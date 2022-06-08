15-річний Андрій допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, - The Telegraph

15-річний хлопець допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, яка прямувала до Києва наприкінці лютого.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

15-річний Андрій Покраса використав свій квадрокоптер, щоб виявити ворожу колону. Допомогти в цьому його попросили українські захисники.

"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому районі. Він справжній герой, Герой України", - розповів командувач відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

"Вони (військові. - Ред.) надали нам інформацію, де приблизно може бути російська колона. Наша мета полягала в тому, щоб знайти точні координати та передати їх солдатам. Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти. Засікти її вдалося через те, що водій однієї з вантажівок часто включав фари", - зазначив хлопець.

Координати передали підрозділу тероборони, який потім зміг зупинити сили поблизу Березівки, що знаходиться приблизно за 40 кілометрів на захід від Києва.

Участь Андрія у цій операції підтвердили його батьки, командир відділення безпілотної розвідки Касьянов та голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.

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