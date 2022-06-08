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Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання Spiegel., чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".

"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала Меркель.

Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.

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Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду", – сказала Меркель.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+74
Хвойда путіна !
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07.06.2022 23:52
+60
эта с#ка своей грудью выкормила очередного фюрера - а теперь морозится на "дипломатию".
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07.06.2022 23:55
+44
Фрау Ріббентроп.
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07.06.2022 23:54
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Германия завязана на энергоносителях РФ еще со времен совка. Поражение России им очень и очень не выгодно.
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08.06.2022 06:47 Відповісти
Тогда , не хрен демократией прикрываться ‼️ Пособники РАШИСТСКИЕ ,ФАШИСТЫ ‼️ЧЕМ ПУТЛЕР ЛУЧШЕ ГИТЛЕРА ⁉️ Меркель возродила ГИТЛЕРА №2 ‼️
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08.06.2022 07:19 Відповісти
"Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною"
Якщо це правильний переклад, то більшу дурню важко уявити
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08.06.2022 07:20 Відповісти
8 лет АТО, 8 лет лжи, убийств и разбоя открыто и в подробностях, 8 лет угроз и обещаний мести, а украинцам все это было до звезды. Украина искала мир в глазах Путина и во всю торговала с РФ. Так чего же вы от Меркель-то хотите? Посмотрите на Израиль, на ЮАР, на Боснию и Герцеговину - по сравнению с этими странами на события февраля 2022 в Украине Запад отреагировал молниеносно и максимально жестко. А могли бы сэкономить. Как украинцы экономили 8 лет...
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08.06.2022 07:22 Відповісти
Она себя не обвиняет,она себя хвалит..
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08.06.2022 07:27 Відповісти
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08.06.2022 07:32 Відповісти
- Я себя виноватым не щитаю (Чикатило)
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08.06.2022 07:34 Відповісти
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08.06.2022 07:34 Відповісти
******** фашистская тварь
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08.06.2022 07:34 Відповісти
точніше гебістська..

фашисти мали хоч якусь ідеологію.

гебісти-ні.
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08.06.2022 08:48 Відповісти
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08.06.2022 07:35 Відповісти
эта толстожопая б.лядюга еще и похвалит себя в своих мемуарах за то что не пустила Украину в НАТО в 2008 и мутила северные потопы с ******...
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08.06.2022 07:48 Відповісти
НЕ винаватая я

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08.06.2022 07:57 Відповісти
Ну не винаватая, и всьо тут

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08.06.2022 08:12 Відповісти
Та тут і без тебе є кому тебе звинуватити...
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08.06.2022 08:05 Відповісти
Такую карьеру, как сделала Меркель в ГДР, без протекции штази не сделаешь, поэтому понятна взаимная привязанность путина и Меркель. Ну и "хатынка" под Бранденбургом тоже сама за себя говорит.
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08.06.2022 08:07 Відповісти
сколько заработала лучше скажи паскуда?
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08.06.2022 08:15 Відповісти
Только при канцлерах Гитлере и Меркель, россия осмелилась напасть на соседние страны.
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08.06.2022 08:23 Відповісти
а ще кацапському прагненню відродити Імперію дуже посприяв демократ і миротворець ОБАМА...
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08.06.2022 08:50 Відповісти
Йому конче потрібна була "Нобелевська премія миру" в кінці другого терміну!
Тому перевів вирішеня европейських сварок до Европи.
Треба токож зважити на те,що для критичної більшості виборців США (у 2014 році і до 2016) " все,що на схід від Берліна - раша!".
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08.06.2022 11:12 Відповісти
Хто б сумнівався. Чого б це їй себе звинувачувати? Тільки хвалити, - завдання кремля виконала!
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08.06.2022 09:15 Відповісти
Якби курські телепні,в 2014 році збили не МН17 а,як здається планувалось,літак "Аерофлоту", то ця пані,не те що пельку не відкрила,а ще й віська,на допомогу рашистам,прислала.Дехто в " СтарІЙ ЄвропІ" розкрився у всій своїй ГНИЛІЙ та МЕРЗОТНІЙ суті.Треба швидко домовлятись з Британією,Польшею,Литвою,Латвією та Єстонією про НОВИЙ економічно,а потім і військовий союз.А за цим всим будуть стояти Штати.Тоді подивимось,як макрони та шольци будуть заглядувати в дупу рашистам.
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08.06.2022 09:22 Відповісти
Шаболда лаптєнога
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08.06.2022 09:35 Відповісти
Звісно, не вважає. Не вона мала дбати за українців.
Для німців вона зробила багато.
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08.06.2022 09:39 Відповісти
Клінічний путінферштеєн.
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08.06.2022 09:53 Відповісти
Ця міська сумашедча завела у Європу мільйон чорних і дала путлєру зелене світло для війни. Вона це добре знає. Тільки нікому її руками задушити.
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08.06.2022 10:33 Відповісти
Найогидніше видовище-криворізьке неподобство чіпляє медальку «на дембель» кривавій вбивці українців меркел,яке спеціально притіліпалось до Київа перед відходом з посади!?!?!?!?!!?!?
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08.06.2022 10:35 Відповісти
Не виноватая я, он сам пришел.
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08.06.2022 10:45 Відповісти
КУ.ВА
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08.06.2022 10:55 Відповісти
Цікаве те,що в цьомуж інтерв'ю Меркель казала,що вона,як і всі високопосадовці ЄС і НАТО + деяких інших країн, ЗНАЛИ про повноціне,всеохоплююче вторгненя раші (і навіть приблизну дату!) ще у жовтні 2021 року!
От це так! Всі знали,а зезидент з його ОПою,його розвідка(друзяк), були так би мовити "не у курсі"!
А на те,що Порошенко та інша опозиція волали про це - зелена наволоч тупо забила,продовжуючи красти до останього!
Хто підрахує ціну "шашликів" зезидента у десятках(сотнях?) тисяч житів?!
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08.06.2022 11:04 Відповісти
********** шлюха!
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08.06.2022 14:34 Відповісти
Выкормившая ***** самка конечно себя ни в чем обвинять не будет
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08.06.2022 23:11 Відповісти
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