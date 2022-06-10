Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, – представитель ГУР Скибицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Экономические ресурсы России позволяют продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в разговоре с корреспондентом британского издания The Guardian заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.
"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Скибицкий.
Однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.
"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продлить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель военной разведки Украины.
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щоб "клієнт" хутін відчував "близкість" примарної перемоги і не викинув якогось ЯО фортеля
от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
При этом я считаю что Зеленский имеет какую-то разновидность гордости. Типа, он не хочет идти на уступки, так как он нарцисс. Но его состояние во многом зависит от возможностей. Если бы его заставили под дулом пистолета, прогнули, короче, то он бы быстро пошел. Ну мне так кажется.
Вообще я считаю что у Зеленского именно как человека было два триггера для похода в президенты. Первый триггер - угрозы от Кадырова и он так пересрал, что пошел извиняться. Второй это от Порошенка, который там наехал на Сватов. Это как бы личная обида. Вот такая простая человеческая мотивация - задетая гордость труса. Это то что им руководит.
Так же я допускаю что в финансировании выборов Зе участвовала росия, как итог, закрепление договоренностей в Омане. Иначе как объяснить маниакальное преследование порошенка?
У балбеса Зе было желание, и его использовали...
Чому рік? Не 15місяців наприклад, як по іншим засобам ураження, які запаси на арсеналах, скільки виробляється нового лайна і т.їн.? Казки на ніч, ні про що.
раду тоже надо финансировать, как ни странно, иногда они принимают действительно нужные законы. Так что давай без шапкозакидательства, оставляем все как есть.
от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
Охху...ть! А нам какая разница, что на головы падает? Старая ракета убивает не так больно? Откуда этих дебилов - комментаторов набирают?