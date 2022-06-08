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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (2821) Андрющенко Петро (637)

У Маріуполі найбільше тіл загиблих знаходять під руїнами "хрущовок", - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,руїни

У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше - під руїнами "хрущовок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в Маріуполі триває робота з розбирання завалів. "За інформацією під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та підїздах так званих "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один із двох полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", - написав Андрющенко.

Дивіться також: Маріупольці вимушені "боротися за гуманітарку" через відсутність їжі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+12
чекали до останнього і слухали радника приЗедента Арестовича - "війна ось ось закінчиться, пару трійку тижнів ще, ракети у росіян майже вже закінчилися - їхня армія видихнулася і скоро контрнаступ ЗСУ"
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08.06.2022 20:50
+10
Ти покидьок, от і все!
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08.06.2022 21:18
+6
Провокатор
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08.06.2022 21:39
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Ну так-так, саме там жили найменш мобільні версти населення, пенсіонери та усіляка алкашня. Не змогли вчасно евакуюватися з міста, а може і не хотіли...
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08.06.2022 20:32 Відповісти
чекали до останнього і слухали радника приЗедента Арестовича - "війна ось ось закінчиться, пару трійку тижнів ще, ракети у росіян майже вже закінчилися - їхня армія видихнулася і скоро контрнаступ ЗСУ"
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08.06.2022 20:50 Відповісти
Любителі руzzкаго мірра попали у рай)))і Уй з ними)))чим більше цієї руzzкочелюсної моторові згиє тим краще.
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08.06.2022 20:59 Відповісти
Ти покидьок, от і все!
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08.06.2022 21:18 Відповісти
Ти з ********** пишеш гидоту всяку?
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08.06.2022 21:34 Відповісти
Провокатор
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08.06.2022 21:39 Відповісти
Дебілоїди, із за цих манкуртів,сьогодні вбивають і гвалтують українців.Ви їх ще у сраку поцілуйте!!!!
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08.06.2022 21:59 Відповісти
почему невозможно достойно похоронить людей..., как эти оккупанты могут называть себя православными или вообще людьми...., свозят трупы на свалку как мусор, это же чьи-то родные, близкие..., папы, мамы, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки, а их уничтожили просто так, бессмысленно и беспощадно... даже без возможности быть похороненными в земле...
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08.06.2022 22:03 Відповісти
Це і є русскамірскоє сміття ,з атрофованим мозком .))
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08.06.2022 22:19 Відповісти
Средний возраст домов этих50-60 лет. Сдавали к датам массово, стук- грюк, лишь бы с рук! Валятся как с песка. Швы не заделывались изначально. Через 10 лет просто так посыпятся. Кстати 9-этажки с балконами на торцах дома--- та же тема, проект был фуфло.
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08.06.2022 23:58 Відповісти
 
 