Сообщайте ВСУ о "кунгах", из которых враг управляет беспилотниками, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил призвали украинцев сообщать военным о расположении базовых станций врага для управления БПЛА.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что россияне используют в войне против Украины ряд различных БПЛА - "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Элерон-3СВ", "Залог" и самый распространенный "Орлан-10".

"Орланы" не летают сами по себе, это целый комплекс оборудования и расчет. Комплекс "Орлан-10" состоит из базовой станции и нескольких БПЛА. Комплекс из НДС, стартовой катапульты и 4 БПЛА может перевозиться на автомобили УАЗ-469 или "Рысь "", – говорится в сообщении.

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Такие "кунги" с антеннами являются ценной добычей для наших артиллеристов, отметили в Генштабе. "Просим сообщать ВСУ о расположении такой техники", - говорится в сообщении.