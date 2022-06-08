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Втоми від України в Європі немає, це російський наратив, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

стефанчук

Втрата інтересу чи втома від України в Європі - це відвертий російський наратив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Politico.

"Так Росія хоче породити зневіру, зламати волю до боротьби. Зустрічі, які проводжу в країнах ЄС, демонструють мені особисто протилежне. Є великий інтерес і політиків, і звичайних людей до України, і цей інтерес зростає", - зазначив він.

Стефанчук наголосив, що тих скептиків, які втрачають інтерес до України, не цікавить власне майбутнє.

"Не треба перебувати в ілюзії, що Путін зупиниться на Україні. Тому я завжди говорю європейцям: розплющте очі - війна вже в Європі. І питання того, як ми її зупинимо - це вже наше спільне питання", - додав глава ВР.

Спікер парламенту додав, що важливо, аби європейські політики слухали й чули Україну.

Також читайте: Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Стефанчук, традиционно, врет.
В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
Стефанчук, традиционно, врет.
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08.06.2022 11:10
+4
Общественность в Европе уже сделала свой выбор. Документы подписаны, бурократическая машина завелась и поехала. Сейчас уже ничто не способно остановить ее ход. Курс взят на уничтожение путинского режима. Бюрократия ЕС это вам не хухли-мухли. Никакие политики и интерессанты остановить систему уже не в состоянии. Приоритеты при этом - не допустить расширения географии военных действий и ликвидировать любыми способами возможность (и повод) для ядерного удара. Поэтому все политики и полезные идиоты, которые сейчас пытаются "примирить" мир со старым маразматиком обречены на провал по определению. Это работает сейчас против РФ, маневр отвлечения, чтобы дать путину какую-то иллюзию надежды, дабы не загонять его в угол окончательно. Замысел, скорее всего в том, чтобы успокаивать его как психопата-террориста, захватившего людей в заложники. До тех пор пока не появится возможность уложить его одним метким выстрелом.
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08.06.2022 11:20
+3
При чем СМИ ?Главное,чтоб помогали,а СМИ никогда и ни о ком не будут писать с одной и той же динамикой год -так что у вас не спойлер ,а ерунда
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08.06.2022 11:15
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Украина устала от боневтика и порха, полит войны во время войны - самое время.
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08.06.2022 10:53 Відповісти
ты,лять,теперь Украина?
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08.06.2022 11:11 Відповісти
От Стефанчук мене не бісить, Бо я його бюяся
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08.06.2022 10:54 Відповісти
Цензор, можна інше фото? Воно мене зїсть
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08.06.2022 10:59 Відповісти
Він мені на "шалтая-болтая" схожий з екранізації "Аліса в країні чудес".
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08.06.2022 10:56 Відповісти
По его комплекции, никого не хочу полного обидеть, ощущение, что он съел зеленского
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08.06.2022 10:59 Відповісти
От концлагеря путлера мир не устал...седьмой пакет санкций уже готов
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08.06.2022 11:05 Відповісти
Стефанчук, традиционно, врет.
В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
Стефанчук, традиционно, врет.
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08.06.2022 11:10 Відповісти
При чем СМИ ?Главное,чтоб помогали,а СМИ никогда и ни о ком не будут писать с одной и той же динамикой год -так что у вас не спойлер ,а ерунда
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08.06.2022 11:15 Відповісти
"чтоб помогали" - помогают политики, а они зависят от избирателей. а мнение избирателей формируется, в том числе, и сми. поэтому сказанное выше имеет смысл.
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08.06.2022 11:23 Відповісти
У всього світу вже втома від фашистської роzzії.
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08.06.2022 11:12 Відповісти
Общественность в Европе уже сделала свой выбор. Документы подписаны, бурократическая машина завелась и поехала. Сейчас уже ничто не способно остановить ее ход. Курс взят на уничтожение путинского режима. Бюрократия ЕС это вам не хухли-мухли. Никакие политики и интерессанты остановить систему уже не в состоянии. Приоритеты при этом - не допустить расширения географии военных действий и ликвидировать любыми способами возможность (и повод) для ядерного удара. Поэтому все политики и полезные идиоты, которые сейчас пытаются "примирить" мир со старым маразматиком обречены на провал по определению. Это работает сейчас против РФ, маневр отвлечения, чтобы дать путину какую-то иллюзию надежды, дабы не загонять его в угол окончательно. Замысел, скорее всего в том, чтобы успокаивать его как психопата-террориста, захватившего людей в заложники. До тех пор пока не появится возможность уложить его одним метким выстрелом.
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08.06.2022 11:20 Відповісти
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Блогер Юрий Швеу подробно рассказал каким способом мавзолейные нацисты сбрасывают Туфту с помощью американских СМИ...
Деза была коньком краснопузых мудаков еще при чЛенине...
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08.06.2022 11:37 Відповісти
Юрий Швец...1 миллион подписчиков в Ютьюбе...)))
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08.06.2022 11:39 Відповісти
Як людина, що дещо в темі маю уточнити, втома є, але щодо війни в цілому, а не України. Рашн пропаганда, звісно, називає це втомою від України, хоча скоріше це втома саме від раші.
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08.06.2022 11:48 Відповісти
а где вой народа "Мі усталі ат вайны?" Чо при Порохе уставали, а тут ракетами по головам и не воете? ааа, коломойша, г+г и едыны навыны уже такое не вопят
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08.06.2022 12:00 Відповісти
Судячи з того, що бачу навкруги, можу підтвердити слова Стефанчука. Ні про яку втому не йдеться. Так, в Європі є деякі незручності, пов'язані з війною - деяке підвищення деяких цін. Але місцеві дуже добре розуміють, що винуваті в цьому кацапи, що розвязали цю безглузду війну. Продовжується та розширюється допомога біженцям, для дітей організоване навчання, людям дають можливість працювати (раніше не можна було просто приїхати і працювати).
Якщо вам хтось скаже "Європа устала ат Украааиньі" - просто лупаште в кацапський писок.
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08.06.2022 12:15 Відповісти
Стефанчук в данному випадку говорить правильно. Завдяки глобалізації, тісних економічних зв'язків всіх країн світу та можливостям ********* трансферу кожна країна знаходиться в економічній, політичній, культурній та соціальній взаємодії та взаємній залежності від інших країн. Тобто наш світ звужується, а кордони між багатьма цивілізованими країнами носять досить умовний характер. Проблеми, які виникають внаслідок локальних та регіональних військових конфліктів, враховуючи вище сказане, тим, чи іншим чином впливають на всі країни, та стосуються кожного з нас, не залежно від країни проживання та місцезнаходження тобто не обмежуються виключно країни агресора та країни, на яку здійснено напад.
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08.06.2022 14:44 Відповісти
А втому від ЗЕ Влади в народу України - Стефанчук сміливо ігнорує

Бо зараз такі часи настали, що корупційні придурки мужиків шлють на фарш і роблять вигляд, що все окей. Дітей прокурів там не буде, дітей депутатів не пошлють.
Але чудо мальчік з Кривого Рогу грається в "уяви що в нас все по закону".

І критики на ТВ не мають, бо не час для критики... ЗЕ Влада така розумна, cама все знає і сама все вміє. Ви будете керувати звичайно, але розрухою. І вам будуть диктувати США та ЄС які закони приймати, інакше грошей вам не дадуть жодних.
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08.06.2022 18:11 Відповісти
 
 