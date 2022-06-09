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Новости Война
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Сообщайте ВСУ о "кунгах", из которых враг управляет беспилотниками, - Генштаб

орлан

В Генеральном штабе Вооруженных Сил призвали украинцев сообщать военным о расположении базовых станций врага для управления БПЛА.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что россияне используют в войне против Украины ряд различных БПЛА - "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Элерон-3СВ", "Залог" и самый распространенный "Орлан-10".

"Орланы" не летают сами по себе, это целый комплекс оборудования и расчет. Комплекс "Орлан-10" состоит из базовой станции и нескольких БПЛА. Комплекс из НДС, стартовой катапульты и 4 БПЛА может перевозиться на автомобили УАЗ-469 или "Рысь "", – говорится в сообщении.

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Такие "кунги" с антеннами являются ценной добычей для наших артиллеристов, отметили в Генштабе. "Просим сообщать ВСУ о расположении такой техники", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС (6190) дроны (3845)


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Топ комментарии
+14
Під час окупації Київщини 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони, використавши дрон. Колону було знищено. Маленького помічника українським військовим звати Андрій. Він майстерно керує безпілотниками та катається на скейтборді
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09.06.2022 13:16
+8
Один американський MQ-1C Grey Eagle всі ці Пункти керування зможе знайти та знищити за 1-2 дні!
Скоріше би вони з'явились у ВСУ!
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09.06.2022 13:14
+3
Вот чего-чего, а этих комплексов у кацапов под 1000 штук. Надо Израиль попросить обновить прошивку к кацапским форпостам и попытаться запеленговать их местоположение. А не рисковать местными, кто без опыта разведовательной работы с телефоном пойдет внаглую фотографировать и его за это расстреляют. Камеры наблюдения скрытые (без подсветки) аккумуляторного питания должны стоять в лесу и потихоньку каждые 5 секунд сохранять 1 кадр, wi-fi направленный тоже на десятки км может пробивать и легко можно скачать то, что они записали. И где, кстати, наш аналог аваксу (а-50)? Кацапам не с Беларуси нечем его сбить было бы, может какой-то x-антирадарной ракетой по воздуху и то сомнительно. Прикрыть истребителями и ПВО от залета кацапских самолетов. Дозаправлять его в воздухе, он бы давал всю информацию и в том числе и по этим операторным станциями.
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09.06.2022 13:11
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як побачив то пали відразу!💀
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09.06.2022 13:06 Ответить
Вот чего-чего, а этих комплексов у кацапов под 1000 штук. Надо Израиль попросить обновить прошивку к кацапским форпостам и попытаться запеленговать их местоположение. А не рисковать местными, кто без опыта разведовательной работы с телефоном пойдет внаглую фотографировать и его за это расстреляют. Камеры наблюдения скрытые (без подсветки) аккумуляторного питания должны стоять в лесу и потихоньку каждые 5 секунд сохранять 1 кадр, wi-fi направленный тоже на десятки км может пробивать и легко можно скачать то, что они записали. И где, кстати, наш аналог аваксу (а-50)? Кацапам не с Беларуси нечем его сбить было бы, может какой-то x-антирадарной ракетой по воздуху и то сомнительно. Прикрыть истребителями и ПВО от залета кацапских самолетов. Дозаправлять его в воздухе, он бы давал всю информацию и в том числе и по этим операторным станциями.
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09.06.2022 13:11 Ответить
Під час окупації Київщини 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони, використавши дрон. Колону було знищено. Маленького помічника українським військовим звати Андрій. Він майстерно керує безпілотниками та катається на скейтборді
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09.06.2022 13:16 Ответить
А до чого тут скейтборд?)
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09.06.2022 13:57 Ответить
израильтяне к прошивке кацапских БПЛА никакого отношения не имеют.
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09.06.2022 13:18 Ответить
Все вы про кацапов знаете



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Реєстрація: 13.03.2022
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09.06.2022 13:44 Ответить
С начала войны местные как раз рискуя дали столько разведданных, что их использование позволило как минимум третью часть всей техники российских оккупантов уничтожить. А с камерами идея фикс не реальная, уже "стену" с рф строили....
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09.06.2022 15:50 Ответить
Один американський MQ-1C Grey Eagle всі ці Пункти керування зможе знайти та знищити за 1-2 дні!
Скоріше би вони з'явились у ВСУ!
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09.06.2022 13:14 Ответить
У кацапів нажаль є чим збивати такі бпла, до того ж вони великі, якщо ми їх і отримаємо то тільки для розвідки.
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09.06.2022 13:24 Ответить
Ці БПЛА спеціально розроблені для дії проти сильних ППО.
Цім БПЛА навіть не потрібно залітати у зону дії рашистських систем ППО що би знищувати техніку у зоні бойових дій.
Вони будуть озброєні ракетами, а не тільки для розвідки.
Навіть тільки при розвідки вони дадуть точні координати для артилерії та РСЗО і можуть зробити лазерну підсвітку цілей.
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09.06.2022 13:51 Ответить
можно пробовать пеленговать, может кто-то догадается, как..., хотя, блин, 8 лет было на догадки, а не призывы к перемирию, прекращению стрельбы, отводу войск(почему-то только с нашей стороны) и бесконечным и бессмысленным переговорам...
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09.06.2022 13:31 Ответить
Эти кунги должны отлтично пеленговаться даже советскими средствами конца 80х годов. Вчера говорил с специалистом - там неплохая точность.
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09.06.2022 14:42 Ответить
 
 