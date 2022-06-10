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Новини Війна
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Обстріляний окупантами Дарницький вагоноремонтний завод у Києві відновив роботу

обстріл,дврз

На четвертий день після російського обстрілу Дарницький вагоноремонтний завод у Києві повернувся до роботи.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія вдарила по заводу в неділю, аргументуючи це тим, що там буцімто були українські танки. Насправді ж на заводі ремонтують вагони, які дозволяють нарощувати експорт руди й зерна, що того ж дня і показали журналістам.

Два дні на ДВРЗ тривали слідчі дії, ще день - за допомоги місцевих активістів розгрібали завали.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Дарницького вагоноремонтного заводу повністю зруйновано три цехи, - "Укрзалізниця"

"А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт", - написав Камишін.

Автор: 

завод (1015) Київ (19415) обстріл (28228) Камишін Олександр (163)


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Топ коментарі
+16
І накуя це афішувати?
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10.06.2022 11:52
+15
От для чого це писати? Ну відремонтували і добе, молодці. Хоча... Сто пудово є ублюдки які кацапсинам доложуть...
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10.06.2022 11:52
+10
Ну от нахіба???
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10.06.2022 11:50
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Ну от нахіба???
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10.06.2022 11:50 Відповісти
От для чого це писати? Ну відремонтували і добе, молодці. Хоча... Сто пудово є ублюдки які кацапсинам доложуть...
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10.06.2022 11:52 Відповісти
І накуя це афішувати?
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10.06.2022 11:52 Відповісти
Мені все більше здасться що такі заяви робляться спеціально. І не тільки такі.....
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10.06.2022 11:53 Відповісти
Это типа: "мы все отрмонтировали, можете снова нас бомбить"?
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10.06.2022 11:54 Відповісти
коли вже цим чінушам пелькі позамазують. хоч дерьмом. байдуже. аби не триндели
добвні кончени
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10.06.2022 11:57 Відповісти
Ну вот зачем об этом писать? Сотня-другая рабочих восстанавливала завод, а из-за одного чинуши, который хочет попиариться, орки очередную ракету запустят. И весь труд насмарк
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10.06.2022 12:01 Відповісти
*****! Це спеціально?
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10.06.2022 12:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s к французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Сьогодні вночі в'ї*уть...Дякуємо за оперативність. Вточніть координати діючих цехів. З повагою, Шойгу.
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10.06.2022 12:22 Відповісти
Велика Украина. А журналистов долбодятлов еще больше. И не переводятся.
ps: Цензор - модерируйте такую инфу и не пускайте в печать пжлст.
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10.06.2022 12:34 Відповісти
Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. А в ответ никто не отрапортовал в СМИ : "А пять самолетов все-таки не добили!" Потому что мозги остались в черепной коробке!
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10.06.2022 12:40 Відповісти
Ничего они нового не говорят. Регулярно находятся коллаборанты-наводчики, которые сдают и гражданские, и военные объекты, включая те, которых на картах нет, и потом туда прилетает.
Контрразведка работает просто паршиво.
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10.06.2022 12:42 Відповісти
Кацапи, виздихайте, сабаки, дайте Світу мирно працювати.
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10.06.2022 12:52 Відповісти
Ну от на хріна мені про це знати? Язики *********?Чекайте прильоту,ідіоти!
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10.06.2022 13:19 Відповісти
*****, ви **** ЗАЇБАЛИ *******!!!
Невже не можна ***** позакривати свої ****** роти? Війна, *****!
*******, дегенерати кончені.
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10.06.2022 14:16 Відповісти
Голова Укрзалізниці Олександр Камішин повний довбень!
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10.06.2022 14:17 Відповісти
Довбень головний редактор цієї газети бо дозволив це афішувати, в нього ще літаки росії залітали на територію Польші хоча жодне видання цього не підтвердило
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10.06.2022 14:29 Відповісти
 
 