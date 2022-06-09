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Новини
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Рамки-металошукачі встановлять на залізничних вокзалах міст-мільйонників, - "Укрзалізниця"

вокзал

Щоб встигнути пройти перевірку безпеки, пасажирам радять приїжджати на вокзал за 30-40 хвилин до прибуття потяга.

Про це повідомили на пресконференції керівники "Укрзалізниці" - голова правління Олександр Камишін та голова "Пасажирської компанії" УЗ Олександр Перцовський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вони нагадали, що поки систему огляду для підвищення безпеки встановлено на вокзалі в Києві. В середу був її перший тестовий день, сьогодні - перший робочий.

"За вчорашній день ми пропустили 7 тис. людей. І лише ввечері протягом 45 хвилин був "затор" на вході. Наше завдання зробити так, щоб нормою проходження контролю безпеки на вході у вокзал стали три хвилини і не більше ніж 10 хвилин", - сказав Камишін.

Читайте: На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО

Перцовський додав, що у зв'язку з посиленим контролем пасажирам рекомендується прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до рейсу, що дасть змогу спокійно "пройти контроль, зайти на вокзал, випити каву або чай, сісти в поїзд та поїхати".

За його словами, за перший день тестової роботи зареєстровано 20 випадків спроб пронести на територію вокзалу заборонені речі. З них - шість випадків спроб пронести зброю.

"Після тестування ми йтимемо за пасажиропотоком. Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку. Тож працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. У кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію", - сказав голова "Пасажирської компанії".

Дивіться: Вокзал у Попасній після "денацифікації". ФОТОфакт

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безпека (929) вокзал (288) перевірка (1229) Укрзалізниця (6826)


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Тепер буде як на росії. Бояться потвори.
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09.06.2022 14:30 Відповісти
шоб шо?
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09.06.2022 14:32 Відповісти
щоб поїзд не розбився як літак
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09.06.2022 14:38 Відповісти
Цікаво, а як з зареєстрованою зброєю, травматичною чи мисливською - також ніззя на вокзал?
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09.06.2022 16:52 Відповісти
Не ну чё хорошая идея, собрать в одном месте людей побольше, останется только ждать прилёта от свинособак
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09.06.2022 21:02 Відповісти
еще и на этом время терять...сейчас пока доберешься куда-то, уже и жить не хочется...
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09.06.2022 22:32 Відповісти
 
 