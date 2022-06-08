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Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумщине, ранен человек, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска нанесли авиаудары и обстреляли из минометов приграничья Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумщине, ранен человек, - Живицкий 01

"Около 15 часов, 6 прилетов. Минометный огонь по территории Середино-Будской громады. Также прослушивались пулеметные очереди. Попадание в хозяйственное гражданское сооружение.

Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумщине, ранен человек, - Живицкий 02

После 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской громаде. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль", - говорится в сообщении.

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08.06.2022 21:55 Ответить
Я не розумію на сумщині там що стався прохідний двір?Кожен день таке творять яка відповідь і що рорбиться щоб цього не було ?
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08.06.2022 23:06 Ответить
Ні, не прохідний двір, вони з території кацапстану через кордон обстрілюють
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09.06.2022 00:40 Ответить
ні на низькій висоті залетіло два СУ-25, відстань до кордону 1,5 -2 км. відразу скинули теплови пастки та повернулись в рф
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09.06.2022 10:41 Ответить
 
 