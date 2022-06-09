Рамки-металлоискатели установят на железнодорожных вокзалах городов-миллионников, - "Укрзализныця"

Чтобы успеть пройти проверку безопасности пассажирам советуют приезжать на вокзал за 30-40 минут до прибытия поезда.

Об этом сообщили на пресс-конференции руководители "Укрзализныци" - председатель правления Александр Камышин и глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Они напомнили, что пока система осмотра для повышения безопасности установлена ​​на вокзале в Киеве. В среду был ее первый тестовый день, сегодня – первый рабочий.

"За вчерашний день мы пропустили 7 тыс. человек. И только вечером в течение 45 минут был "затор" на входе. Наша задача сделать так, чтобы нормой прохождения контроля безопасности на входе в вокзал стали три минуты и не более 10 минут", - сказал Камышин.

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Перцовский добавил, что в связи с усиленным контролем пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за 30-40 минут до рейса, что позволит спокойно "пройти контроль, зайти на вокзал, выпить кофе или чай, сесть в поезд и уехать".

По его словам, за первый день тестовой работы зарегистрировано 20 случаев попыток пронести на территорию вокзала запрещенные вещи. Из них – шесть случаев попыток пронести оружие.

"После тестирования мы будем идти за пассажиропотоком. Киев генерирует примерно 65-70% пассажиропотока. Поэтому будем работать в соответствии с городами-миллионниками. В каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию", - сказал глава "Пассажирской компании".

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