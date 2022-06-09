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Новини Війна
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Повідомляйте ЗСУ про "кунги", з яких ворог керує безпілотниками, - Генштаб

орлан

У Генеральному штабі Збройних Сил закликали українців повідомляти військових про розташування базових станцій ворога для управління БПЛА.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В Генштабі зазначили, що росіяни використовують у війні проти України низку різних БПЛА - "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Елерон-3СВ", "Застава" та чи не найпоширеніший "Орлан-10".

""Орлани" не літають самі по собі, це цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс "Орлан-10" складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або "Рись"", - йдеться у повідомленні.

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Такі "кунги" з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів, зазначили у Генштабі. "Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) дрони (4624)


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Топ коментарі
+14
Під час окупації Київщини 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони, використавши дрон. Колону було знищено. Маленького помічника українським військовим звати Андрій. Він майстерно керує безпілотниками та катається на скейтборді
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09.06.2022 13:16
+8
Один американський MQ-1C Grey Eagle всі ці Пункти керування зможе знайти та знищити за 1-2 дні!
Скоріше би вони з'явились у ВСУ!
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09.06.2022 13:14
+3
Вот чего-чего, а этих комплексов у кацапов под 1000 штук. Надо Израиль попросить обновить прошивку к кацапским форпостам и попытаться запеленговать их местоположение. А не рисковать местными, кто без опыта разведовательной работы с телефоном пойдет внаглую фотографировать и его за это расстреляют. Камеры наблюдения скрытые (без подсветки) аккумуляторного питания должны стоять в лесу и потихоньку каждые 5 секунд сохранять 1 кадр, wi-fi направленный тоже на десятки км может пробивать и легко можно скачать то, что они записали. И где, кстати, наш аналог аваксу (а-50)? Кацапам не с Беларуси нечем его сбить было бы, может какой-то x-антирадарной ракетой по воздуху и то сомнительно. Прикрыть истребителями и ПВО от залета кацапских самолетов. Дозаправлять его в воздухе, он бы давал всю информацию и в том числе и по этим операторным станциями.
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09.06.2022 13:11
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як побачив то пали відразу!💀
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09.06.2022 13:06 Відповісти
Вот чего-чего, а этих комплексов у кацапов под 1000 штук. Надо Израиль попросить обновить прошивку к кацапским форпостам и попытаться запеленговать их местоположение. А не рисковать местными, кто без опыта разведовательной работы с телефоном пойдет внаглую фотографировать и его за это расстреляют. Камеры наблюдения скрытые (без подсветки) аккумуляторного питания должны стоять в лесу и потихоньку каждые 5 секунд сохранять 1 кадр, wi-fi направленный тоже на десятки км может пробивать и легко можно скачать то, что они записали. И где, кстати, наш аналог аваксу (а-50)? Кацапам не с Беларуси нечем его сбить было бы, может какой-то x-антирадарной ракетой по воздуху и то сомнительно. Прикрыть истребителями и ПВО от залета кацапских самолетов. Дозаправлять его в воздухе, он бы давал всю информацию и в том числе и по этим операторным станциями.
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09.06.2022 13:11 Відповісти
Під час окупації Київщини 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони, використавши дрон. Колону було знищено. Маленького помічника українським військовим звати Андрій. Він майстерно керує безпілотниками та катається на скейтборді
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09.06.2022 13:16 Відповісти
А до чого тут скейтборд?)
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09.06.2022 13:57 Відповісти
израильтяне к прошивке кацапских БПЛА никакого отношения не имеют.
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09.06.2022 13:18 Відповісти
Все вы про кацапов знаете



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Реєстрація: 13.03.2022
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09.06.2022 13:44 Відповісти
С начала войны местные как раз рискуя дали столько разведданных, что их использование позволило как минимум третью часть всей техники российских оккупантов уничтожить. А с камерами идея фикс не реальная, уже "стену" с рф строили....
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09.06.2022 15:50 Відповісти
Один американський MQ-1C Grey Eagle всі ці Пункти керування зможе знайти та знищити за 1-2 дні!
Скоріше би вони з'явились у ВСУ!
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09.06.2022 13:14 Відповісти
У кацапів нажаль є чим збивати такі бпла, до того ж вони великі, якщо ми їх і отримаємо то тільки для розвідки.
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09.06.2022 13:24 Відповісти
Ці БПЛА спеціально розроблені для дії проти сильних ППО.
Цім БПЛА навіть не потрібно залітати у зону дії рашистських систем ППО що би знищувати техніку у зоні бойових дій.
Вони будуть озброєні ракетами, а не тільки для розвідки.
Навіть тільки при розвідки вони дадуть точні координати для артилерії та РСЗО і можуть зробити лазерну підсвітку цілей.
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09.06.2022 13:51 Відповісти
можно пробовать пеленговать, может кто-то догадается, как..., хотя, блин, 8 лет было на догадки, а не призывы к перемирию, прекращению стрельбы, отводу войск(почему-то только с нашей стороны) и бесконечным и бессмысленным переговорам...
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09.06.2022 13:31 Відповісти
Эти кунги должны отлтично пеленговаться даже советскими средствами конца 80х годов. Вчера говорил с специалистом - там неплохая точность.
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09.06.2022 14:42 Відповісти
 
 