15-летний украинец помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, - The Telegraph
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15-летний парень помог украинским защитникам уничтожить колонну российской техники, которая направлялась в Киев в конце февраля.
Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
15-летний Андрей Покраса использовал свой квадрокоптер, чтобы обнаружить вражескую колонну. Помочь в этом его попросили украинские защитники.
"Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом районе. Он настоящий герой, Герой Украины", - рассказал командующий отделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.
"Они (военные. - Ред.) предоставили нам информацию, где примерно может быть российская колонна. Наша цель заключалась в том, чтобы найти точные координаты и передать их солдатам. Это была одна из самых больших колонн, которая двигалась на Житомирской трассе, и нам удалось ее найти. Засечь ее удалось из-за того, что водитель одного из грузовиков часто включал фары", - отметил парень.
Координаты передали подразделению терробороны, которое затем смогло остановить силы вторжения вблизи Березовки, находящейся примерно в 40 километрах к западу от Киева.
Участие Андрея в этой операции подтвердили его родители, командир отделения беспилотной разведки Касьянов и глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.
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У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
вы разрешение у его самого и его семьи спросили, согласны ли они на такую известность конкретно сейчас?
Так заспокійтесь - вони працюють за своїми законами, які дуже тендітно відносяться до приватного життя.
Як не вірити - напишіть їм, спитайте.
Оце і є національний супротив (да, сбу в Херсонській області?)!
Вчора розказали мені історію, що одна бабуся із села на північ від Харкова під час окупації відправила до кобзона трьох орків.
Яким чином, поки що інфи немає, але це її односельці розповіли.
Як дізнаюсь - напишу...
Ми навіть і не знали, які Укераїнські бабусі Бандерівкі!