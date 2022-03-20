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Зеленський (17415) партія (288) РНБО (1717) СПУ (19) опозиційний блок (255) Шарій Анатолій (215) Опозиційна платформа - За життя (466)

Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідно до рішення РНБО в Україні на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він заявив у своєму зверненні вночі 20 березня. 

Так, за словами президента, РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військове керівництво РФ жене своїх людей "на забій", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+88
Прызупыняеться - это полумеры. Перевешать всех этих уродов - решение ряда проблем.
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20.03.2022 02:54
+41
Нарешті дочекались! Давно треба було це зробити! 🤔
P. S.
А депутатів від цих партій, до кутузки!
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20.03.2022 02:54
+36
> до кутузки <
...
Ніт, ну як так можна?
Я розумію, Ігорю, зараз дуже нервові часи...
Але...
П'ять (!) страхітливих помилок у слові "гілляки"!!!
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20.03.2022 03:10
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Эти партии надо запретить навсегда, а не только на время военного положения. Их руководителей (этих партий) судить и запретить создавать новые партии подобной ориентации, иначе цитаты таких ублюдков как рабинович, шарий, кива - враг будет регулярно использует в своей пропаганде.
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20.03.2022 06:48 Відповісти
💯‼️ 👍 и судить с конфискацией , полученных кровавых денег , от ТЕРРОРИСТА № 1 РАШИСТСКОЙ федерации
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20.03.2022 17:00 Відповісти
Не призупинити, а судити. Ці партії працювали на ворога. Так само як і більшість українських телеканалів.
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20.03.2022 06:52 Відповісти
Нарешті
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20.03.2022 06:55 Відповісти
Не забудьте Деркача
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20.03.2022 06:57 Відповісти
Призупиняється??.. Це як, серпень 1941, сталін видає указ: тимчасово призупинити діяльність у срср партій "Русские национал-социалисты", "Фашизм пройдёт!", "За гитлера! За фатерлянд!", "БЖПМПК(Бей жида политрука - морда просит кирпича!)" тощо. Якийсь сюр, якщо згадати, що зараз війна і повинні бути закони військового часу...
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20.03.2022 06:58 Відповісти
Пора уже и в Лавру наведаться. Да не в одну....
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20.03.2022 07:06 Відповісти
Цікаво, де вспливе Шуфрич?
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20.03.2022 07:13 Відповісти
В озерці, в якомусь парку..
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20.03.2022 07:55 Відповісти
😂 хотілося б, але ж лайно не тоне
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20.03.2022 08:39 Відповісти
Г.мно, кажуть, по верху плаває...
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20.03.2022 11:46 Відповісти
Видно на роду написано у него шаг вперед=два назад!С такими Украину не отстроить, тут нужен Военный человек с железной волей и тут нужен план Маршала.
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20.03.2022 07:26 Відповісти
Давно пора...
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20.03.2022 07:47 Відповісти
Вы внимательно читали ?
«ПРИЗУПИНИТИ будь-яку діяльність низки політичних партій НА ЧАС воєнного стану»….
То есть после войны или через месяц-два вся эта шобла вернётся в страну и будет дальше «работать» и гадить Украине !
В чем прикол ???????😡
Этих мразей судить надо , а не делать для них официальные каникулы на время войны !!!
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20.03.2022 09:56 Відповісти
Ці партії в 2019 на президентських виборах підтримували одного кандидата, заодно мочили всі разом Пороха . Значить в майбутньому ще пригодяться.
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Приостановили, и что?
Люди то остались. Пакости делают именно они!
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20.03.2022 07:49 Відповісти
Ну ще забули УПЦ МП !
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20.03.2022 07:50 Відповісти
Призупинити мало. Треба арештовувати діячів
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20.03.2022 07:54 Відповісти
i вiшати!
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20.03.2022 09:32 Відповісти
Особливо шарія і вітренко, бо це кінчені організми, таких даже підарами і опущенцами називати якось дуже поважно виходить.
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20.03.2022 09:52 Відповісти
Якщо відійти від зп'яніння такою приголомшливою піар новиною, і розкрити очі ми побачимо, що більшість команди зе - це вчорашні риги та рашистські колаборанти. Отже, рахуємо: дерьмак, татаров, дємченко, левченко, бужанський, шевченко, шкарлет, подоляк, куніцкий і ще мінімум півсотні інших зашкварених персонажів. Так що зе, для початку потрібно очистити свою команду, оскільки його боротьба з п'ятою колоною виглядає, як дешевий хайп
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20.03.2022 07:55 Відповісти
Букву Z прирівняти до нас свастікі ще не мішало.
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20.03.2022 07:57 Відповісти
Давно пора!
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20.03.2022 08:18 Відповісти
запізнились рівно на 8-м років ...
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20.03.2022 08:27 Відповісти
Куда важнее денежки на нужды обороны направить. И нечего стесняться. Всё бедные переживают, что опозжопа расстроится. Путлера звали? Так извольте оплачивать его банкет.
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20.03.2022 08:35 Відповісти
Микола Княжицький



Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовлення можна лишити лише Інтера, Плюсів , України і ICTV, які роблять спільний марафон.

Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.

Це незаконно і несправедливо.

Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів. Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.

Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за русскій мір.

Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.

Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.

Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.








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20.03.2022 08:51 Відповісти
Пшол *****, зебільна мразота xenos xenos 7c399142
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20.03.2022 10:09 Відповісти
здохни, сволота
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20.03.2022 10:21 Відповісти
зебіли так і здохнуть зебілами, з криками що у всьому винен порох
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20.03.2022 10:58 Відповісти
Ещё бы участникам этих партий запретить работать у политике или даже госструктурах.
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20.03.2022 08:56 Відповісти
Призупиняється чи взагалі закривається?
Що за ігри в свободу слова з ворогами?
Те, що вони несуть - це ж не свобода слова, це ворожа воєнна пропаганда.
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20.03.2022 08:57 Відповісти
Ну да! Шуфріча і медведчука випустили - можно тіпа і партії забороняти! Мовляв, я тебе породив я тебе і убю! А бужанських- дубінськіх- гетманцевих- верещук- агрохімій всяких заборонити не забув?
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20.03.2022 09:11 Відповісти
ЗАБОРОНЕНО ТАК МАЄ БУТИ, А ЇЇ ЧЛЕНИ НЕ МАЮТЬ ПОЖИТТЄВО ОБИРАТИСЬ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА Й ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ ЯК ТАКОГО
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20.03.2022 09:12 Відповісти
Не призупиняти, а ліквідувати!
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20.03.2022 09:16 Відповісти
Эту пятую колону надо также разбомбить как и колоны руzzофашистов
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20.03.2022 09:18 Відповісти
Я не понимаю тех идиотов которые голосовали за эти партий. В голове у этих баранов не мозг а не понятная каша
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20.03.2022 09:22 Відповісти
а как тогда назвать тех, кто выбрал в 2019 человечка, называвшего нашу страну со сцены немецкой порно-актрисой, готовой принять в любом количестве, с любой стороны??? и который во всю поддерживал янукОвоща во время его предвыборной компании? и который со своей квартальной шоблой давал в 2014 концерты в оккупированной Горловке перед сепаратюгами, когда уже гибли наши воины в войне с москальской ордой? как назвать всех тех недоумков, которые после всего этого выбрали это позорище???
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20.03.2022 10:47 Відповісти
ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ? Що, ліквідувати закон не дає???? Вам сцуки згадати, як тисячі під люстрацію без розбору пішло, тих, хто фактично зупиняв натиск в 2014-му???? Як клас, - закінчив прикордонне - нафіг з ураженням прав... А тут, ПРОСТО ПРИЗУПИНИЛИ... Благодійники б-ть... візьми цукерку з шафи... Піар НЕ ПРОЙШОВ...
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20.03.2022 09:28 Відповісти
Це ж продовження минулорічного РНБО-шоу. Гра на публіку
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20.03.2022 09:33 Відповісти
Ну заборонили і що, знову зроблять нову партію, з новую назвою, а лідери і наративи залишаться. Треба лідерів кошмарити, особливо в фін. напрямку.
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20.03.2022 09:30 Відповісти
