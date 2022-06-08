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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5563) Андрющенко Петр (527)

В Мариуполе больше всего тел погибших находят под развалинами "хрущевок", - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,руїни

В Мариуполе почти под половиной многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего - под развалинами "хрущевок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Мариуполе продолжается работа по разбору завалов. По информации под каждыми двумя из пяти многоэтажек, находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок". Трупы свозят грузовиками в морг возле Метро или на бывшую базу "Щирого кума" на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух мусорных полигонов. Бесконечный караван смерти", - написал Андрющенко.

Смотрите: Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
чекали до останнього і слухали радника приЗедента Арестовича - "війна ось ось закінчиться, пару трійку тижнів ще, ракети у росіян майже вже закінчилися - їхня армія видихнулася і скоро контрнаступ ЗСУ"
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08.06.2022 20:50
+10
Ти покидьок, от і все!
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08.06.2022 21:18
+6
Провокатор
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08.06.2022 21:39
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Ну так-так, саме там жили найменш мобільні версти населення, пенсіонери та усіляка алкашня. Не змогли вчасно евакуюватися з міста, а може і не хотіли...
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08.06.2022 20:32 Ответить
чекали до останнього і слухали радника приЗедента Арестовича - "війна ось ось закінчиться, пару трійку тижнів ще, ракети у росіян майже вже закінчилися - їхня армія видихнулася і скоро контрнаступ ЗСУ"
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08.06.2022 20:50 Ответить
Любителі руzzкаго мірра попали у рай)))і Уй з ними)))чим більше цієї руzzкочелюсної моторові згиє тим краще.
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08.06.2022 20:59 Ответить
Ти покидьок, от і все!
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08.06.2022 21:18 Ответить
Ти з ********** пишеш гидоту всяку?
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08.06.2022 21:34 Ответить
Провокатор
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08.06.2022 21:39 Ответить
Дебілоїди, із за цих манкуртів,сьогодні вбивають і гвалтують українців.Ви їх ще у сраку поцілуйте!!!!
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08.06.2022 21:59 Ответить
почему невозможно достойно похоронить людей..., как эти оккупанты могут называть себя православными или вообще людьми...., свозят трупы на свалку как мусор, это же чьи-то родные, близкие..., папы, мамы, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки, а их уничтожили просто так, бессмысленно и беспощадно... даже без возможности быть похороненными в земле...
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08.06.2022 22:03 Ответить
Це і є русскамірскоє сміття ,з атрофованим мозком .))
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08.06.2022 22:19 Ответить
Средний возраст домов этих50-60 лет. Сдавали к датам массово, стук- грюк, лишь бы с рук! Валятся как с песка. Швы не заделывались изначально. Через 10 лет просто так посыпятся. Кстати 9-этажки с балконами на торцах дома--- та же тема, проект был фуфло.
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08.06.2022 23:58 Ответить
 
 