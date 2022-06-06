Унаслідок обстрілу Дарницького вагоноремонтного заводу повністю зруйновано три цехи, - "Укрзалізниця"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.
"Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами "Укрзалізниці", щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів", - сказав Євген Шрамко.
Він наголосив, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано і конкретні цифри назвати не можна.
"Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу", - зазначив Шрамко.
При цьому він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так
.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
l
За всім цим набором речень стоїть насправді третя світова війна, яка почалася і ціль якої перемога Росії і подібних держав, бо інакше настане безповоротна втрата будь якого їх значення в світі. На черзі безнафтовий світ, видобуток копалин на астероїдах, нові технології і ін. Росія і іже з нею хочуть перемоги захід і стати центрами прийняття рішень. У випадку успіху ярлики на княжєніє західні політики будуть отримувати в Москві. Ця війна розпочалася в Сирії, а другий етап в Україні. Країни заходу все розуміють. Це тільки початок і найгірше попереду. Саме найгірше. Молимося за наших воїнів і стійкість народів заходу
позвонковых . Закон должен быть для всех один. А не "порешаем".
Ну ок.
У рашкованів багато прозрінь попереду. Наприклад, що основні логістичні шляхи доставки воєнних вантажів в країні - це навіть не залізниця. Тобто так, зараз - це залізниця. Але просто тому що вона дешева та дебілами з того боку не знищена, бо ті дебіли планували інфраструктуру залізниці використовувати для доставки своїх військових грузів на свій майбутній "західний кордон з НАТО" одразу після захоплення 2/3 країни, включно по Винницю. Але героїчний супротив Києва, Чернигова та Сум - просто знищів первинні плани рашкованів, а інших планів у них, як виявилося, фактично і не було.
Зелені кончені настільки, що не розуміють, яку шкоду спричиняють державі.