Тут нас водят за нос,в списке есть антиукраинская ПСПУ где руководит сама Витренко,так вот Нафтогазом Украины руководит ее сын! Как по мне то муйня какая то ,вы или крестик снимите или..
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20.03.2022 09:35 Відповісти
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20.03.2022 09:36 Відповісти
Забули про попів УПЦ МП. Крім того, терміново треба повернути державі Києво-Печерську та Почаївську лаври.
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20.03.2022 09:44 Відповісти
Це найболюче питання.На жаль ця влада на такий крок не спроможна піти і як минула,заховає "голову в пісок".Окрім того такі "радники-безпорадники" як Подоляк і Єрмак цей процес загальмували і вкладають у вуха Зелкнського протилежну інформацію.А три лаври саме є оплотом Росії,ідеологічним союзником в цій війні,тому недооцінення ролі УПЦМП це злочин
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20.03.2022 10:32 Відповісти
Відбулася очистка, тепер народ має провести зачистку.
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20.03.2022 09:51 Відповісти
Що за указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовити виефірі мають право лише Інтер, Плюси, Україна і ICTV, які роблять спільний марафон ???
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20.03.2022 09:54 Відповісти
Проблема в том, что организовывают эти эфиры не по политике, а ради выгоды. Они не нейтральны, а занимаются манипуляциями и как раз политикой, а не войной.
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20.03.2022 10:31 Відповісти
Кто тащит в эти эфиры российских экспертов? Кто сдает наши позиции в прямом эфире? Кто агитирует против НАТО? Зачем на эфирах восхвалять Зеленского с утра до вечера вместо рассказов про войну? Я вот не смотрю ТВ, так что подобного может быть и больше, но как вышеперечисленное нам поможет в войне? Вот никак. Оттого это не "мовная политика", а что-то дурнопахнущее. Когда люди хотят узнать новости, а им подсовывают русских пропагандистов и другие не наши нарративы. Если бы они занимались реально бы войной, то претензий бы не было.
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20.03.2022 10:34 Відповісти
Я ничего не перепутал. Я видел короткие ролики в твиттере и на фейсбук. Про Зеленского - то не надо его восхвалять. Также как и не надо постоянно рассказывать про перемогы. Цель медиа в информировании, а не в попытках манипуляций. Чтобы люди знали что им делать.

Про НАТО, то пусть открыто скажут власти. Я как бы не против. Пусть скажут - мы отказываемся от НАТО потому что иначе не будет Украины. Но они этого не делают - они рассказывают про перемогы, а параллельно про плохое НАТО. Нет честности и прозрачности.
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20.03.2022 11:21 Відповісти
Я спрашиваю зачем вливать это в уши населению. Зачем это делается? Это уж точно не имеет отношения к войне. Но делается. Так что это не военная политика.
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20.03.2022 11:38 Відповісти
Ти шавка мокшанська, в прохід собі запхай свої требованія кремля. Тебе швидше приберуть, а не строку о нато з Конституції
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Не розповсюджуй ворожу пропаганду і брехню, НАТО ніколи не заявляло, що не приймуть Україну, навпаки - для України двері НАТО відкриті.
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20.03.2022 12:15 Відповісти
Ти звідки вилізло, лайно щойно висране?
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20.03.2022 10:34 Відповісти
Подивіться, як воно бреше, оно, вище, стосовно Ю.Ю.Вітренка (з ініціалами, бо його батько також публічна особа). "два роки тому прихильники Порошенка називали Вітренка геніальним менеджером, призначеним на посаду ще більш геніаьним президентом". Хоча цього менеджера призначає наглядова рада корпорації, а її призначає кабмін. До речі, призначав його першим керівником Нафтогазу кабмін Шмигаля.

