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война (46961) Киевская область (3539) мост (1004) ремонт (1152)

В Киевской области возобновили проезд 22 мостами из 24, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міст

В Киевской области продолжаются ремонтные работы поврежденной из-за боевых действий дорожной инфраструктуры. Сейчас уже восстановлен проезд по 22 мостам из 24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

Ремонт еще двух поврежденных мостов идет в усиленном режиме.

На участке автодороги Дымер – Богданы с обходом с. Сухолучье 6 июня провели работы по бетонированию моста. На время застывания бетона объезд организован через с. Глебовка или через населенные пункты Федоровка – Ровы – Дмитровка – Толокунь. Движение по мосту будет возобновлено 10 июня.

Продолжаются ремонтные работы по восстановлению транспортного сообщения мостом вблизи с. Сеньковка Бориспольского района по автодороге //М-01/ – Рудня – Гоголев – Борисполь – Сеньковка.

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молодці, красіво працюють, ця інфа дуже згодиться кацапським ракекетникам...
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08.06.2022 17:42 Ответить
Та вони так подали інформацію, що без півлітри не розберешся. Там переплутано все. Номери доріг, порядок населених пунктів. Якщо не знаєте тих місць, то й не рипайтесь.
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08.06.2022 18:05 Ответить
навіть у кацапів є які не які супутники
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09.06.2022 02:32 Ответить
то добре....головне що у Київі усе гаразд бабки мутятся.....а Херсон, Мелітополь, Северодонецьк то таке....
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08.06.2022 17:54 Ответить
 
 