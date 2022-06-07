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Меркель о нападении России на Украину: "Я себя не виню"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом интервью с момента отставки заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия начала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос Spiegel, могла ли она сделать больше для предотвращения войны в Украине, Меркель сказала: "Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить".

"Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую ​​трагедию, – я уже считаю, что эта ситуация является значительной трагедией, - можно ли было ее предотвратить? И именно поэтому вы себя спрашиваете это, и, конечно, я себе до сих пор задаю этот вопрос", – сказала Меркель.

В то же время экс-канцлер отклонила обвинение посла Украины в Германии Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.

"Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна", – отметила Меркель и добавила, что без Минских договоренностей, по ее мнению, ситуация в Украине была бы еще более критичной.

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То же самое, отметил бывший канцлер Германии, касается и ее решения не поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

"Я не считаю, что должна признать свою неправоту, и извиняться за это (решение) не буду", – сказала Меркель.
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Топ комментарии
+74
Хвойда путіна !
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07.06.2022 23:52
+60
эта с#ка своей грудью выкормила очередного фюрера - а теперь морозится на "дипломатию".
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07.06.2022 23:55
+44
Фрау Ріббентроп.
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07.06.2022 23:54
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Страница 2 из 2
Германия завязана на энергоносителях РФ еще со времен совка. Поражение России им очень и очень не выгодно.
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08.06.2022 06:47 Ответить
Тогда , не хрен демократией прикрываться ‼️ Пособники РАШИСТСКИЕ ,ФАШИСТЫ ‼️ЧЕМ ПУТЛЕР ЛУЧШЕ ГИТЛЕРА ⁉️ Меркель возродила ГИТЛЕРА №2 ‼️
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08.06.2022 07:19 Ответить
"Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною"
Якщо це правильний переклад, то більшу дурню важко уявити
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08.06.2022 07:20 Ответить
8 лет АТО, 8 лет лжи, убийств и разбоя открыто и в подробностях, 8 лет угроз и обещаний мести, а украинцам все это было до звезды. Украина искала мир в глазах Путина и во всю торговала с РФ. Так чего же вы от Меркель-то хотите? Посмотрите на Израиль, на ЮАР, на Боснию и Герцеговину - по сравнению с этими странами на события февраля 2022 в Украине Запад отреагировал молниеносно и максимально жестко. А могли бы сэкономить. Как украинцы экономили 8 лет...
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08.06.2022 07:22 Ответить
Она себя не обвиняет,она себя хвалит..
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08.06.2022 07:27 Ответить
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08.06.2022 07:32 Ответить
- Я себя виноватым не щитаю (Чикатило)
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08.06.2022 07:34 Ответить
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08.06.2022 07:34 Ответить
******** фашистская тварь
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08.06.2022 07:34 Ответить
точніше гебістська..

фашисти мали хоч якусь ідеологію.

гебісти-ні.
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08.06.2022 08:48 Ответить
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08.06.2022 07:35 Ответить
эта толстожопая б.лядюга еще и похвалит себя в своих мемуарах за то что не пустила Украину в НАТО в 2008 и мутила северные потопы с ******...
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08.06.2022 07:48 Ответить
НЕ винаватая я

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08.06.2022 07:57 Ответить
Ну не винаватая, и всьо тут

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08.06.2022 08:12 Ответить
Та тут і без тебе є кому тебе звинуватити...
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08.06.2022 08:05 Ответить
Такую карьеру, как сделала Меркель в ГДР, без протекции штази не сделаешь, поэтому понятна взаимная привязанность путина и Меркель. Ну и "хатынка" под Бранденбургом тоже сама за себя говорит.
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08.06.2022 08:07 Ответить
сколько заработала лучше скажи паскуда?
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08.06.2022 08:15 Ответить
Только при канцлерах Гитлере и Меркель, россия осмелилась напасть на соседние страны.
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08.06.2022 08:23 Ответить
а ще кацапському прагненню відродити Імперію дуже посприяв демократ і миротворець ОБАМА...
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08.06.2022 08:50 Ответить
Йому конче потрібна була "Нобелевська премія миру" в кінці другого терміну!
Тому перевів вирішеня европейських сварок до Европи.
Треба токож зважити на те,що для критичної більшості виборців США (у 2014 році і до 2016) " все,що на схід від Берліна - раша!".
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08.06.2022 11:12 Ответить
Хто б сумнівався. Чого б це їй себе звинувачувати? Тільки хвалити, - завдання кремля виконала!
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08.06.2022 09:15 Ответить
Якби курські телепні,в 2014 році збили не МН17 а,як здається планувалось,літак "Аерофлоту", то ця пані,не те що пельку не відкрила,а ще й віська,на допомогу рашистам,прислала.Дехто в " СтарІЙ ЄвропІ" розкрився у всій своїй ГНИЛІЙ та МЕРЗОТНІЙ суті.Треба швидко домовлятись з Британією,Польшею,Литвою,Латвією та Єстонією про НОВИЙ економічно,а потім і військовий союз.А за цим всим будуть стояти Штати.Тоді подивимось,як макрони та шольци будуть заглядувати в дупу рашистам.
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08.06.2022 09:22 Ответить
Шаболда лаптєнога
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08.06.2022 09:35 Ответить
Звісно, не вважає. Не вона мала дбати за українців.
Для німців вона зробила багато.
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08.06.2022 09:39 Ответить
Клінічний путінферштеєн.
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08.06.2022 09:53 Ответить
Ця міська сумашедча завела у Європу мільйон чорних і дала путлєру зелене світло для війни. Вона це добре знає. Тільки нікому її руками задушити.
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08.06.2022 10:33 Ответить
Найогидніше видовище-криворізьке неподобство чіпляє медальку «на дембель» кривавій вбивці українців меркел,яке спеціально притіліпалось до Київа перед відходом з посади!?!?!?!?!!?!?
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08.06.2022 10:35 Ответить
Не виноватая я, он сам пришел.
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08.06.2022 10:45 Ответить
КУ.ВА
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08.06.2022 10:55 Ответить
Цікаве те,що в цьомуж інтерв'ю Меркель казала,що вона,як і всі високопосадовці ЄС і НАТО + деяких інших країн, ЗНАЛИ про повноціне,всеохоплююче вторгненя раші (і навіть приблизну дату!) ще у жовтні 2021 року!
От це так! Всі знали,а зезидент з його ОПою,його розвідка(друзяк), були так би мовити "не у курсі"!
А на те,що Порошенко та інша опозиція волали про це - зелена наволоч тупо забила,продовжуючи красти до останього!
Хто підрахує ціну "шашликів" зезидента у десятках(сотнях?) тисяч житів?!
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08.06.2022 11:04 Ответить
********** шлюха!
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08.06.2022 14:34 Ответить
Выкормившая ***** самка конечно себя ни в чем обвинять не будет
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08.06.2022 23:11 Ответить
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