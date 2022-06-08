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Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.

Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.

На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

Также читайте: Белорусская армия начала занятия "по переводу с мирного на военное время"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
продажні білоруси ми цього не забудемо вам ніколи ..рашка на дно потягне і їх ..питання часу
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08.06.2022 08:57
+22
Ну не хочеться бульбашей нищити, ну дуже шкода, але будемо змушені це зробити... подумайте хлопці... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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08.06.2022 08:37
+22
полізете в Україну? - здохнете за тиждень всім 138м військом, за шкалою НАТО.
падли бульбашацьки шебуршаться на кордоні, тільки хлопців відволікають на *********** "другу армю світу"....
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08.06.2022 08:39
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Ну не хочеться бульбашей нищити, ну дуже шкода, але будемо змушені це зробити... подумайте хлопці... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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08.06.2022 08:37 Ответить
а чого "не хочеться"? вони якісь особливі?
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08.06.2022 13:23 Ответить
Особливі. Бо дійсно брати, на відміну від москальської орди.
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08.06.2022 17:28 Ответить
Кому "брати"?

Особа, що волюнтарно забула і відкинула свою мову й культуру може бути українцеві "братом"? Ви нічого не переплутали?
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08.06.2022 23:10 Ответить
А ты КТО ТАКОЙ, что бы выдавать другому народу свои "диагнозы", про "мову й культуру"? Чем ты принципиально отличаешься от кацапов, голубая кровь? И да, с такими как ты в "браты" ТОЧНО никто не напрашивается, нафиг надо такое....
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09.06.2022 20:12 Ответить
Свинособаки самі їх ненавидять
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08.06.2022 17:49 Ответить
полізете в Україну? - здохнете за тиждень всім 138м військом, за шкалою НАТО.
падли бульбашацьки шебуршаться на кордоні, тільки хлопців відволікають на *********** "другу армю світу"....
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08.06.2022 08:39 Ответить
той бог війни колгоспний там постійно щось робить... а пожити ще хоче...
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08.06.2022 08:41 Ответить
Гнила бульба, а не люди.
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08.06.2022 08:42 Ответить
продажні білоруси ми цього не забудемо вам ніколи ..рашка на дно потягне і їх ..питання часу
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08.06.2022 08:57 Ответить
Білоруси далі кордону не полізуть.... трохи розумнійші за кацапорабів але готуватися треба й сили таки відтягують.
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08.06.2022 13:29 Ответить
что им путин скажет - то они и сделают.....
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09.06.2022 01:06 Ответить
На СВОЕЙ территории проводят учения, это для тебя дикость, паникер?
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08.06.2022 19:49 Ответить
А в Лукашівці та Зайцях (на Чернігівщині) вони теж "учєнія" проводили? У березні? Чернігівцям добре "говорок" білоруський знайомий! З кацапським не сплутаєш!
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08.06.2022 22:13 Ответить
"Говорок белорусский" - вот же ты даун!)) А в каких "говорках" ты еще разбираешься? Смоленский, Курский, Брянский, Белгородский, Волынский, Луцкий, Харьковский, Запорожский, Днепровский, Полоцкий, Калужский, Липецкий, Тульский, Киевский, Вышне-Волочекский - разберешься во всех этих "говорках", сходу вычислишь из них гомельский или брестский, эксперД диванный?)
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08.06.2022 22:32 Ответить
".....Сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", - сказав Громов на брифінгу.

Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.

"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30"..... "

Тобі, "патриет Беларуси", ЦЬОГО мало, для того щоб усвідомть, що білоруси - не народ, а "тупе поспольство обидлячене"?
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09.06.2022 17:31 Ответить
Это ты благодари своего любимого Луку, за которого ты ТАК топил в 2020, и желал ему удачи в подавлении "протестов организованных кремлем"! А белорусский народ с этой падалью и кремлевской марионеткой, ничего общего ДАВНО не имеет. Так что хавай! Как говорится - за что боролся...
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09.06.2022 18:18 Ответить
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08.06.2022 08:59 Ответить
Интересно, опять будем надеяться что нападения не будет или все же что то делается для подготовки обороны границы?
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08.06.2022 09:06 Ответить
Лєнка Зе...сказала,

що будемо шашлики разом з лукашенками робити....так-що все ок...

