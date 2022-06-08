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заборона (955) партія (288) опозиційний блок (255)

Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

оппоблок

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Про це повідомив Рух ЧЕСНО, який отримав ришення суду, інформує Цензор.НЕТ.

Суд заборонив партію Опозиційний блок 01

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
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08.06.2022 23:07
+20
Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
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08.06.2022 23:08
+19
Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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08.06.2022 23:14
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і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
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08.06.2022 23:07 Відповісти
Що значить "**** толку"? Суд же без роботи не може! Через три місяці апеляційний суд героїчно заборонить і цю партію теж! Ні, звісно, можна всю цю погань у в'язницю відправити, але це не наш метод.
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08.06.2022 23:27 Відповісти
Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
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08.06.2022 23:08 Відповісти
а це така імітація боротьби з кацапським впливом. Піпл хаває
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08.06.2022 23:52 Відповісти
а тупака балашова?
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08.06.2022 23:09 Відповісти
Мін'юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
***********
Нарахував 11. А яка 12-а прокацапська партія? Невже "Слуга наріду"? )))
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08.06.2022 23:09 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності - совок, очковтіратєльство
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08.06.2022 23:12 Відповісти
Ну как бы всё не так просто. У нас нельзя новые партии создавать там. Так что им сложно будет идти дальше. Надо покупать какую-то существующую партию, делать там ребрендинг и прочее. Короче, чистая бюрократия. Но да. Реально это пустышка.
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08.06.2022 23:23 Відповісти
))) А курвы, которые все это делали на свободе. Арестовали пару столов, сейф и упаковку туалетной бумаги...
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08.06.2022 23:14 Відповісти
Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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08.06.2022 23:14 Відповісти
Ага, ще й "соцсарєвнаваніє" між своїми партіями влаштували: у кого виявиться більше колаборантів у рядах
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09.06.2022 07:38 Відповісти
На вопрос "с чего бы это" ответ на поверхности: тупорылый избиратель с 3 классами + несколько сериальчиков упорно голосует именно за это все дерьмо, т.е. за ухудшение собственной и меньшинства жизни.
А вот на вопрос, "что с этим избирателем делать?",увы, лучшего ответа, чем бежать подальше от такого нарида, пока на горизонте не маячит.
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09.06.2022 08:11 Відповісти
Заборонили те, чого вже нема. Похвально. А конкретних прокацапських депутатів не зачепили. Схоже нема за що. Вони ж так вдало підголосовують за забаганки Офісу. Як раз назбируються голоси для прийняття. Та й коаліція хороша вимальовується.
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Всіх членів цих партій потрібно внести в "чорний список", вигнати з Верховної Ради і негайно позбавити доступу до матеріалів які під грифом держаної таємниці, Таким як Бойко, Рабіновмч, Новінський потрібно пожиттєво заборонити приймати участь в будь яких виборах і займати будь які державні посади. І, безумовно, тварюками мають займатися правоохоронні органи.
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08.06.2022 23:34 Відповісти
Как там поживает Медведчук ? Пожимает плоды ?
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08.06.2022 23:38 Відповісти
Заборонили партію. Партія це не матеріальне. Це просто звук. Заборонили звук...смішно і сумно. Люди які створили і брали участь в цій партії, винні в нападі рашії на Україну? Якщо винні, то повинні бути затримані, допитані і обміняні на наших бійців. Якщо не винні, то до чого тоді заборона якоїсь партії? Влада не розуміє що під час війни гратися в ігри зі зрадниками це наражати на втрати державу.
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08.06.2022 23:44 Відповісти
я бо довічно заборонив голосувати тим 73% кретинів, що вибрали тупого малороса собі ************. А тих, хто досі підтримує зе чмо відправляти на примусове лікування.
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09.06.2022 05:17 Відповісти
А депутатиков от ОПЗЖ теперь куда денут ? Они ЖЕ ЧЛЕНЫ ЗАПРЕЩЁННОЙ ПАРТИИ , это из-за их деятельности запретили партию . Значит их надо лишить мандата
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09.06.2022 00:05 Відповісти
Ну, "опзж - опозіційний блок" заборонили, вони створюють "ппзж - пропозційний блок", і шо?
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09.06.2022 00:36 Відповісти
Опезежистів теж к ******...
Заборонити підходити до ради не меньше 1км.
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09.06.2022 00:36 Відповісти
аби ляпнуть. чому на 1 км а не на півтора? і яким чином? патрулі розставляти?
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09.06.2022 05:24 Відповісти
Треба переписати поіменно всіх слуг зараз, щоб коли прийде час, заборонити конкретний список хитрожопих партійців, а не назву партії, яку легко поміняти.
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09.06.2022 01:45 Відповісти
А з 2019 по 2022 не працювали в коаліції з СН?
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09.06.2022 02:00 Відповісти
Тобто Льовочкін та Шуфрич більше не будуть в ВР голосувати по вказівці з ОПЗЄ синхронно з СН?
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09.06.2022 01:59 Відповісти
Ось наявний приклад того як вороги у владі діють на знищення України !
Такі гучні заяви, а по факту заборонили окремий набір літер з абетки.
Ублюдки.
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09.06.2022 06:21 Відповісти
Це жах!!! Стільки нікому невідомих й непотрібних підозрілих партійок! Кожне шмигло може створити собі партійку! Це жах!
Терміново внести зміни до конституції - відмінити багатопартійну систему, створити 2-х партійну, як у США!!!
Заборона не спасіння. Миттєво створять нові мутні партійки.
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09.06.2022 06:36 Відповісти
Виникає логічне запитання.Що робити з членами такої забороненої партії,діяльність якої привела до війни,або до тяжких наслідків для країни? Чи забороняється тільки назва?... Якщо ми не навчимося кожну справу доводити до кінця-ці "граблі" будуть ще довго лупити нас по лобі.
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09.06.2022 07:32 Відповісти
"Потери украинской армии могут достигать 200 000 человек". Экс-заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти
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09.06.2022 07:35 Відповісти
Тепер буде "блок опозиції"! Ті ж "яйця" тільки вид зверху - головне ублюдків які створюють ці партії не скривдити бо ***** нападе!!!
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09.06.2022 08:08 Відповісти
 
 