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запрет (1661) партия (555) оппозиционный блок (390)

Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

оппоблок

8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщил Рух ЧЕСНО, которое получило решение суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд запретил партию Оппозиционный блок 01

Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Напомним, что Минюст подал иски о запрете 12 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановил" СНБО. Среди них "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины" "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
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08.06.2022 23:07
+20
Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
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08.06.2022 23:08
+19
Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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08.06.2022 23:14
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і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
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08.06.2022 23:07 Ответить
Що значить "**** толку"? Суд же без роботи не може! Через три місяці апеляційний суд героїчно заборонить і цю партію теж! Ні, звісно, можна всю цю погань у в'язницю відправити, але це не наш метод.
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08.06.2022 23:27 Ответить
Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
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08.06.2022 23:08 Ответить
а це така імітація боротьби з кацапським впливом. Піпл хаває
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08.06.2022 23:52 Ответить
а тупака балашова?
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08.06.2022 23:09 Ответить
Мін'юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
***********
Нарахував 11. А яка 12-а прокацапська партія? Невже "Слуга наріду"? )))
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08.06.2022 23:09 Ответить
Імітація бурхливої діяльності - совок, очковтіратєльство
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08.06.2022 23:12 Ответить
Ну как бы всё не так просто. У нас нельзя новые партии создавать там. Так что им сложно будет идти дальше. Надо покупать какую-то существующую партию, делать там ребрендинг и прочее. Короче, чистая бюрократия. Но да. Реально это пустышка.
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08.06.2022 23:23 Ответить
))) А курвы, которые все это делали на свободе. Арестовали пару столов, сейф и упаковку туалетной бумаги...
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08.06.2022 23:14 Ответить
Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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08.06.2022 23:14 Ответить
Ага, ще й "соцсарєвнаваніє" між своїми партіями влаштували: у кого виявиться більше колаборантів у рядах
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09.06.2022 07:38 Ответить
На вопрос "с чего бы это" ответ на поверхности: тупорылый избиратель с 3 классами + несколько сериальчиков упорно голосует именно за это все дерьмо, т.е. за ухудшение собственной и меньшинства жизни.
А вот на вопрос, "что с этим избирателем делать?",увы, лучшего ответа, чем бежать подальше от такого нарида, пока на горизонте не маячит.
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09.06.2022 08:11 Ответить
Заборонили те, чого вже нема. Похвально. А конкретних прокацапських депутатів не зачепили. Схоже нема за що. Вони ж так вдало підголосовують за забаганки Офісу. Як раз назбируються голоси для прийняття. Та й коаліція хороша вимальовується.
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08.06.2022 23:17 Ответить
Всіх членів цих партій потрібно внести в "чорний список", вигнати з Верховної Ради і негайно позбавити доступу до матеріалів які під грифом держаної таємниці, Таким як Бойко, Рабіновмч, Новінський потрібно пожиттєво заборонити приймати участь в будь яких виборах і займати будь які державні посади. І, безумовно, тварюками мають займатися правоохоронні органи.
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08.06.2022 23:34 Ответить
Как там поживает Медведчук ? Пожимает плоды ?
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08.06.2022 23:38 Ответить
Заборонили партію. Партія це не матеріальне. Це просто звук. Заборонили звук...смішно і сумно. Люди які створили і брали участь в цій партії, винні в нападі рашії на Україну? Якщо винні, то повинні бути затримані, допитані і обміняні на наших бійців. Якщо не винні, то до чого тоді заборона якоїсь партії? Влада не розуміє що під час війни гратися в ігри зі зрадниками це наражати на втрати державу.
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08.06.2022 23:44 Ответить
я бо довічно заборонив голосувати тим 73% кретинів, що вибрали тупого малороса собі ************. А тих, хто досі підтримує зе чмо відправляти на примусове лікування.
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09.06.2022 05:17 Ответить
А депутатиков от ОПЗЖ теперь куда денут ? Они ЖЕ ЧЛЕНЫ ЗАПРЕЩЁННОЙ ПАРТИИ , это из-за их деятельности запретили партию . Значит их надо лишить мандата
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09.06.2022 00:05 Ответить
Ну, "опзж - опозіційний блок" заборонили, вони створюють "ппзж - пропозційний блок", і шо?
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09.06.2022 00:36 Ответить
Опезежистів теж к ******...
Заборонити підходити до ради не меньше 1км.
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09.06.2022 00:36 Ответить
аби ляпнуть. чому на 1 км а не на півтора? і яким чином? патрулі розставляти?
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09.06.2022 05:24 Ответить
Треба переписати поіменно всіх слуг зараз, щоб коли прийде час, заборонити конкретний список хитрожопих партійців, а не назву партії, яку легко поміняти.
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09.06.2022 01:45 Ответить
А з 2019 по 2022 не працювали в коаліції з СН?
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09.06.2022 02:00 Ответить
Тобто Льовочкін та Шуфрич більше не будуть в ВР голосувати по вказівці з ОПЗЄ синхронно з СН?
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09.06.2022 01:59 Ответить
Ось наявний приклад того як вороги у владі діють на знищення України !
Такі гучні заяви, а по факту заборонили окремий набір літер з абетки.
Ублюдки.
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09.06.2022 06:21 Ответить
Це жах!!! Стільки нікому невідомих й непотрібних підозрілих партійок! Кожне шмигло може створити собі партійку! Це жах!
Терміново внести зміни до конституції - відмінити багатопартійну систему, створити 2-х партійну, як у США!!!
Заборона не спасіння. Миттєво створять нові мутні партійки.
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09.06.2022 06:36 Ответить
Виникає логічне запитання.Що робити з членами такої забороненої партії,діяльність якої привела до війни,або до тяжких наслідків для країни? Чи забороняється тільки назва?... Якщо ми не навчимося кожну справу доводити до кінця-ці "граблі" будуть ще довго лупити нас по лобі.
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09.06.2022 07:32 Ответить
"Потери украинской армии могут достигать 200 000 человек". Экс-заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти
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09.06.2022 07:35 Ответить
Тепер буде "блок опозиції"! Ті ж "яйця" тільки вид зверху - головне ублюдків які створюють ці партії не скривдити бо ***** нападе!!!
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09.06.2022 08:08 Ответить
 
 