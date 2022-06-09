Повідомляйте ЗСУ про "кунги", з яких ворог керує безпілотниками, - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних Сил закликали українців повідомляти військових про розташування базових станцій ворога для управління БПЛА.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В Генштабі зазначили, що росіяни використовують у війні проти України низку різних БПЛА - "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Елерон-3СВ", "Застава" та чи не найпоширеніший "Орлан-10".

""Орлани" не літають самі по собі, це цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс "Орлан-10" складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або "Рись"", - йдеться у повідомленні.

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Такі "кунги" з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів, зазначили у Генштабі. "Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки", - йдеться у повідомленні.