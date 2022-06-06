Унаслідок обстрілу Дарницького вагоноремонтного заводу повністю зруйновано три цехи, - "Укрзалізниця"

Унаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.

"Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами "Укрзалізниці", щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів", - сказав Євген Шрамко.

Він наголосив, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано і конкретні цифри назвати не можна.

"Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу", - зазначив Шрамко.

При цьому він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.

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