Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ

Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.

Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.

На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

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