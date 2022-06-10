Суд Лондона одобрил арест экс-владельца "Фортуна-банка" Тищенко. ДОКУМЕНТ

Высокий суд Лондона во многомиллионном деле разрешил арестовать Сергея Тищенко, владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на судебное решение.

Известно, что "Фортуна банк" был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2017 году. В банке была введена временная администрация на основании решения правления Национального банка от 26 января 2017 года №55-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных".

Истец по этому делу - известная английская финансовая компания WWRT Limited - утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов.

Директор WWRT Limited, юрист Ольга Гутовская заявила, что дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску WWRT Limited.

Ранее по ходатайству WWRT Limited Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 млн долларов США, или около 2 млрд гривен).

"Я горжусь профессионализмом своих коллег в WWRT Limited и Gutovska & Partners, которые ведут это и другие дела WWRT Limited в Лондоне. Мы удовлетворены указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости", - отметила она.

Есть информация, что Сергей Тищенко отказался сдаться правоохранительным органам. Полиция Англии разыскивает его для заключения под стражу и отправления в тюрьму Белмарш.

Тюрьма Белмарш находится на юго-западе Лондона, где отбывают арест такие известные заключенные как террорист Хашем Абэди, организовавший террористический акт на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году, где погибли 22 человека, и Джулиан Асанж, известный американский основатель Викиликс, который "слил" секретные данные Соединенных Штатов Америки в 2010 году.

Ольга Гутовская - международный юрист, проживающий в Великобритании, является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited.

Gutovska & Partners предоставляет услуги в решении споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов. Известно, что Гутовская добивается ареста и в отношении других владельцев украинских банков-банкротов, обвиняемых в мошенничестве и похищении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованы активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения Путина, - СБУ

















