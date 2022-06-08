Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.
Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.
На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.
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Пожалуйста, подождите...
Особа, що волюнтарно забула і відкинула свою мову й культуру може бути українцеві "братом"? Ви нічого не переплутали?
падли бульбашацьки шебуршаться на кордоні, тільки хлопців відволікають на *********** "другу армю світу"....
Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.
"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30"..... "
Тобі, "патриет Беларуси", ЦЬОГО мало, для того щоб усвідомть, що білоруси - не народ, а "тупе поспольство обидлячене"?
що будемо шашлики разом з лукашенками робити....так-що все ок...
а єрмаки з арахаміями наказали почати розмінування....щоб українські грибники не підірвались на мінах...
По-перше треба вивчити й використовувати Українську щоб не прийняли за ворога
По-друго походити у тір й повчитися поводитися з зброєю.
По-третє навчитися хоча б турнікет накладати собі.
Робіть щось ще крім пи#дежа про "зрадоньку" у інтернеті й рашисстам зможете протистояти.
Будеш своїм розповідати на що вони мають право а не мені Українцю!
Вздовж всього кордону України б так... Від Шацька до Новоазовська.
А то кацапы тут кучу своих оставили по лесам и полям - видно инфраструктура у них была не готова...
******* бы этих подстилок ********** разочек-другой, дабы сидели и не рыпались.
и пусть думают,как потом жить в окружении Литва-Польша-Украина
Як то кажуть "Єго пєсєнка спєта"
- Відсутністю вусів і лисини... А сраку Путіну готові лизать обоє!
Когда же тебе уже надоест брехать? Да еще и одними и теми же методичками...
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
И еще навсегда заруби себе на своем длинном носу - никто, в том числе и я, никогда не будет защищать и воевать за такое диванное ч.о и труса как ты. Как бы тебе этого не хотелось. Пока другие украинцы защищают свою страну в жестокой войне, ты в протертых до дыр трусах "воюешь" исключительно в интернетах, да еще и с белрусами. Тьфу, это же надо было такому паразиту и трусу выродиться... Не удивлюсь, если ты кацапне еще и нужные координаты кидаешь.
На читай, тупарь - https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2012/01/05/v-zakromax-rodiny-osobogo-rezhima-foto
если не разбираешься даже в элементарных вопросах)
Причем если у кацапов производства артиллерийских боеприпасов - есть, и они постоянно обновляют свои запасы, то в Беларуси таких производств нет.
Передавай привет своему начальнуку в ОАЦ!
кацап, бульбаш - це мішень... - пали!
з ранку до вечора....