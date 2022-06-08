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Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".
Об этом сообщил Рух ЧЕСНО, которое получило решение суда, информирует Цензор.НЕТ.
Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
Напомним, что Минюст подал иски о запрете 12 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановил" СНБО. Среди них "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины" "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
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Нарахував 11. А яка 12-а прокацапська партія? Невже "Слуга наріду"? )))
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
А вот на вопрос, "что с этим избирателем делать?",увы, лучшего ответа, чем бежать подальше от такого нарида, пока на горизонте не маячит.
Заборонити підходити до ради не меньше 1км.
Такі гучні заяви, а по факту заборонили окремий набір літер з абетки.
Ублюдки.
Терміново внести зміни до конституції - відмінити багатопартійну систему, створити 2-х партійну, як у США!!!
Заборона не спасіння. Миттєво створять нові мутні партійки.