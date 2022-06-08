Втоми від України в Європі немає, це російський наратив, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Втрата інтересу чи втома від України в Європі - це відвертий російський наратив.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Politico.
"Так Росія хоче породити зневіру, зламати волю до боротьби. Зустрічі, які проводжу в країнах ЄС, демонструють мені особисто протилежне. Є великий інтерес і політиків, і звичайних людей до України, і цей інтерес зростає", - зазначив він.
Стефанчук наголосив, що тих скептиків, які втрачають інтерес до України, не цікавить власне майбутнє.
"Не треба перебувати в ілюзії, що Путін зупиниться на Україні. Тому я завжди говорю європейцям: розплющте очі - війна вже в Європі. І питання того, як ми її зупинимо - це вже наше спільне питання", - додав глава ВР.
Спікер парламенту додав, що важливо, аби європейські політики слухали й чули Україну.
Будь ласка, зачекайте...
В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
Стефанчук, традиционно, врет.
Деза была коньком краснопузых мудаков еще при чЛенине...
Якщо вам хтось скаже "Європа устала ат Украааиньі" - просто лупаште в кацапський писок.
Бо зараз такі часи настали, що корупційні придурки мужиків шлють на фарш і роблять вигляд, що все окей. Дітей прокурів там не буде, дітей депутатів не пошлють.
Але чудо мальчік з Кривого Рогу грається в "уяви що в нас все по закону".
І критики на ТВ не мають, бо не час для критики... ЗЕ Влада така розумна, cама все знає і сама все вміє. Ви будете керувати звичайно, але розрухою. І вам будуть диктувати США та ЄС які закони приймати, інакше грошей вам не дадуть жодних.