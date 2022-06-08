РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12368 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 993 31
армия (8415) война (46961) Генштаб ВС (4308) иностранец (459) Черняк (15)

Депутат Харьковского горсовета Черняк утверждает, что иностранцы, защищающие Украину, оказались "вне закона". В Генштабе говорят, что они – комбатанты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іноземець,комбатант,легіон,іноземний

Игорь Черняк, что для иностранных защитников Украины неизменным остался 90-дневный срок пребывания на территории государства в течение 180 дней. В Генштабе объяснили, какие права имеют воюющие в ВСУ иностранцы.

Черняк пишет об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Те иностранцы, которые в самые трудные и первые часы добровольцами приехали защищать Украину теперь находятся "вне закона". Ведь, несмотря на введение Президентом Украины безвизового въезда, 90-дневный срок пребывания для иностранцев в течение 180 дней так и остался неизменным. КМУ в конце мая сделал исключение только для иностранных журналистов", – написал он.

Черняк утверждает, что иностранные добровольцы и парамедики после 90 дней пребывания на войне в Украине оказались в статусе "нелегалов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО

В Генеральном штабе ВСУ разъяснили статус иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в ВСУ.

"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении Генштаба.

Там также добавили, что этот статус наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Це не на часi...Надо ж поскорее всяким "хорошим русским" громадянство раздать.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:13
+25
*******, зато рашисту підарасу Нєвзорову за хвилину дали громадянство, чим зелені підараси та депутати займаються досі не зрозуміло
показать весь комментарий
08.06.2022 18:17
+18
другое дело невзоров -этот боец за неделю получил
показать весь комментарий
08.06.2022 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то я не зрозуміла відповіді генштабу - ті вояки наші захисники чи полонені?
показать весь комментарий
08.06.2022 18:10 Ответить
Вони наші захисники. У разі потрапляння у полон до кацапів до них мають ставитися як до військовополонених
показать весь комментарий
08.06.2022 18:16 Ответить
Але ж справа не то їхній стату у разі (не дай Боже!) потрапляння у полон, а про їхній правовий статус перебування іноземця на території України.

Це зовсім різні речі!

Але слугам не на часі збиратись у залі ВР, аби владнати цей момент в Законі!
показать весь комментарий
08.06.2022 19:10 Ответить
Моя відповідь була пані, що питала "захистики чи полонені".

Щодо правового статусу за посиланням на пост Черняка в нього питають - " Igor Cherniak подписанный контракт не решает проблему?" і він відповідає "решает, но если они заехали на 90 дней раньше подписания контракта, то контракт подписать нельзя."

Іноземний Легіон - це контракт, тож в них проблем з правим статусом, за відповіддю того ж Черняка, нема.
показать весь комментарий
08.06.2022 19:46 Ответить
Так перечитайте.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:27 Ответить
Розбираємося
показать весь комментарий
08.06.2022 18:11 Ответить
другое дело невзоров -этот боец за неделю получил
показать весь комментарий
08.06.2022 18:12 Ответить
Nuu , on kak partizan s 2014 goda srazhalsa na gazpromovskom EXE maskovii , tot jeshcho geeroi ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.06.2022 18:17 Ответить
Видимо, еще в стадии, во-первых.
А во-вторых, иностранные военные необязательно должны хотеть и рваться стать гражданами Украины.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:29 Ответить
Вопрос не в гражданстве, а в их правовом статусе. Об этом надо было думать прежде, чем приглашать иностранцев в Легион.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:35 Ответить
почему би и нет, если реальные граждане Украины предают ее или сдают
показать весь комментарий
08.06.2022 21:02 Ответить
Це не на часi...Надо ж поскорее всяким "хорошим русским" громадянство раздать.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:13 Ответить
Вже і Абрамович мабуть двері ламає, до нього Арахамія лоббістом прилаштувався
показать весь комментарий
09.06.2022 01:13 Ответить
*******, зато рашисту підарасу Нєвзорову за хвилину дали громадянство, чим зелені підараси та депутати займаються досі не зрозуміло
показать весь комментарий
08.06.2022 18:17 Ответить
Невзоров быстро подключился к вылизыванию зеленой задницы и обс-ранию Байдена---за то и получил гражданство, исключительно "за особые заслуги"Это же невзоров "хитает" мордор , а не Байден с ВСУ(((
показать весь комментарий
08.06.2022 20:10 Ответить
Что то мне подсказывает , что мы бы поменяли без раздумий! Байден вредил бы нас к шашлыкам вместо войны готовил!
показать весь комментарий
08.06.2022 20:52 Ответить
Совкодрочер притягує овкодрочерів, так і Зе притягує в Україну різний непотріб.
показать весь комментарий
08.06.2022 23:37 Ответить
Безугла буде розстрілювати. Жах
показать весь комментарий
08.06.2022 18:27 Ответить
Хто це, Ігор Черняк, котрому нічим зайнятися, як сприяти нашестю російської арміЇ в Україну?
показать весь комментарий
08.06.2022 18:44 Ответить
Этот крендель производная от партии бабы Юли. Кому интересно поищите.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:47 Ответить
ми гаварім З, падразумєваєм Ю, ми гаварім Ю, падразумєваєм З...
показать весь комментарий
08.06.2022 18:57 Ответить
Зате Нєвзоров з бабою, та Овсяннікова в шані і повазі Зе-влади.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:49 Ответить
Пишут, что невзоров целый список кацапских журнашлюх-кандидатов на гражданство боневтику вручил....

Своих продажных нам мало, нужно из кацапии выписать еще, чтобы хор лизунов власти усилить "новыми" лицами.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:13 Ответить
Зебіли - Тварюки безмозглі
показать весь комментарий
08.06.2022 19:44 Ответить
Ігор Черняк твердить.....pisec DEBYL
показать весь комментарий
08.06.2022 20:06 Ответить
в Украине не хватает живой силы, так не отказывайтесь от людей с другим гражданством, которые хотят помочь, и не заставляйте их отказываться от своего гражданства.
показать весь комментарий
08.06.2022 21:05 Ответить
Та да...... Невзорову значит гражданство.... А защитникам Украины х-й....
Причём их не любил ни Порохня ни Зеля....
Пытались что то сделать.... Но дальше бла бла видно дело не пошло...
показать весь комментарий
08.06.2022 21:24 Ответить
Типовий перебіжчик, аби лиш обрали.
Обраний у міськраду від "Самопомочі", 2018 року вийшов із фракції.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" під номером 10.
2020 року зареєстрований як кандидат на посаду міського голови Харкова та кандидат у депутати Харківської міської ради, № 3 у списку від партії "Блок Світличної "Разом".
До кого податися на наступних виборах?
показать весь комментарий
08.06.2022 22:07 Ответить
ЦЕ БЕЗ ЖОДНИХ ВИБАЧЕНЬ ЛЮТИЙ ПИ&ДЕЦЬ!!!! 🤬🤬😡 І оце усе лайно у наших українських реаліях "маємотешомаємо" треба починати вичищати і вигрібати звідусіль по Україні ПРЯМО ЗАРАЗ! Бо після нашої Перемоги на хвилі ейфорії усе те гнидло при владі шо було - залишиться у комфортному затінку, та буде себе мультиплікувати до остаточного занепаду нашої країни(який вони пояснюватимуть "пересічнимукраїнцям" "післявоєнною розрухою"!)
показать весь комментарий
08.06.2022 22:16 Ответить
Треба "покопати" на цього Черняка, чи не гніда він кремлівська
показать весь комментарий
08.06.2022 23:36 Ответить
 
 