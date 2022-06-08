Глава комиссии по избранию главы САП Коваль отказалась собрать заседание, - Жернаков

Екатерина Коваль аргументирует это тем, что во время военного положения НАБУ не может осуществить спецпроверку относительно победителя конкурса Александра Клименко. Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает этот аргумент никчемным.

Об этом Жернаков пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что собрать заседание глава комиссии обязана по закону, ничего она, конечно, не собрала. В ответ лишь запостила какое-либо решение суда, которое НИЧЕГО вообще не меняет юридически. Не понимает ли она этого или делает вид, что не понимает (хотя вроде бы является профессиональной юристкой) - вопрос остался открытым", - написал Жернаков.

По его мнению, если в конце июня Украина не получит статуса кандидата в члены ЕС, ответственность за это будет нести в том числе и Коваль. Потому что избрание главы САП - "это то, что ЕС и Байдену прямо и письменно обещал Зеленский. И это то, что ее руками он категорически отказывается выполнять".

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Екатерина Коваль тем временем опубликовала в фейсбуке разъяснение НАБУ о том, что до конца военного положения Агентство не проводит спецпроверки по кандидатам на государственные должности.

Напомним, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.