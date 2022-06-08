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У Маріуполі найбільше тіл загиблих знаходять під руїнами "хрущовок", - Андрющенко
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У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше - під руїнами "хрущовок".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що в Маріуполі триває робота з розбирання завалів. "За інформацією під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та підїздах так званих "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один із двох полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", - написав Андрющенко.
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