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На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст

У Київській області тривають ремонтні роботи пошкодженої через бойові дії дорожньої інфраструктури. Наразі вже відновлено проїзд 22 мостами з 24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

Ремонт ще двох пошкоджених мостів відбувається в посиленому режимі.

На ділянці автодороги Димер – Богдани з обходом с. Сухолуччя 6 червня провели роботи з бетонування мосту. На час застигання бетону об'їзд організовано через с. Глібівка або через населені пункти Федорівка – Рови – Дмитрівка – Толокунь. Рух мостом буде відновлено 10 червня.

Тривають ремонтні роботи з відновлення транспортного сполучення мостом поблизу с. Сеньківка Бориспільського району автодорогою //М-01/ – Рудня – Гоголів – Бориспіль – Сеньківка.

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Автор: Володимир Янченко
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молодці, красіво працюють, ця інфа дуже згодиться кацапським ракекетникам...
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08.06.2022 17:42 Відповісти
Та вони так подали інформацію, що без півлітри не розберешся. Там переплутано все. Номери доріг, порядок населених пунктів. Якщо не знаєте тих місць, то й не рипайтесь.
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08.06.2022 18:05 Відповісти
навіть у кацапів є які не які супутники
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09.06.2022 02:32 Відповісти
то добре....головне що у Київі усе гаразд бабки мутятся.....а Херсон, Мелітополь, Северодонецьк то таке....
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08.06.2022 17:54 Відповісти
 
 