Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідно до рішення РНБО в Україні на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про він заявив у своєму зверненні вночі 20 березня.
Так, за словами президента, РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
Топ коментарі
+88 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар20.03.2022 02:54
+41 Igor Yaroslavovich
показати весь коментар20.03.2022 02:54
+36 Welt Schmerz
показати весь коментар20.03.2022 03:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«ПРИЗУПИНИТИ будь-яку діяльність низки політичних партій НА ЧАС воєнного стану»….
То есть после войны или через месяц-два вся эта шобла вернётся в страну и будет дальше «работать» и гадить Украине !
В чем прикол ???????😡
Этих мразей судить надо , а не делать для них официальные каникулы на время войны !!!
Люди то остались. Пакости делают именно они!
Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовлення можна лишити лише Інтера, Плюсів , України і ICTV, які роблять спільний марафон.
Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.
Це незаконно і несправедливо.
Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів. Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.
Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за русскій мір.
Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.
Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.
Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.
Що за ігри в свободу слова з ворогами?
Те, що вони несуть - це ж не свобода слова, це ворожа воєнна пропаганда.
Про НАТО, то пусть открыто скажут власти. Я как бы не против. Пусть скажут - мы отказываемся от НАТО потому что иначе не будет Украины. Но они этого не делают - они рассказывают про перемогы, а параллельно про плохое НАТО. Нет честности и прозрачности.
Так що воно - повне 73/43%-не зебільне брехло!
В спам його! Брехуна спамити - дозволяють правила форуму!
впрочем всю эту 5 колону нужно было не распускать и отпускать, а задержать и допросить