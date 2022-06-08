Глава комиссии по избранию главы САП Коваль отказалась собрать заседание, - Жернаков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Екатерина Коваль аргументирует это тем, что во время военного положения НАБУ не может осуществить спецпроверку относительно победителя конкурса Александра Клименко. Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает этот аргумент никчемным.
Об этом Жернаков пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что собрать заседание глава комиссии обязана по закону, ничего она, конечно, не собрала. В ответ лишь запостила какое-либо решение суда, которое НИЧЕГО вообще не меняет юридически. Не понимает ли она этого или делает вид, что не понимает (хотя вроде бы является профессиональной юристкой) - вопрос остался открытым", - написал Жернаков.
По его мнению, если в конце июня Украина не получит статуса кандидата в члены ЕС, ответственность за это будет нести в том числе и Коваль. Потому что избрание главы САП - "это то, что ЕС и Байдену прямо и письменно обещал Зеленский. И это то, что ее руками он категорически отказывается выполнять".
Екатерина Коваль тем временем опубликовала в фейсбуке разъяснение НАБУ о том, что до конца военного положения Агентство не проводит спецпроверки по кандидатам на государственные должности.
Напомним, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.
Пожалуйста, подождите...
І це в той самий час, коли на сході і півдні країни йде криваве протистояння ЗСУ з кремлівськими орками.
І як після цього всього дивитись і слухати "гнівні" відосики від дуже втомленого верховного гівнокомандуаача(уже цілих три важких місяці і без відпочинку на морі з сім'єю)?
Дуже схоже на статті про Шольца та поставки озброєння з Німеччини.
і як можна тоді, з високих трибун та на узерпованому голубому очку ******** новин, вимагати чогось для України від інших або звинувачувати когось, якщо у самого уся морда у варенні (чи у лайні, та "какая разніца")?..
сором і ганьба..
Єкономіка країни зарегульована,
Судової реформи не було взагалі, і так по пунктам можна довго писати.
У той час, коли кращі хлопці гинуть на передовій за право українців бути частиною Європи, цей зоопланктон продовжує мишину ******.
Зоопланктон! Ви там схаменіться!
Бо отримаєтє люлей потім усім своїм біосферним заповідником!!!
ЗЕпід*ри!!!
Ще один юрист)
Якщо хочеш оголосити війну и перейти с статус агресора з усіма політичними і юридичними наслідками, ну давай)
.
"Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны."
Друга справа в тім, що Україна на сьогоднішній день не знаходиться у стані війни.
І що міняє те, що ви написали?
- верховенства права
- прозорих й відповідальних перед суспільством інститутів влади
- ******** модерної економіки з конкуретними правилами і гарантіями бізнесу
По європам вільно їздити маємо змогу з 17-го року... відтак, ти або спілкуєшся із доволі обмеженими у своєму розвитку людьми, або намагаєшся видати свої фантазії за реальність!
+ юридичне визнання України державою. Зараз для рашенфашистів Україна - це територія, яку можна спалювати й грабувати.
+ визнання цивілізованим світом права українців на свою суверенну державу.
Но статус кандидата имеют Албания и Сербия. Албания. Сербия. В Украине реально всё хуже? Сомневаюсь.
Винить надо и тех, кто наживается на гуманитарке, развалил собственный ВПК и "друзьям" позволяет то, за что в цивилизованных странах пинают в жопу с поста. Но и также консерв %yйла в Италии, Австрии, Франции, Германии, Венгрии, которые всякий раз норовят вставить палки нам в колёса (кроме санкций - там только Орбан мурло в этом списке).
Когда зеленскому понадобилось посадить в тюрьму Антоненко и Кузьменко то он не постеснялся лично их обвинить в убийстве, и время нашёл....
Так что если мы пролетим, то далеко не этой шмары рук дело...
Зеленский "имеет хорошую западную прессу", если его свергнуть не в результате законных демократических цивилизованных выборов - Украина лишится поставок вооружений, даже тех, которых "не достаточно", а так вообще никаких не дадут.
Народ имеет право доносить Зеленскому своё неудовлетворение какими-то его шагами. Но не дай Бог идиотам устроить революцию посреди долбанной войны!!!
Имеет право соль дороже бензина покупать...
С интересами лохов не совпадают...
PS. А країна отримала би потрібний результат.
Маємо , що маємо. 73% досі насолоджуються вибором , досі сміються?
Они пришли не созидать и воевать---они пришли ВОРОВАТЬ, им НЕ нужны реформы , без которых туда нас не примут!
Пиар и промывание мозгов, как в кацапии ---их все! Ложь во всем!
Оно уже узурпировало ВСЮ власть в стране, установило цензуру, нет никакой прозрачности и подотчетности! нас медленно сварили, как лягушку,создавая культ ничтожества, вот сейчас и улицы имени боневтика появятся....поржали 73%?