Обстрелянный оккупантами Дарницкий вагоноремонтный а Киеве возобновил работу
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На четвертый день после российских обстрелов Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве вернулся к работе.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что Россия ударила по заводу в воскресенье, аргументируя это тем, что там были украинские танки. На самом же деле на заводе ремонтируют вагоны, позволяющие наращивать экспорт руды и зерна, которые в тот же день и показали журналистам.
Два дня на ДВРЗ продолжались следственные действия, еще день – при помощи местных активистов разгребали завалы.
"А уже на четвертый день, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, в которых это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Восстанавливаем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", - написал Камышин.
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добвні кончени
ps: Цензор - модерируйте такую инфу и не пускайте в печать пжлст.
Контрразведка работает просто паршиво.
Невже не можна ***** позакривати свої ****** роти? Війна, *****!
*******, дегенерати кончені.