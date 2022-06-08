В Киевской области возобновили проезд 22 мостами из 24, - ОВА

В Киевской области продолжаются ремонтные работы поврежденной из-за боевых действий дорожной инфраструктуры. Сейчас уже восстановлен проезд по 22 мостам из 24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

Ремонт еще двух поврежденных мостов идет в усиленном режиме.

На участке автодороги Дымер – Богданы с обходом с. Сухолучье 6 июня провели работы по бетонированию моста. На время застывания бетона объезд организован через с. Глебовка или через населенные пункты Федоровка – Ровы – Дмитровка – Толокунь. Движение по мосту будет возобновлено 10 июня.

Продолжаются ремонтные работы по восстановлению транспортного сообщения мостом вблизи с. Сеньковка Бориспольского района по автодороге //М-01/ – Рудня – Гоголев – Борисполь – Сеньковка.

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