Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике эксканцлер Германии Ангелу Меркель за оправдание ее политики в отношении России после 16 лет правления.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Мельник отметил, что, к сожалению, в первом интервью Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику".
"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", - сказал Мельник информационному агентству dpa.
Меркель защищала свой курс от жесткой критики в течение последних месяцев в разговоре с журналистом Александром Осангом во вторник вечером.
"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", - сказала она.
Мельник возразил ей, отметив, что как тогда могло случиться, что Россия смогла начать самую "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий.
Нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление", сказал посол.
"Потому что без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к России абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - отметил посол.
Пожалуйста, подождите...
Чи може він за 2 млрд лише БЗІКУ з великого крадівництва покаявся??????
Де ракети нептун та вільха??? Де не закуплені снаряди????
А цього придурка треба гнати з МЗС, щоб не перетворював його в росМИД.
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...
хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...
забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...
хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...
забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...
хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...
забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
ти шо, не бачиш, шо це гів но? а гів но якщо не чіпати, то воно менше бздить...
хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...
забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. бл ть.
Как агентка Штази может по другому к агенту КГБ относится?