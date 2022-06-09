В 5 тыс. домах на Харьковщине возобновлено газоснабжение, - ОВА

В Харьковской области починили поврежденный россиянами газопровод и возобновили газоснабжение для 5 тыс. потребителей в двух громадах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Харьковский ОВА в телеграм-канале.

"Для 5 тысяч семей Харьковского района вернули газоснабжение после обстрелов. "Харьковгаз" возобновил газоснабжение в домах Дергачевской и Малоданиловской громад, где оккупанты повредили газопровод среднего давления", - отметили в администрации.

Газоснабжение возобновили в Дергачах, селе Лужок, Малой Даниловке, Чайковке и Караване.

"Сегодня подключение домов к газоснабжению продолжается. Газовщики еще раз с начала полномасштабного вторжения агрессора возвращают газ на территорию громад, возвращают газ в дома людей", - заявили в Харьковской ОВА.

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