Втоми від України в Європі немає, це російський наратив, - Стефанчук

Втрата інтересу чи втома від України в Європі - це відвертий російський наратив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Politico.

"Так Росія хоче породити зневіру, зламати волю до боротьби. Зустрічі, які проводжу в країнах ЄС, демонструють мені особисто протилежне. Є великий інтерес і політиків, і звичайних людей до України, і цей інтерес зростає", - зазначив він.

Стефанчук наголосив, що тих скептиків, які втрачають інтерес до України, не цікавить власне майбутнє.

"Не треба перебувати в ілюзії, що Путін зупиниться на Україні. Тому я завжди говорю європейцям: розплющте очі - війна вже в Європі. І питання того, як ми її зупинимо - це вже наше спільне питання", - додав глава ВР.

Спікер парламенту додав, що важливо, аби європейські політики слухали й чули Україну.

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