а єрмаки з арахаміями наказали почати розмінування....щоб українські грибники не підірвались на мінах...
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08.06.2022 09:49 Ответить
Робиться.... але ніхто небуде розповідати що й де тим більше рюззькагаварящім.
По-перше треба вивчити й використовувати Українську щоб не прийняли за ворога
По-друго походити у тір й повчитися поводитися з зброєю.
По-третє навчитися хоча б турнікет накладати собі.
Робіть щось ще крім пи#дежа про "зрадоньку" у інтернеті й рашисстам зможете протистояти.
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08.06.2022 13:26 Ответить
патриот интернетный, ты бы приехал сюда, к Северодонецку и здесь проводил уроки української мови! А если ехать не собираешься то и закрой свой звездак и вообще ничего не пиши на эти темы, ты не имеешь вообще никакого морального права на это!!!
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08.06.2022 13:41 Ответить
принципову написав клоуну кацапською.
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08.06.2022 13:42 Ответить
Рюззкагаварящій - идинах¥й.
Будеш своїм розповідати на що вони мають право а не мені Українцю!
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09.06.2022 00:08 Ответить
Вже закінчують! Почали будівництво, як тільки кацапи втекли! Вже "вросли в землю" в кілька ліній Траншеї, ДОТи , ДЗОТи ... Ото ж їх і "ковбасить" - кожен день обстріли прикордоння Б"ють або по прикордонних заставах, або по місцях де знаходяться наші бійці Написав-би більше, але не можу - "Цензор" - публічне місце і тут "чужих" очей повно!
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08.06.2022 18:56 Ответить
Оце діло.

