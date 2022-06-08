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Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумщині, поранена людина, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська завдали авіаударів та обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумщині, поранена людина, - Живицький 01

"Близько 15 години, 6 прильотів. Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду.

Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумщині, поранена людина, - Живицький 02

Після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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08.06.2022 21:55 Відповісти
Я не розумію на сумщині там що стався прохідний двір?Кожен день таке творять яка відповідь і що рорбиться щоб цього не було ?
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08.06.2022 23:06 Відповісти
Ні, не прохідний двір, вони з території кацапстану через кордон обстрілюють
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09.06.2022 00:40 Відповісти
ні на низькій висоті залетіло два СУ-25, відстань до кордону 1,5 -2 км. відразу скинули теплови пастки та повернулись в рф
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09.06.2022 10:41 Відповісти
 
 