Сообщайте ВСУ о "кунгах", из которых враг управляет беспилотниками, - Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил призвали украинцев сообщать военным о расположении базовых станций врага для управления БПЛА.
Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В Генштабе отметили, что россияне используют в войне против Украины ряд различных БПЛА - "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Элерон-3СВ", "Залог" и самый распространенный "Орлан-10".
"Орланы" не летают сами по себе, это целый комплекс оборудования и расчет. Комплекс "Орлан-10" состоит из базовой станции и нескольких БПЛА. Комплекс из НДС, стартовой катапульты и 4 БПЛА может перевозиться на автомобили УАЗ-469 или "Рысь "", – говорится в сообщении.
Такие "кунги" с антеннами являются ценной добычей для наших артиллеристов, отметили в Генштабе. "Просим сообщать ВСУ о расположении такой техники", - говорится в сообщении.
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Реєстрація: 13.03.2022
Скоріше би вони з'явились у ВСУ!
Цім БПЛА навіть не потрібно залітати у зону дії рашистських систем ППО що би знищувати техніку у зоні бойових дій.
Вони будуть озброєні ракетами, а не тільки для розвідки.
Навіть тільки при розвідки вони дадуть точні координати для артилерії та РСЗО і можуть зробити лазерну підсвітку цілей.