Вздовж всього кордону України б так... Від Шацька до Новоазовська.
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08.06.2022 23:13 Ответить
Коли відіб"ємся від кацапні, то "великий картопляний маршал" відразу "запхне язик у сраку" То він такий "геройський", поки ми зайняті Але він боїться, що коли у нас закінчиться війна з Росією, то ми йому все пригадаємо і прийдемо у Мінськ за відповідями Ото й "хорохориться" - пробує "всенародний спротив" розпалить Для того й оголосив "паспалитае рушенне" ("народне ополчення") Для того й війська ганяє вздовж кордону Для того і виставляє "бронековпаки" біля стратегічних об"єктів І "майкли боми номерні" з "бульбашами звичайними" саме для цього тут "яйцями трясуть" Кричать, що я "антибілорус" (бо пишу вже багато років про те, що білорусів як народу не існує давно - є "поспольство" обидлячене, що сопе в три дірки і робить те, що скаже "начальство") Однак це ж правда! А вони вивертають на те, що я "ненавиджу" білорусів! Але як можна ненавидіть собаку, яку господар на тебе натравив? Ненавидять господаря! Навіть псаря не стільки ненавидять, скільки зневажають! А Лука і є один з путінських "псарів" Нам іти до білорусів з "розборками" не треба - хай самі між собою "розбираються" Просто санкціями економічними задавимо - хай відшкодовують ті збитки, що нам спричинили за їх пособництва!
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09.06.2022 07:36 Ответить
Ещё проверьте готовность транспортной инфраструктуры к вывозу трупов обратно в беларашку!
А то кацапы тут кучу своих оставили по лесам и полям - видно инфраструктура у них была не готова...
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08.06.2022 09:08 Ответить
По кацапських членососах - бульбашах ВОГОНЬ!!!!
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08.06.2022 09:11 Ответить
Лука Мудищев аж вспотел от бега на месте, опять динаму крутит плешивой бабке =)
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08.06.2022 09:13 Ответить
но ведь ударная групировка еще не создана.....так зелені???
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08.06.2022 09:29 Ответить
Нє раскачівайтє лодку, кріс ташніт.
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08.06.2022 14:26 Ответить
"...нада просто пірістать стрілять....." і вибрати на виборах ківу, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шуфричів, рабіновичів, медведчуків, шаріїв.....і....і.....і....
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08.06.2022 09:52 Ответить
задача бульбапидаров очевидна - кручение вокруг голой жопы с целью оттянуть как можно больше украинские подразделений.
******* бы этих подстилок ********** разочек-другой, дабы сидели и не рыпались.
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08.06.2022 10:20 Ответить
Здохнете усі, так само, як дохнуть ваші расєйскіє брати-буряти-дагестанці.
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08.06.2022 11:49 Ответить
Я з ТРО Рівненщини і ми готові зустріти наших білоруських "братів" з хлібом і сіллю - якраз те що треба для смаженої картоплі
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08.06.2022 11:55 Ответить
Там ще й кадиркін проговорився, схоже таки полізуть й картопляники.
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08.06.2022 12:12 Ответить
тогда "рЭспубліку" ВСУ сильно убеут об стену ..
и пусть думают,как потом жить в окружении Литва-Польша-Украина
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08.06.2022 14:30 Ответить
Із бульбофюрером усе зрозуміло. А от на що оці військові "простиє бєларуси" сподіваються? Що воно усе якось саме, а вони ні до чого? Що їх не вбиватимуть, чи що?
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08.06.2022 13:21 Ответить
Треба ує#ати щоб попередити напад! Чого "посівівший янєлох" чекає???
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08.06.2022 13:30 Ответить
Мені от цікаво, якщо щей Білорусь вторгнеться своїми військами, це все ще не буде третьою світовою? невже і на це всі закриють очі и проглотять але ніхто не наважиться домогти нам війсковим шляхом в т.ч. своїми військами напряму, бачучи весь цей "беспредел"?
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08.06.2022 13:37 Ответить
Не наважаться 120%
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08.06.2022 15:09 Ответить
Давно я так не сміявся
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08.06.2022 13:38 Ответить
Думаю Бульбашенко десь у серпні таки введе свої війська (частину) в Україну.
Як то кажуть "Єго пєсєнка спєта"
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08.06.2022 13:52 Ответить
Дешеве шапкозакидствр. На два фронти війну ще ніхто не виграв. Думаю, скоро нам буде ще тяжче.
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08.06.2022 15:11 Ответить
Если Лукашенко пошлет войска, то их уничтожат, а затем за Лукашенко придут и ему голову отсекут! Ничего не спасет и сюсюкаться никто не будет! Пусть трижды подумает о последствиях для него! В принципе Украина может уничтожить Лукашенко, если он полезет, а затем Беларусь будет на стороне Украины. Тихановская там президент станет и Беларусь перейдет на сторону Украины и Запада. Очистит карму возможно и спасется Беларусь.
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08.06.2022 17:55 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини... А сраку Путіну готові лизать обоє!
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08.06.2022 18:59 Ответить
https://gordonua.com/news/war/tihanovskaya-putin-agressor-on-hotel-voyti-v-uchebniki-istorii-kak-zavoevatel-no-voshel-kak-ubiyca-1603923.html


