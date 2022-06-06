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Унаслідок обстрілу Дарницького вагоноремонтного заводу повністю зруйновано три цехи, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,дврз

Унаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.

"Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами "Укрзалізниці", щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів", - сказав Євген Шрамко.

Він наголосив, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано і конкретні цифри назвати не можна.

"Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу", - зазначив Шрамко.

При цьому він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так

.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:30 Відповісти
І де там обоснованіє? Ви вважаєте безумний набір фраз обоснованієм? Там є тільки одна фраза яку можна вважати логічною - що Росія не віддасть Україну.
За всім цим набором речень стоїть насправді третя світова війна, яка почалася і ціль якої перемога Росії і подібних держав, бо інакше настане безповоротна втрата будь якого їх значення в світі. На черзі безнафтовий світ, видобуток копалин на астероїдах, нові технології і ін. Росія і іже з нею хочуть перемоги захід і стати центрами прийняття рішень. У випадку успіху ярлики на княжєніє західні політики будуть отримувати в Москві. Ця війна розпочалася в Сирії, а другий етап в Україні. Країни заходу все розуміють. Це тільки початок і найгірше попереду. Саме найгірше. Молимося за наших воїнів і стійкість народів заходу
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06.06.2022 07:51 Відповісти
Це бажання росії, а не її успіх. Ми побачили, що їх хвальона армія в світі спіткнулася на асфальтному королю, який не підготовував армію, але народ сам підготувався і простими бутилками із сумішшю, а також вчасною допомогою з джавелінами і нлавами розтрощили їх танковий парк, а якби ще Асфальтний король не здав південь, то і цього успіху вони не мали б, буди би розтпрощені як під Києвом, Сумами та Черніговогм.Одне що в них залищилося - це пуляти по наших містах крилатими ракетами, яких у нас немає, бо головна ціль Боневтіка вибори і піар на дорогах. Десь так. Звичайно з великими втратами, але Україна переможе і це зробить не Боневтік, а патріот-політик. І коли наші "партизани" перейдуть кордони і будуть мочити кацапню на їх території, рано чи пізно, але це станецься, то вони не зможуть їх обстрілювати своїми ракетами. Це моя особиста думка.
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06.06.2022 08:14 Відповісти
Імперська пропагандонська маячня, якийсь поц розказує як Рашка будує "повітряні замки")
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06.06.2022 11:01 Відповісти
Побольше пускайте в страну туристов, пропагандистов, артистов да и просто чьих то друзей
позвонковых . Закон должен быть для всех один. А не "порешаем".
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06.06.2022 09:28 Відповісти
Рашка вийшла на новий ступінь розуміння стратегії ведення війни - нарешті додумалися, що завдати шкоди залізниці Україні, в сенсі ураження логістики, можна тільки систематично знищуючи ремонтні цехи. Але... Як і все в рашці - доходить до них через дупу. І з цілого списку задач "ураження ремонтних цехів, ураження складів готових наборів шпал/рейок, ураження рейко-укладального рухомого складу, ураження вузлових інфраструктурних об'єктів, ураження окремих тепловозів та електровозів штурмовою авіацією, кожен день, без пропусків, по 100 ракет і 100 літако-вильотів тільки на ці цілі", дупоголові рашковани нарешті дотумкали до "украження ремонтних цехів". Раз на тиждень. В одному з десятків логістичних та технологічніх центрів Укрзалізниці.

Ну ок.

У рашкованів багато прозрінь попереду. Наприклад, що основні логістичні шляхи доставки воєнних вантажів в країні - це навіть не залізниця. Тобто так, зараз - це залізниця. Але просто тому що вона дешева та дебілами з того боку не знищена, бо ті дебіли планували інфраструктуру залізниці використовувати для доставки своїх військових грузів на свій майбутній "західний кордон з НАТО" одразу після захоплення 2/3 країни, включно по Винницю. Але героїчний супротив Києва, Чернигова та Сум - просто знищів первинні плани рашкованів, а інших планів у них, як виявилося, фактично і не було.
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06.06.2022 11:02 Відповісти
Знову дають звіт для рашистів з міноборони, а тепер ще й плани відновлення роботи.
Зелені кончені настільки, що не розуміють, яку шкоду спричиняють державі.
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06.06.2022 11:04 Відповісти
 
 