Так що воно - повне 73/43%-не зебільне брехло!

В спам його! Брехуна спамити - дозволяють правила форуму!
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20.03.2022 11:00 Відповісти
Цей xenos xenos не просто брехун - це реальний провокатор. Адмін обіцяв таких суворо карати по законам військового часу.
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20.03.2022 11:04 Відповісти
Долбана ти в рот подлякова клава, ти знову висрала купу свіжезаряжених ботів з ІD +500'000. За яке бабло ви тут серете?
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20.03.2022 10:15 Відповісти
Вопрос в том откуда у них столько бабок? Они своими ботами засрали весь укрнет. Им никто не верит, а они срут и срут.
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20.03.2022 11:29 Відповісти
Що за фігня?Яке призупинення? ЗАБОРОНА НА ВІКИ ВІЧНІ І СУД!
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20.03.2022 10:28 Відповісти
А де ж "наш край"?
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20.03.2022 11:05 Відповісти
Да, кстати. Где Мураев, которого Британия считает главным предателем?
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20.03.2022 11:08 Відповісти
Так он распался же хрен знает когда, и офисы позакрывались в году 17-18... Вообщем от них ничего не осталось.
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20.03.2022 14:17 Відповісти
Хтоб іще діяльність ОП перевірив...
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20.03.2022 11:28 Відповісти
Як то призупинити, треба заборонити...
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20.03.2022 11:47 Відповісти
мало.их ещё за пособничество врагу посадить нужно!
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20.03.2022 11:59 Відповісти
В военное время не должно быть ничего половинчатого. Во всех странах , всегда действовали жестокие законы военного времени, это касалось предателей, наводчиков, мародеров , прочих мразей. У нас , как всегда - все ,, полубеременное,, Дети умирают, гибнут женщины и старики , а у нас возятся с темы кто наводит , ракеты , грабят , убивают. По законам военного времени казнят без суда - у нас целуют. Пусть эти бздливые суки , которые жалеют и лелеют побывают на похоронах детей.
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Выслать все руководство партии и ее участников с Украины без права на возврат.
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20.03.2022 12:25 Відповісти
Ну раз призупинили, то тепер можна й повністю їх заборонити як і комуняцьку партію.
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Тепер московські попи в Києво - Печерській лаврі.
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20.03.2022 13:02 Відповісти
і що тепер? Парламентські вибори?
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20.03.2022 13:13 Відповісти
Жоппоблок и других предателей давно надо было запретить!
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20.03.2022 13:51 Відповісти
Чому лише призупинено? Чому не заборонено назавжди?
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20.03.2022 14:16 Відповісти
сподіваюсь, саме цим з займуться після війни))
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Для цього також треба нарешті провести якісну судову реформу. Бо всі ці ОАСК і судді-вовки не менше зло для України - аніж медведчуки і шарії
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20.03.2022 15:21 Відповісти
Міркую, напрасно сподіваєтесь!
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20.03.2022 16:48 Відповісти
ну хоч трохи те сміття прикрили!
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20.03.2022 15:13 Відповісти
решение хорошее
впрочем всю эту 5 колону нужно было не распускать и отпускать, а задержать и допросить
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20.03.2022 15:36 Відповісти
Сєпарів у тюрми з повною конфіскацієй майна, тільки так народ зрозуміє що Зе це лідер України, а не так що його просто винесло на хвилі
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20.03.2022 16:35 Відповісти
Комедіянти!
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20.03.2022 16:46 Відповісти
Этих пособников России надо расстрелять немедленно!
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20.03.2022 17:21 Відповісти
не призупинити, а заборонити !!!
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20.03.2022 17:45 Відповісти
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