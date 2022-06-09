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Новости
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Рамки-металлоискатели установят на железнодорожных вокзалах городов-миллионников, - "Укрзализныця"

вокзал

Чтобы успеть пройти проверку безопасности пассажирам советуют приезжать на вокзал за 30-40 минут до прибытия поезда.

Об этом сообщили на пресс-конференции руководители "Укрзализныци" - председатель правления Александр Камышин и глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Они напомнили, что пока система осмотра для повышения безопасности установлена ​​на вокзале в Киеве. В среду был ее первый тестовый день, сегодня – первый рабочий.

"За вчерашний день мы пропустили 7 тыс. человек. И только вечером в течение 45 минут был "затор" на входе. Наша задача сделать так, чтобы нормой прохождения контроля безопасности на входе в вокзал стали три минуты и не более 10 минут", - сказал Камышин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО

Перцовский добавил, что в связи с усиленным контролем пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за 30-40 минут до рейса, что позволит спокойно "пройти контроль, зайти на вокзал, выпить кофе или чай, сесть в поезд и уехать".

По его словам, за первый день тестовой работы зарегистрировано 20 случаев попыток пронести на территорию вокзала запрещенные вещи. Из них – шесть случаев попыток пронести оружие.

"После тестирования мы будем идти за пассажиропотоком. Киев генерирует примерно 65-70% пассажиропотока. Поэтому будем работать в соответствии с городами-миллионниками. В каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию", - сказал глава "Пассажирской компании".

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безопасность (1101) вокзал (266) проверка (819) Укрзализныця (2743)


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Тепер буде як на росії. Бояться потвори.
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09.06.2022 14:30 Ответить
шоб шо?
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09.06.2022 14:32 Ответить
щоб поїзд не розбився як літак
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09.06.2022 14:38 Ответить
Цікаво, а як з зареєстрованою зброєю, травматичною чи мисливською - також ніззя на вокзал?
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09.06.2022 16:52 Ответить
Не ну чё хорошая идея, собрать в одном месте людей побольше, останется только ждать прилёта от свинособак
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09.06.2022 21:02 Ответить
еще и на этом время терять...сейчас пока доберешься куда-то, уже и жить не хочется...
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09.06.2022 22:32 Ответить
 
 