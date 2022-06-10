Обстріляний окупантами Дарницький вагоноремонтний завод у Києві відновив роботу
На четвертий день після російського обстрілу Дарницький вагоноремонтний завод у Києві повернувся до роботи.
Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Росія вдарила по заводу в неділю, аргументуючи це тим, що там буцімто були українські танки. Насправді ж на заводі ремонтують вагони, які дозволяють нарощувати експорт руди й зерна, що того ж дня і показали журналістам.
Два дні на ДВРЗ тривали слідчі дії, ще день - за допомоги місцевих активістів розгрібали завали.
"А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт", - написав Камишін.
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добвні кончени
ps: Цензор - модерируйте такую инфу и не пускайте в печать пжлст.
Контрразведка работает просто паршиво.
Невже не можна ***** позакривати свої ****** роти? Війна, *****!
*******, дегенерати кончені.