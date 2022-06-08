Усталости от Украины в Европе нет, это российский нарратив, - Стефанчук
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Потеря интереса или усталость от Украины в Европе – это откровенный российский нарратив.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью Politico.
"Так Россия хочет породить уныние, сломать волю к борьбе. Встречи, которые провожу в странах ЕС, демонстрируют мне противоположное. Есть большой интерес и политиков, и обычных людей к Украине и этот интерес растет", - отметил он.
Стефанчук подчеркнул, что тех скептиков, которые теряют интерес к Украине, не интересует собственное будущее.
"Не надо находиться в иллюзии, что Путин остановится на Украине. Поэтому я всегда говорю европейцам: откройте глаза – война уже в Европе. И вопрос того, как мы ее остановим – это уже наш общий вопрос", – добавил глава ВР.
Спикер парламента добавил, что важно, чтобы европейские политики слушали и слышали Украину.
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В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
Стефанчук, традиционно, врет.
Деза была коньком краснопузых мудаков еще при чЛенине...
Якщо вам хтось скаже "Європа устала ат Украааиньі" - просто лупаште в кацапський писок.
Бо зараз такі часи настали, що корупційні придурки мужиків шлють на фарш і роблять вигляд, що все окей. Дітей прокурів там не буде, дітей депутатів не пошлють.
Але чудо мальчік з Кривого Рогу грається в "уяви що в нас все по закону".
І критики на ТВ не мають, бо не час для критики... ЗЕ Влада така розумна, cама все знає і сама все вміє. Ви будете керувати звичайно, але розрухою. І вам будуть диктувати США та ЄС які закони приймати, інакше грошей вам не дадуть жодних.