военной тайной и вопросы по поводу пленных - перевести на ООН и красный крест. Типа, зеленский, верещук, которые этим занимались уже и не при чем. Просто напомню, что число солдат, оказавшихся в плену после этой "эвакуации" превышает потери в Иловайске, Дебальцево и ДАП вместе взятых. Странно все это
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08.06.2022 07:51
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хороша 'евакуація' вийшла! як не крути.

то що там з обміном, зекоманда??
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08.06.2022 07:22 Ответить
Не з "обмІном", а з обмАном". Усе, як завжди - брехали, брешуть і будуть брехати. Нічого нового.
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08.06.2022 07:31 Ответить
ТК Печерский холм

Президент Зеленский признал, что на заводе "Азовсталь" в плен попали 2,5 тысячи его защитников - морских пехотинцев, бойцов подразделения "Азов", пограничников, бойцов теробороны и прочих. Президент признал, что все эти люди именно попали в плен, а не "исполняют приказ сохранить жизнь", как рассказывали из Офиса президента раньше. Зеленскому было бы намного проще, если бы его окружение, начиная с главы его Офиса президента Ермака не тянуло его на второй срок. Он тогда был бы меньше зависим от рейтингов. Очевидно, после того как Мариуполь попал в окружение, пробиться к его защитникам уже не было никакой возможности. Естественно, ситуации можно было избежать как таковое, но это тема отдельная. И ей Офис Зеленского мучают с вдохновением уже и так. Вернемся к "Азовстали". Для начала расставим акценты. Не было никакой "операции по спасению защитников "Азовстали". Украинскому гарнизону просто приказали сдаться в плен. Под гарантии Красного креста, т е, читайте - вообще без гарантий. Зеленский сейчас на это уповает, мол, защитники "Азовстали" стали "публичными пленными" и по-этому мол россиянам их невыгодно пытать. Мы прямо не знаем чему тут удивляться больше. Публичность Ходорковского в России от неправедного суда его не спасла, и это только один пример. И кстати, психологические пытки существуют со времени Оно. Естественно, в Офисе президента об этом знают. Но, снова таки. Рейтинги. "Азовсталь" для команды Зеленского стал имиджевой ловушкой. Хорошего выхода из той ситуации просто не было. Мы писали, что незадолго до сдачи "Азовстали" риторика командиров "Азова" и представителей добровольческого движения по отношению к украинской власти стала удивительно агрессивной. Дошло до того что командир "Азова" Денис Прокопенко заявил что города юга Укаины не обороняли, т е по сути он обвинил власть в их сдаче. Однако. В день сдачи в плен тот же Прокопенко заговорил словами Офиса президента про "приказ сохранить жизнь". Крайне лояльно по отношению к власти заговорил не чужой "Азову" Андрей Билецкий. Что случилось? Наши источники сообщают, что накануне сдачи в плен командиры "Азова" и Нацкорпус буквально шантажировали Офис президента. Мол, пусть будет так, защитники "Азовстали" героически погибнут, но перед этим они расскажут ТАКОЕ! Или - давйте, мол, что-то решать. В свое время на похожий шантаж не поддался Порошенко и его рейтинг размазывали по асфальту. Естественно в ОП решили избежать подобного. ОП взяла ответственность на себя. Офис приказал защитникам "Азовстали" сдаться в плен, т е снял ответственность с них самих. Этим ОП создал себе ряд проблем, которые теперь висят над ним домокловым мечом. Во-первых, россияне никого освобождать не собираются. Наоборот, они хотят выбросить защитников "Азовстали" на медийное поругание. Во-вторых, тезис "Зеленский сдал защитников "Азовстали" сильно бьет по рейтингам президента и его политсилы. Но главное, Зеленский попал под контроль тех сил, которые будут теперь регулярно поддерживать тему защитников "Азовстали" горячей, чтобы в любой момент превратить ее в инфрмационную бомбу, избежать которой ОП будет пытаться любыми методами. Просто напомним о близости Билецкого к олигарху Ринату Ахметову. А пока Зеленскому приходится оправдываться. Очевидно, просто замолчать тему защитников "Азовстали" у Офиса президента не выйдет. И хорошего выхода из ситуации просто нет.
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08.06.2022 11:29 Ответить
А нахера різні смайліки всовати? тут шо якесь шоу?
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08.06.2022 12:19 Ответить
Эвакуация могла быть с кораблем нейтральным, но этого не случилось. Надо понимать, что внедрить 1-2 грушников можно в любое воинское соединение. Для них же нет проблем с тем, чтобы спокойно уничтожать на поле боя своих кацапских срочников, что было бы проблемой для любого натовского агента. И эти агенты конечно все разыграли в свою пользу при любом развитии событий, как например попытка захватить кацапский корабль с помощью прорыва на лодках и залетом вертушек, затем пойти на кацапский берег на штурм с десантом.

