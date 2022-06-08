15-річний Андрій допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, - The Telegraph
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15-річний хлопець допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, яка прямувала до Києва наприкінці лютого.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
15-річний Андрій Покраса використав свій квадрокоптер, щоб виявити ворожу колону. Допомогти в цьому його попросили українські захисники.
"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому районі. Він справжній герой, Герой України", - розповів командувач відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.
"Вони (військові. - Ред.) надали нам інформацію, де приблизно може бути російська колона. Наша мета полягала в тому, щоб знайти точні координати та передати їх солдатам. Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти. Засікти її вдалося через те, що водій однієї з вантажівок часто включав фари", - зазначив хлопець.
Координати передали підрозділу тероборони, який потім зміг зупинити сили поблизу Березівки, що знаходиться приблизно за 40 кілометрів на захід від Києва.
Участь Андрія у цій операції підтвердили його батьки, командир відділення безпілотної розвідки Касьянов та голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.
Будь ласка, зачекайте...
У нас не пацаны, а мужики и не важно сколько им лет
вы разрешение у его самого и его семьи спросили, согласны ли они на такую известность конкретно сейчас?
Так заспокійтесь - вони працюють за своїми законами, які дуже тендітно відносяться до приватного життя.
Як не вірити - напишіть їм, спитайте.
Оце і є національний супротив (да, сбу в Херсонській області?)!
Вчора розказали мені історію, що одна бабуся із села на північ від Харкова під час окупації відправила до кобзона трьох орків.
Яким чином, поки що інфи немає, але це її односельці розповіли.
Як дізнаюсь - напишу...
Ми навіть і не знали, які Укераїнські бабусі Бандерівкі!