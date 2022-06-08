Депутат Харьковского горсовета Черняк утверждает, что иностранцы, защищающие Украину, оказались "вне закона". В Генштабе говорят, что они – комбатанты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Игорь Черняк, что для иностранных защитников Украины неизменным остался 90-дневный срок пребывания на территории государства в течение 180 дней. В Генштабе объяснили, какие права имеют воюющие в ВСУ иностранцы.
Черняк пишет об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Те иностранцы, которые в самые трудные и первые часы добровольцами приехали защищать Украину теперь находятся "вне закона". Ведь, несмотря на введение Президентом Украины безвизового въезда, 90-дневный срок пребывания для иностранцев в течение 180 дней так и остался неизменным. КМУ в конце мая сделал исключение только для иностранных журналистов", – написал он.
Черняк утверждает, что иностранные добровольцы и парамедики после 90 дней пребывания на войне в Украине оказались в статусе "нелегалов".
В Генеральном штабе ВСУ разъяснили статус иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в ВСУ.
"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении Генштаба.
Там также добавили, что этот статус наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.
Пожалуйста, подождите...
Це зовсім різні речі!
Але слугам не на часі збиратись у залі ВР, аби владнати цей момент в Законі!
Щодо правового статусу за посиланням на пост Черняка в нього питають - " Igor Cherniak подписанный контракт не решает проблему?" і він відповідає "решает, но если они заехали на 90 дней раньше подписания контракта, то контракт подписать нельзя."
Іноземний Легіон - це контракт, тож в них проблем з правим статусом, за відповіддю того ж Черняка, нема.
А во-вторых, иностранные военные необязательно должны хотеть и рваться стать гражданами Украины.
Своих продажных нам мало, нужно из кацапии выписать еще, чтобы хор лизунов власти усилить "новыми" лицами.
Причём их не любил ни Порохня ни Зеля....
Пытались что то сделать.... Но дальше бла бла видно дело не пошло...
Обраний у міськраду від "Самопомочі", 2018 року вийшов із фракції.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" під номером 10.
2020 року зареєстрований як кандидат на посаду міського голови Харкова та кандидат у депутати Харківської міської ради, № 3 у списку від партії "Блок Світличної "Разом".
До кого податися на наступних виборах?