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Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".
Про це повідомив Рух ЧЕСНО, який отримав ришення суду, інформує Цензор.НЕТ.
Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
Топ коментарі
+22 Yakov Yakov
показати весь коментар08.06.2022 23:07
+20 stels400
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+19 Бенина Мама
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Нарахував 11. А яка 12-а прокацапська партія? Невже "Слуга наріду"? )))
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
А вот на вопрос, "что с этим избирателем делать?",увы, лучшего ответа, чем бежать подальше от такого нарида, пока на горизонте не маячит.
Заборонити підходити до ради не меньше 1км.
Такі гучні заяви, а по факту заборонили окремий набір літер з абетки.
Ублюдки.
Терміново внести зміни до конституції - відмінити багатопартійну систему, створити 2-х партійну, як у США!!!
Заборона не спасіння. Миттєво створять нові мутні партійки.