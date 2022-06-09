Рамки-металошукачі встановлять на залізничних вокзалах міст-мільйонників, - "Укрзалізниця"

Щоб встигнути пройти перевірку безпеки, пасажирам радять приїжджати на вокзал за 30-40 хвилин до прибуття потяга.

Про це повідомили на пресконференції керівники "Укрзалізниці" - голова правління Олександр Камишін та голова "Пасажирської компанії" УЗ Олександр Перцовський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вони нагадали, що поки систему огляду для підвищення безпеки встановлено на вокзалі в Києві. В середу був її перший тестовий день, сьогодні - перший робочий.

"За вчорашній день ми пропустили 7 тис. людей. І лише ввечері протягом 45 хвилин був "затор" на вході. Наше завдання зробити так, щоб нормою проходження контролю безпеки на вході у вокзал стали три хвилини і не більше ніж 10 хвилин", - сказав Камишін.

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Перцовський додав, що у зв'язку з посиленим контролем пасажирам рекомендується прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до рейсу, що дасть змогу спокійно "пройти контроль, зайти на вокзал, випити каву або чай, сісти в поїзд та поїхати".

За його словами, за перший день тестової роботи зареєстровано 20 випадків спроб пронести на територію вокзалу заборонені речі. З них - шість випадків спроб пронести зброю.

"Після тестування ми йтимемо за пасажиропотоком. Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку. Тож працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. У кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію", - сказав голова "Пасажирської компанії".

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