Обмен у зели может быть, если запустить кацапов на фейковый прорыв с показушным бегством, а затем резко артой с ближней дистанции отрезать колонну и окружить, взять в плен хотя бы 2000 кацапов с кадыровцами. На кадыровцев сотни штук с делимхановым Азов поменяют. Во всех остальных случаях лучше так или иначе попытаться адвокатов найти, чтобы те просто передавали свежую информацию и проверяли физическое и психическое состоянии на предмет химвеществ и пыток.
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08.06.2022 07:32 Ответить
Звільнити їх вдасться схоже лише коли здохне ***** і зміниться режим, бомжі не бомжі, а полонених у них значно більше ніж у нас, ба більше вони можуть нахапати людей посеред вулиці окупованих міст і теж будуть полонені.
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08.06.2022 07:40 Ответить
З чого ви вирішили, що смерть ***** означатиме зміну режиму? У ***** двійників щонайменше три. А якщо все ж вирішать неутаємничувати смерть *****, то його місце займуть патрушев або мєдвєдєв. Такі ж потвори, з якими неможливі будь-які домовленості
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08.06.2022 08:20 Ответить
Не треба цих казок, в кацапів абсолютно все тримається на *****, всі люди у владі просто підлабузники які тримають його корумповані гроші і як тільки його не стане почнеться така різня що мало не покажеться.
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08.06.2022 10:03 Ответить
Зовнішня подібність двійників може працювати досить обмежено, політику, як не крути, треба відкривати рота. А голос як ти підробиш?
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08.06.2022 10:26 Ответить
Какая-то странная операция, россии сдать в плен почти 3 тысячи солдат, с медведчуком, вместо обмена, договориться, чтобы лил дерьмо на Порошенко, объявить информацию о пленных - военной тайной и вопросы по поводу пленных - перевести на ООН и красный крест. Типа, зеленский, верещук, которые этим занимались уже и не при чем. Просто напомню, что число солдат, оказавшихся в плену после этой "эвакуации" превышает потери в Иловайске, Дебальцево и ДАП вместе взятых. Странно все это
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08.06.2022 07:51 Ответить
смерть руским унтерменшам лютая !
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08.06.2022 07:52 Ответить
Из реальных сценариев - только обмен.
Наших - больше 6 000 в плену. Орков - 600. Когда пойдем в стратегическое контрнаступление, появится много их пленных.
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08.06.2022 07:53 Ответить
все-на совісті якщо вона є у зелебобіків..
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08.06.2022 08:03 Ответить
Навмисні задирливі абсурдні заяви фабрикуються кремлівськими пропагандистами і викидаються у великих кількостях у різних джерелах з метою пригорнути увагу, спричинити нездорові емоції, залякати, обдурити чи підбурити. Українські і західні ЗМІ одноманітно купуються на такі дешеві фокуси і демонструють їх в якості точок зору.
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08.06.2022 08:21 Ответить
Ну то доведіть, що підстав хвилюватися не має. Викладіть їх фото у колі родин? Не маєте? То де ж вони? Де азовець Хірург??? Що із ним?
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08.06.2022 09:35 Ответить
**** он **********, чешет по кремлевской методичке подляка даже текста не меняя. Я уже такое слово в слово от другого зеленожопо-хуйловского дерьма вчера читал. Сдохни тварь продажная.
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08.06.2022 11:33 Ответить
На годы можно забыть про наших героев. Отдали нелюдям и ждут от них справедливости. У них такое понятие давно не существует. И никто за это не будет отвечать, они боролись сохранить им жизнь....
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08.06.2022 08:29 Ответить
Якщо - правда, то це - жахливо і дуже страшно.
Ще багато полонених з інших підрозділів.

