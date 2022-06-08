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15-річний Андрій допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покраса

15-річний хлопець допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, яка прямувала до Києва наприкінці лютого.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

15-річний Андрій Покраса використав свій квадрокоптер, щоб виявити ворожу колону. Допомогти в цьому його попросили українські захисники.

"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому районі. Він справжній герой, Герой України", - розповів командувач відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

"Вони (військові. - Ред.) надали нам інформацію, де приблизно може бути російська колона. Наша мета полягала в тому, щоб знайти точні координати та передати їх солдатам. Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти. Засікти її вдалося через те, що водій однієї з вантажівок часто включав фари", - зазначив хлопець.

Координати передали підрозділу тероборони, який потім зміг зупинити сили поблизу Березівки, що знаходиться приблизно за 40 кілометрів на захід від Києва.

Участь Андрія у цій операції підтвердили його батьки, командир відділення безпілотної розвідки Касьянов та голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Навіщо світити хлопця? Кацапської агентури повно
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08.06.2022 11:23
+30
вы сепарам предателям морды заклеиваете, а пацана все данные выложили.
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08.06.2022 11:25
+21
Бойся кацапня.
У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
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08.06.2022 11:23
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Навіщо світити хлопця? Кацапської агентури повно
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08.06.2022 11:23 Відповісти
тобі тулетного паперу з пів-мішка підкинути? даже біля монітору ніс потрібно затуляти...
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08.06.2022 12:31 Відповісти
Не доберуться - вони на Поліссі зараз "сидять - як миш під віником"!А з Білорусі - тим більше! Тільки що говорив з хлопчиною з прикордоння Казав - наші закопалися в землю краще ніж на Донбасі (він там воював у 2017-му) Смуги укріплень уже готові - два кроки через кордон - і підуть "гості" на добрива
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08.06.2022 13:20 Відповісти
Они его ещё и в тюрьму посадят, как Кузьменко и Антоненко, у зеленского свои судьи и прокуроры...
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08.06.2022 14:19 Відповісти
Передавай привет Алексеечу как в Лондоне встретишь...
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08.06.2022 14:24 Відповісти
Заздриш, обмежений?
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08.06.2022 15:35 Відповісти
Бойся кацапня.
У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
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08.06.2022 11:23 Відповісти
вы сепарам предателям морды заклеиваете, а пацана все данные выложили.
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08.06.2022 11:25 Відповісти
"Про це пише The Telegraph "
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08.06.2022 11:37 Відповісти
Усі злодії та зрадники у ЗМІ України проходять інкогніто. Щоб ніхто не сколупнув. Особлива операція Путлера і Зелі - вона така.
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08.06.2022 11:30 Відповісти
это ты с Японии в бинокль высматриваешь?
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08.06.2022 11:35 Відповісти
кацап, шел бы ты в бан...
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08.06.2022 11:40 Відповісти
АНДРІЮ РЕСПЕКТ !!!
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08.06.2022 11:34 Відповісти
в новости нехватает лишь точного адреса проживания парня...
вы разрешение у его самого и его семьи спросили, согласны ли они на такую известность конкретно сейчас?
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08.06.2022 11:34 Відповісти
Це питання до "The Telegraph"?

Так заспокійтесь - вони працюють за своїми законами, які дуже тендітно відносяться до приватного життя.

Як не вірити - напишіть їм, спитайте.
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08.06.2022 12:19 Відповісти
Коли ви перестанете зливати дані наших героїв? Вражини!
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08.06.2022 11:37 Відповісти
Нічого собі - наші журналісти вже The Telegraph захопили!
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08.06.2022 12:20 Відповісти
У наших журналістів постійне нетримання калу.
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08.06.2022 11:39 Відповісти
Та я бачу, в кого тут і чого саме нетримання, і хто не в змозі прочитати звідки журналісти, які розповіли це.
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08.06.2022 12:22 Відповісти
Вот нахера вы про это рассказываете. Рашисты и так убивают наших детей теперь будут рассказывать что все дети это украинские диверсанты. После войны уже будете героев награждать
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08.06.2022 11:39 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що заяви Скарабеєвої і інших пропагандонів якось пов'язані з реальністю?
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08.06.2022 12:21 Відповісти
молодець
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08.06.2022 11:39 Відповісти
Я бачу більшість дописувачів не побачило що це репортаж The Telegraph, де і були вказані всі дані інтервйованих
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08.06.2022 11:40 Відповісти
Підліток не втік, більше того поміг ЗСУ використовуючи свої навіки. Але чомусь у нас публічно єдиний герой на всю Україну Зеленський, бо не втік (можна подумати, що всі решта громадян розбіглися).
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08.06.2022 11:50 Відповісти
Зеля - єдиний герой тільки для порошків.
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08.06.2022 19:23 Відповісти
Справжньому герою-респект...
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08.06.2022 11:54 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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08.06.2022 12:13 Відповісти
Молодець, хлопчина!
Оце і є національний супротив (да, сбу в Херсонській області?)!
Вчора розказали мені історію, що одна бабуся із села на північ від Харкова під час окупації відправила до кобзона трьох орків.
Яким чином, поки що інфи немає, але це її односельці розповіли.
Як дізнаюсь - напишу...
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08.06.2022 12:33 Відповісти
Та давненько вже було перехоплення орчих розмов, що, мовляв, якась бабуся винесла їм пиріжків, і, здається, 7 свинособак окочурилось після цього.

Ми навіть і не знали, які Укераїнські бабусі Бандерівкі!
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08.06.2022 18:20 Відповісти
 
 