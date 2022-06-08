Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"
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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Відповідаючи на питання Spiegel., чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".
"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала Меркель.
Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.
"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.
Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.
"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду", – сказала Меркель.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо це правильний переклад, то більшу дурню важко уявити
фашисти мали хоч якусь ідеологію.
гебісти-ні.
Тому перевів вирішеня европейських сварок до Европи.
Треба токож зважити на те,що для критичної більшості виборців США (у 2014 році і до 2016) " все,що на схід від Берліна - раша!".
Для німців вона зробила багато.
От це так! Всі знали,а зезидент з його ОПою,його розвідка(друзяк), були так би мовити "не у курсі"!
А на те,що Порошенко та інша опозиція волали про це - зелена наволоч тупо забила,продовжуючи красти до останього!
Хто підрахує ціну "шашликів" зезидента у десятках(сотнях?) тисяч житів?!