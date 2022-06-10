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Обстрелянный оккупантами Дарницкий вагоноремонтный а Киеве возобновил работу

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

обстріл,дврз

На четвертый день после российских обстрелов Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве вернулся к работе.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия ударила по заводу в воскресенье, аргументируя это тем, что там были украинские танки. На самом же деле на заводе ремонтируют вагоны, позволяющие наращивать экспорт руды и зерна, которые в тот же день и показали журналистам.

Два дня на ДВРЗ продолжались следственные действия, еще день – при помощи местных активистов разгребали завалы.

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"А уже на четвертый день, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, в которых это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Восстанавливаем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", - написал Камышин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
І накуя це афішувати?
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10.06.2022 11:52
+15
От для чого це писати? Ну відремонтували і добе, молодці. Хоча... Сто пудово є ублюдки які кацапсинам доложуть...
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10.06.2022 11:52
+10
Ну от нахіба???
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10.06.2022 11:50
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Ну от нахіба???
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10.06.2022 11:50 Ответить
От для чого це писати? Ну відремонтували і добе, молодці. Хоча... Сто пудово є ублюдки які кацапсинам доложуть...
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10.06.2022 11:52 Ответить
І накуя це афішувати?
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10.06.2022 11:52 Ответить
Мені все більше здасться що такі заяви робляться спеціально. І не тільки такі.....
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10.06.2022 11:53 Ответить
Это типа: "мы все отрмонтировали, можете снова нас бомбить"?
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10.06.2022 11:54 Ответить
коли вже цим чінушам пелькі позамазують. хоч дерьмом. байдуже. аби не триндели
добвні кончени
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10.06.2022 11:57 Ответить
Ну вот зачем об этом писать? Сотня-другая рабочих восстанавливала завод, а из-за одного чинуши, который хочет попиариться, орки очередную ракету запустят. И весь труд насмарк
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10.06.2022 12:01 Ответить
*****! Це спеціально?
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10.06.2022 12:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s к французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео
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10.06.2022 12:19 Ответить
Сьогодні вночі в'ї*уть...Дякуємо за оперативність. Вточніть координати діючих цехів. З повагою, Шойгу.
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10.06.2022 12:22 Ответить
Велика Украина. А журналистов долбодятлов еще больше. И не переводятся.
ps: Цензор - модерируйте такую инфу и не пускайте в печать пжлст.
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10.06.2022 12:34 Ответить
Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. А в ответ никто не отрапортовал в СМИ : "А пять самолетов все-таки не добили!" Потому что мозги остались в черепной коробке!
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10.06.2022 12:40 Ответить
Ничего они нового не говорят. Регулярно находятся коллаборанты-наводчики, которые сдают и гражданские, и военные объекты, включая те, которых на картах нет, и потом туда прилетает.
Контрразведка работает просто паршиво.
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10.06.2022 12:42 Ответить
Кацапи, виздихайте, сабаки, дайте Світу мирно працювати.
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10.06.2022 12:52 Ответить
Ну от на хріна мені про це знати? Язики *********?Чекайте прильоту,ідіоти!
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10.06.2022 13:19 Ответить
*****, ви **** ЗАЇБАЛИ *******!!!
Невже не можна ***** позакривати свої ****** роти? Війна, *****!
*******, дегенерати кончені.
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10.06.2022 14:16 Ответить
Голова Укрзалізниці Олександр Камішин повний довбень!
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10.06.2022 14:17 Ответить
Довбень головний редактор цієї газети бо дозволив це афішувати, в нього ще літаки росії залітали на територію Польші хоча жодне видання цього не підтвердило
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10.06.2022 14:29 Ответить
 
 