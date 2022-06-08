У Росії заявляють, що етапували понад тисячу військових з "Азовсталі"
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РосЗМІ повідомляють, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.
"У Росію етапували понад 1 тис. людей з "Азовсталі". З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії", - йдеться в повідомленні.
Як уточнило джерело у правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.
За його словами, у Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі".
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то що там з обміном, зекоманда??
Президент Зеленский признал, что на заводе "Азовсталь" в плен попали 2,5 тысячи его защитников - морских пехотинцев, бойцов подразделения "Азов", пограничников, бойцов теробороны и прочих. Президент признал, что все эти люди именно попали в плен, а не "исполняют приказ сохранить жизнь", как рассказывали из Офиса президента раньше. Зеленскому было бы намного проще, если бы его окружение, начиная с главы его Офиса президента Ермака не тянуло его на второй срок. Он тогда был бы меньше зависим от рейтингов. Очевидно, после того как Мариуполь попал в окружение, пробиться к его защитникам уже не было никакой возможности. Естественно, ситуации можно было избежать как таковое, но это тема отдельная. И ей Офис Зеленского мучают с вдохновением уже и так. Вернемся к "Азовстали". Для начала расставим акценты. Не было никакой "операции по спасению защитников "Азовстали". Украинскому гарнизону просто приказали сдаться в плен. Под гарантии Красного креста, т е, читайте - вообще без гарантий. Зеленский сейчас на это уповает, мол, защитники "Азовстали" стали "публичными пленными" и по-этому мол россиянам их невыгодно пытать. Мы прямо не знаем чему тут удивляться больше. Публичность Ходорковского в России от неправедного суда его не спасла, и это только один пример. И кстати, психологические пытки существуют со времени Оно. Естественно, в Офисе президента об этом знают. Но, снова таки. Рейтинги. "Азовсталь" для команды Зеленского стал имиджевой ловушкой. Хорошего выхода из той ситуации просто не было. Мы писали, что незадолго до сдачи "Азовстали" риторика командиров "Азова" и представителей добровольческого движения по отношению к украинской власти стала удивительно агрессивной. Дошло до того что командир "Азова" Денис Прокопенко заявил что города юга Укаины не обороняли, т е по сути он обвинил власть в их сдаче. Однако. В день сдачи в плен тот же Прокопенко заговорил словами Офиса президента про "приказ сохранить жизнь". Крайне лояльно по отношению к власти заговорил не чужой "Азову" Андрей Билецкий. Что случилось? Наши источники сообщают, что накануне сдачи в плен командиры "Азова" и Нацкорпус буквально шантажировали Офис президента. Мол, пусть будет так, защитники "Азовстали" героически погибнут, но перед этим они расскажут ТАКОЕ! Или - давйте, мол, что-то решать. В свое время на похожий шантаж не поддался Порошенко и его рейтинг размазывали по асфальту. Естественно в ОП решили избежать подобного. ОП взяла ответственность на себя. Офис приказал защитникам "Азовстали" сдаться в плен, т е снял ответственность с них самих. Этим ОП создал себе ряд проблем, которые теперь висят над ним домокловым мечом. Во-первых, россияне никого освобождать не собираются. Наоборот, они хотят выбросить защитников "Азовстали" на медийное поругание. Во-вторых, тезис "Зеленский сдал защитников "Азовстали" сильно бьет по рейтингам президента и его политсилы. Но главное, Зеленский попал под контроль тех сил, которые будут теперь регулярно поддерживать тему защитников "Азовстали" горячей, чтобы в любой момент превратить ее в инфрмационную бомбу, избежать которой ОП будет пытаться любыми методами. Просто напомним о близости Билецкого к олигарху Ринату Ахметову. А пока Зеленскому приходится оправдываться. Очевидно, просто замолчать тему защитников "Азовстали" у Офиса президента не выйдет. И хорошего выхода из ситуации просто нет.
Обмен у зели может быть, если запустить кацапов на фейковый прорыв с показушным бегством, а затем резко артой с ближней дистанции отрезать колонну и окружить, взять в плен хотя бы 2000 кацапов с кадыровцами. На кадыровцев сотни штук с делимхановым Азов поменяют. Во всех остальных случаях лучше так или иначе попытаться адвокатов найти, чтобы те просто передавали свежую информацию и проверяли физическое и психическое состоянии на предмет химвеществ и пыток.
Наших - больше 6 000 в плену. Орков - 600. Когда пойдем в стратегическое контрнаступление, появится много их пленных.
Ще багато полонених з інших підрозділів.
Та й цивільні є.
І також - наші бранці з 2014.
А ці гралися у військову таємницю і догралися, що азовці вже у параші. Просто зграя некомпетентних, нікчем. Ганьба!
То що? ще почекати?
Влада проковтнула етапування до Грозного нашого Азовця "Хіміка" і цілком ймовірне (відповідно до оголошених росіянами даних) його вбивство. Звісно, що відсутність реакції передбачає повне етапування усіх.
Гарнізон «Азовсталі» міг передбачити своє положення в оточенні і зробити правильні висновки, а не нити сидячи у полоні рашистів.
Зебобики пропустили это тогда мимо ушей--- получите 2500 солдат в плену у орков, которых будут судить и вынесут сумашедшие приговоры (по Женевской Конвенции имеют право), неизвестно, кому вообще выжить удастся....Кто сдал юг, кто сдал перешеек?????
Из насильно вывезли.