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15-летний украинец помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покраса

15-летний парень помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, которая направлялась в Киев в конце февраля.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

15-летний Андрей Покраса использовал свой квадрокоптер, чтобы обнаружить вражескую колонну. Помочь в этом его попросили украинские защитники.

"Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом районе. Он настоящий герой, Герой Украины", - рассказал командующий отделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.

"Они (военные. - Ред.) предоставили нам информацию, где примерно может быть российская колонна. Наша цель заключалась в том, чтобы найти точные координаты и передать их солдатам. Это была одна из самых больших колонн, которая двигалась на Житомирской трассе, и нам удалось ее найти. Засечь ее удалось из-за того, что водитель одного из грузовиков часто включал фары", - отметил парень.

Координаты передали подразделению терробороны, которое затем смогло остановить силы вторжения вблизи Березовки, находящейся примерно в 40 километрах к западу от Киева.

Участие Андрея в этой операции подтвердили его родители, командир отделения беспилотной разведки Касьянов и глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.

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Топ комментарии
+39
Навіщо світити хлопця? Кацапської агентури повно
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08.06.2022 11:23
+30
вы сепарам предателям морды заклеиваете, а пацана все данные выложили.
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08.06.2022 11:25
+21
Бойся кацапня.
У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
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08.06.2022 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо світити хлопця? Кацапської агентури повно
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08.06.2022 11:23 Ответить
тобі тулетного паперу з пів-мішка підкинути? даже біля монітору ніс потрібно затуляти...
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08.06.2022 12:31 Ответить
Не доберуться - вони на Поліссі зараз "сидять - як миш під віником"!А з Білорусі - тим більше! Тільки що говорив з хлопчиною з прикордоння Казав - наші закопалися в землю краще ніж на Донбасі (він там воював у 2017-му) Смуги укріплень уже готові - два кроки через кордон - і підуть "гості" на добрива
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08.06.2022 13:20 Ответить
Они его ещё и в тюрьму посадят, как Кузьменко и Антоненко, у зеленского свои судьи и прокуроры...
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08.06.2022 14:19 Ответить
Передавай привет Алексеечу как в Лондоне встретишь...
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08.06.2022 14:24 Ответить
Заздриш, обмежений?
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08.06.2022 15:35 Ответить
Бойся кацапня.
У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
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08.06.2022 11:23 Ответить
вы сепарам предателям морды заклеиваете, а пацана все данные выложили.
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08.06.2022 11:25 Ответить
"Про це пише The Telegraph "
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08.06.2022 11:37 Ответить
Усі злодії та зрадники у ЗМІ України проходять інкогніто. Щоб ніхто не сколупнув. Особлива операція Путлера і Зелі - вона така.
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08.06.2022 11:30 Ответить
это ты с Японии в бинокль высматриваешь?
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08.06.2022 11:35 Ответить
кацап, шел бы ты в бан...
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08.06.2022 11:40 Ответить
АНДРІЮ РЕСПЕКТ !!!
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08.06.2022 11:34 Ответить
в новости нехватает лишь точного адреса проживания парня...
вы разрешение у его самого и его семьи спросили, согласны ли они на такую известность конкретно сейчас?
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08.06.2022 11:34 Ответить
Це питання до "The Telegraph"?

Так заспокійтесь - вони працюють за своїми законами, які дуже тендітно відносяться до приватного життя.

Як не вірити - напишіть їм, спитайте.
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08.06.2022 12:19 Ответить
Коли ви перестанете зливати дані наших героїв? Вражини!
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08.06.2022 11:37 Ответить
Нічого собі - наші журналісти вже The Telegraph захопили!
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08.06.2022 12:20 Ответить
У наших журналістів постійне нетримання калу.
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08.06.2022 11:39 Ответить
Та я бачу, в кого тут і чого саме нетримання, і хто не в змозі прочитати звідки журналісти, які розповіли це.
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08.06.2022 12:22 Ответить
Вот нахера вы про это рассказываете. Рашисты и так убивают наших детей теперь будут рассказывать что все дети это украинские диверсанты. После войны уже будете героев награждать
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08.06.2022 11:39 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що заяви Скарабеєвої і інших пропагандонів якось пов'язані з реальністю?
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08.06.2022 12:21 Ответить
молодець
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08.06.2022 11:39 Ответить
Я бачу більшість дописувачів не побачило що це репортаж The Telegraph, де і були вказані всі дані інтервйованих
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08.06.2022 11:40 Ответить
Підліток не втік, більше того поміг ЗСУ використовуючи свої навіки. Але чомусь у нас публічно єдиний герой на всю Україну Зеленський, бо не втік (можна подумати, що всі решта громадян розбіглися).
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08.06.2022 11:50 Ответить
Зеля - єдиний герой тільки для порошків.
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08.06.2022 19:23 Ответить
Справжньому герою-респект...
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08.06.2022 11:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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08.06.2022 12:13 Ответить
Молодець, хлопчина!
Оце і є національний супротив (да, сбу в Херсонській області?)!
Вчора розказали мені історію, що одна бабуся із села на північ від Харкова під час окупації відправила до кобзона трьох орків.
Яким чином, поки що інфи немає, але це її односельці розповіли.
Як дізнаюсь - напишу...
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08.06.2022 12:33 Ответить
Та давненько вже було перехоплення орчих розмов, що, мовляв, якась бабуся винесла їм пиріжків, і, здається, 7 свинособак окочурилось після цього.

Ми навіть і не знали, які Укераїнські бабусі Бандерівкі!
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08.06.2022 18:20 Ответить
 
 