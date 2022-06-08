РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12559 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 689 23
Германия (6025) Меркель (2121) Мельник Андрей (221)

Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

меркель

Посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике эксканцлер Германии Ангелу Меркель за оправдание ее политики в отношении России после 16 лет правления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Мельник отметил, что, к сожалению, в первом интервью Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику".

"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", - сказал Мельник информационному агентству dpa.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о нападении России на Украину: "Я себя не виню"

Меркель защищала свой курс от жесткой критики в течение последних месяцев в разговоре с журналистом Александром Осангом во вторник вечером.

"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", - сказала она.

Мельник возразил ей, отметив, что как тогда могло случиться, что Россия смогла начать самую "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий.

Нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление", сказал посол.

"Потому что без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к России абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - отметил посол.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Трохи не в тему. Але на ресурсі "Українські новини" з'явилася інформація, що наші воїни вибили орків з села Благодатне, що усього 15 км. від Херсона. Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
08.06.2022 16:16
+10
а де у нарциса ЗЕ самокритика????

Чи може він за 2 млрд лише БЗІКУ з великого крадівництва покаявся??????

Де ракети нептун та вільха??? Де не закуплені снаряди????
показать весь комментарий
08.06.2022 16:17
+9
Надеюсь эту подружку Путина начнет раскручивать следствие по факту полного развала бундесвера.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трохи не в тему. Але на ресурсі "Українські новини" з'явилася інформація, що наші воїни вибили орків з села Благодатне, що усього 15 км. від Херсона. Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
08.06.2022 16:16 Ответить
"новина" з бородою.... свинособаки покинули Благодатне ще позавчора.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:24 Ответить
Я скажу больше - Героям слава!
показать весь комментарий
08.06.2022 16:25 Ответить
а де у нарциса ЗЕ самокритика????

Чи може він за 2 млрд лише БЗІКУ з великого крадівництва покаявся??????

Де ракети нептун та вільха??? Де не закуплені снаряди????
показать весь комментарий
08.06.2022 16:17 Ответить
Озирніться навколо. Які чудові дороги.)
показать весь комментарий
08.06.2022 16:23 Ответить
Ета другоє, він найнайвеличніший.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:30 Ответить
jebķiķ kalaķiķ......on jebnuty etot Meljnik , shtob vy ponjali (c)
показать весь комментарий
08.06.2022 16:18 Ответить
Надеюсь эту подружку Путина начнет раскручивать следствие по факту полного развала бундесвера.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:19 Ответить
На эту подружку - на путине вертушку - надо лупу навести!
показать весь комментарий
08.06.2022 16:26 Ответить
Зато честно
показать весь комментарий
08.06.2022 16:19 Ответить
Та забудьте стару корову. Чому вона ще й досі в інформпросторі?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:22 Ответить
стара комсомолка ніколи не покаїться.... сублімацію в її мозгах вже не вилікувати.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:26 Ответить
Wolodja Wolodja, ich habe mein Höschen schon ausgezogen, wo bist du?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:28 Ответить
ес ист юбер володия крафт
показать весь комментарий
08.06.2022 16:34 Ответить
Тут на росТВ до сих пір йдуть серіальчики зняті одним з найвеличніших лідорів, творцем "шашликов в мае". І нічо. Хтось покаявся?
А цього придурка треба гнати з МЗС, щоб не перетворював його в росМИД.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:31 Ответить
цей Мельник - то очевидний дегенерат..хто його закордон випустив..краще його в ТельАвів чи Москву..там би йому швидку поязику менорою та серпом пояйцях..
показать весь комментарий
08.06.2022 16:34 Ответить
Мельник, нах ці коментарі?
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...

хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...

забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:43 Ответить
Все с Меркелихой понятно, продалась лысому за гешефты и цветочки
показать весь комментарий
08.06.2022 16:43 Ответить
Щмеркель була агентом ШТАЗІ та КГБ...кажуть що є нагороди від Маркуса Вольфа..очільника Штазі...путлер по друзі свій нагород не давав...щоб не спалити Цінного Штирліца... у спідниці...
показать весь комментарий
08.06.2022 16:44 Ответить
Мельник, нах ці коментарі?
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...

хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...

забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:45 Ответить
Мельник, нах ці коментарі?
ти шо, не бачиш, шо це гівно? а гівно якщо не чіпати, то воно менше бздить...

хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...

забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. блть.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:46 Ответить
Мельник, на х ці коментарі?
ти шо, не бачиш, шо це гів но? а гів но якщо не чіпати, то воно менше бздить...

хіба не ясно, шо від бундесів нічого не буде? то ви їх подражніть, шоб вони ще сусідам палки в колеса вставляли...

забудьтеся про них. тупо ігноруйте. нех варяться самі в своїх заявах... але не наражайте Україну ще й на їх протидію. бл ть.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:50 Ответить
"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину".

Как агентка Штази может по другому к агенту КГБ относится?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:54 Ответить
 
 