Та й цивільні є.

І також - наші бранці з 2014.
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08.06.2022 08:58 Ответить
Мда... Класно обміняли... І ці блазні потім будуть щось розповідати про "дуже делікатні перемовини, які одне необорежне слово може зірвати"??? Якого біса громадськість не поставили до відома щодо домовленостей з парашенцями??? З ними ВСЕ треба робити ПУБЛІЧНО. Жодних підкилимних угод не має бути! Все має бути ПРОЗОРО і максимально ВІДКРИТО.

А ці гралися у військову таємницю і догралися, що азовці вже у параші. Просто зграя некомпетентних, нікчем. Ганьба!
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08.06.2022 08:59 Ответить
Почекайте три дні...
То що? ще почекати?
Влада проковтнула етапування до Грозного нашого Азовця "Хіміка" і цілком ймовірне (відповідно до оголошених росіянами даних) його вбивство. Звісно, що відсутність реакції передбачає повне етапування усіх.
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08.06.2022 09:30 Ответить
Майже всі намаються обісрати Зеленського за поразку на «Азовсталі». Однак, Зеленський, в першу чергу відповідає за всю Україну, а не тільки за «Азовсталь».

Гарнізон «Азовсталі» міг передбачити своє положення в оточенні і зробити правильні висновки, а не нити сидячи у полоні рашистів.
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08.06.2022 09:59 Ответить
Вси обсырают зеленского как раз НЕ ,,за поразку на ,,Азовстали", а за его брехню насчёт ,,таемнойи опэрации по эвакуации Азовцив". ZE брехал про эвакуацию и не слова про то, что фактически бросил Азовцев на розтерзание кацапам. Чувствуете разницу?
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08.06.2022 10:21 Ответить
Не чувствует. Он зеленожопый лизун, таких уродов надо сразу в бан, он за баланду оправдывает военного преступника гринпоца. Пока его родители себе домишко в Израйле за 8 млн долларов покупают, это проклятая **** сдает на растерзание рашистам наших лучших защитников. Пусть, падаль, себя на них поменяет, если он реальный патриот. Ага, только хрена с два, фсбшный агент боневтик оманский свою поганую шкурку решит испортить.
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08.06.2022 11:37 Ответить
До semen 965e423c - ви вважаєте. що Азовцям треба було йти на прорив без допомоги ЗСУ чи підірвати себе на Азовсталі чи що ? Договорюйте до кінця
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08.06.2022 11:21 Ответить
Та він про здачу в полон говорить, скоріше за все. Тіпа, навіщо було привертати до себе стільки уваги, якщо потім все одно здалися в полон.
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08.06.2022 12:00 Ответить
То тупой баран или троль
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08.06.2022 13:41 Ответить
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08.06.2022 19:34 Ответить
А помните сержанта Журавля, брошенного Zе умирать 4 дня в серой зоне под "личным контролем" ***********?
Зебобики пропустили это тогда мимо ушей--- получите 2500 солдат в плену у орков, которых будут судить и вынесут сумашедшие приговоры (по Женевской Конвенции имеют право), неизвестно, кому вообще выжить удастся....Кто сдал юг, кто сдал перешеек?????
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08.06.2022 19:44 Ответить
Что это за словечко такое хитрое - "этапировали" ?
Из насильно вывезли.
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08.06.2022 22:28 Ответить
 
 