Когда же тебе уже надоест брехать? Да еще и одними и теми же методичками...
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08.06.2022 19:46 Ответить
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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08.06.2022 21:31 Ответить
))) Брехло, так я и не услышал - когда брехать надоест? И ведь за свое очередное вранье никогда не отвечаешь - сразу начинаешь сочинять новое. Неужели ты с детства рос таким ничтожеством???
И еще навсегда заруби себе на своем длинном носу - никто, в том числе и я, никогда не будет защищать и воевать за такое диванное ч.о и труса как ты. Как бы тебе этого не хотелось. Пока другие украинцы защищают свою страну в жестокой войне, ты в протертых до дыр трусах "воюешь" исключительно в интернетах, да еще и с белрусами. Тьфу, это же надо было такому паразиту и трусу выродиться... Не удивлюсь, если ты кацапне еще и нужные координаты кидаешь.
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08.06.2022 21:54 Ответить
Посмерди, посмерди, "підстилка кацапська"! А твій "захист" мені не потрібен Я вашого "захисту бульбашського" надивився у березні-квітні Коли кацапи з території Білорусі гатили по Чернігівщині ракетами Коли кацапські літаки, заправлені білоруським авіапальним і завантажені білоруськими бомбами та ракетами, злітали з білоруських аеродромів і били по Чернігову! Знаєш, КОГО вони убили 3 березня? Це був перший авіаналіт Вони розбили дві житлові багатоповерхівки, аптеку і обласний кардіоцентр Загинуло 47 осіб Всі - цивільні Більше всього вбили пенсіонерів, які стояли в черзі до аптеки А я допомагав виносить трупи - живу я там поряд Так що заткнися і не гавкай!
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08.06.2022 22:24 Ответить
Снова завело свою давно затертую до однообразия пластинку, брехло. "білоруськими бомбами та ракетами" - вот же ты редкостный конечно дурень и особенно невежда. Мне очень жаль наших белорусских парней, которые погибают за такого уклониста и труса как ты. Догадываюсь я - КОМУ ты там "допомогаешь"...
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08.06.2022 22:40 Ответить
"Пшёл нахер, говноед!" У мене збереглися ще контакти з людьми, які "в курсі" Зараз в БРСР пруть з Росії ешелони з ************ і розвантажуються на білоруських складах! Путін повертає "позичене" Кацапи не думали, що війна так затягнеться, тому везли з собою мінімум *********** Тому твоєму господарю треба було "виручать" ***** А тепер відновлює запаси!
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08.06.2022 22:55 Ответить
Даун старый, тебе серьезно лечиться надо, реально, хотя наверное уже поздно. Вот твой лечащий психиатр действительно должен быть "в курсi". Дэбил, у меня племенник в Осиповичах служил, недавно дембельнулся, и рассказывал про пустые склады боеприпасов, с которых ржали кацапы. НИКОГДА в Беларуси не было складов с боеприпасами! Уж мне-то не рассказывай, "в курсi" И сейчас никакие эшелоны ничего не прут, их вообще сейчас нет! И шоб ты знал, болезный, все основные боеприпасы кацапы возили своими ИЛ-ами, а не какими-то там эшелонами, через наш гомельский аэропорт, они летали чуть ли не каждые полчаса. Но я их больше не слышу месяца полтора как. Ты уже свою брехню даже не контролируешь - она контролирует твое увядающее сознание. Городишь такую чушь и свои бредовые фантазии, что диву даешься, уже не только твоей неосведомленности в матчасти, но и как ты в таком состоянии еще руки на себя не наложил..."допомогатор".
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08.06.2022 23:19 Ответить
Це тобі таке в ОАЦ сказали? Баран! Білорусь - так само як Прибалтика, Україна та Молдова були в часи СРСР "Першим ешелоном оборони" (ГСВГ, Польща, Чехословаччина та Угорщина - "ударним кулаком") ТОму білоруські склади були "під зав"язку" набиті ************ За весь період правління Лука ні з ким не воював і нікому ********** не продавав та не передавав - для цього потрібна згода сусідніх держав, бо у білорусів нема виходу в море Заводів по утилізації *********** в Білорусі не будували То куди ********** ділися? Миші з"їли? Так що не ліпи мені про свого міфічного племінника! Він два роки віником міг махать, а я у авіачастинах прослужив чверть століття! І більше половини служби - саме у в/ч МТЗ Так що у логістиці поставок ***********, їх зберігання та використання "трішки тямлю"
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08.06.2022 23:46 Ответить
Я смотрю ты хорош знаком с ОАЦ, очень часто упоминаешь (причем кроме тебя - никто!), это они тебе задания по белорусской тематике раздают?
На читай, тупарь - https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2012/01/05/v-zakromax-rodiny-osobogo-rezhima-foto
если не разбираешься даже в элементарных вопросах)
Причем если у кацапов производства артиллерийских боеприпасов - есть, и они постоянно обновляют свои запасы, то в Беларуси таких производств нет.
Передавай привет своему начальнуку в ОАЦ!
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09.06.2022 18:13 Ответить
ну кацапки гарно смокчуть в українців починаючи з лютого 2022-ого року! бульбашки хочуть приєднатись? буде груповуха? українці не проти...
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08.06.2022 23:16 Ответить
Українець?
кацап, бульбаш - це мішень... - пали!
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09.06.2022 01:24 Ответить
лінія "мажино" там потрібна бути - як мурав'ї копаемо.
з ранку до вечора....
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09.06.2022 07:56 Ответить
 
 