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Новости Война в Украине
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Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, – представитель ГУР Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Экономические ресурсы России позволяют продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в разговоре с корреспондентом британского издания The Guardian заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Скибицкий.

Однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продлить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель военной разведки Украины.
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Топ комментарии
+10
Штатам это прекрасно известно, поэтому они будут сдерживать Парашу на оккупированной территории Украины столько, сколько понадобится. Плюс в этом- Параша будет медленно уничтожаться во избежание ядерной войны. Минус- Украина тоже.
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10.06.2022 17:27
+9
США устраивает то что конфликт контролируемый. Вот и всё.
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10.06.2022 17:32
+7
Якби Порошенко був винен, хоч раз і були б докази, то його вже до війни посадили б. Доказів не було, говорити немає про що.
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10.06.2022 17:52
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Штатам это прекрасно известно, поэтому они будут сдерживать Парашу на оккупированной территории Украины столько, сколько понадобится. Плюс в этом- Параша будет медленно уничтожаться во избежание ядерной войны. Минус- Украина тоже.
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10.06.2022 17:27 Ответить
Это один из вариантов, который полностью устраивает США.
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10.06.2022 17:30 Ответить
США устраивает то что конфликт контролируемый. Вот и всё.
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10.06.2022 17:32 Ответить
США хотять виснажити рашку економічно та військово і діють чітко по плану,

щоб "клієнт" хутін відчував "близкість" примарної перемоги і не викинув якогось ЯО фортеля
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10.06.2022 17:55 Ответить
Нет. Они просто действуют по ситуации и возможностям. Они не просто так перекидывали дополнительно пятьдесят тысяч человек в Европу или укрепляли восточные границы НАТО новым оружием. Они ожидали что конфликт будет неконтролируемым. Теперь он выглядит контролируемым и они действуют уже исходя из этого.
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10.06.2022 18:05 Ответить
Вони з 2014 року вважали його контрольованим, але коли маєш ***** то потрібно передбачувати все.
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10.06.2022 18:44 Ответить
Он говорит о крылатых ракетах, а не артиллерии. Снарядный голод уже ощущается и это при сокращении фронта.
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10.06.2022 17:31 Ответить
Украину и украинцев сколько не пьІтались уничтожить - все безтолку.
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10.06.2022 17:32 Ответить
Тільки розуму в українців від цих "сколько" не побільшало. Потрібно так жити і таку державу будувати, щоб ні в кого навіть думок не було тебе знищити!
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10.06.2022 18:45 Ответить
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго

от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
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10.06.2022 17:57 Ответить
ниче, щас получим 4 mlrs и до Москвы дойдем
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10.06.2022 19:55 Ответить
Експєртізьор.
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10.06.2022 17:33 Ответить
Скібіцький з Будановим готують ґрунт для капітуляції Зелі. Зелі буде легше довести.
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10.06.2022 17:40 Ответить
При чем тут капитуляция. Просто они пуляют ракетами. Так что нам надо улучшать ПРО и ждать пока не смогут так активно пулять. Плюс думать какой можно иметь рычаг, чтобы заставить их прекратить пулять. Это как с портами. Сложный вопрос, где нужны нетривиальные решения. Так что время есть. Пусть думают.
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10.06.2022 17:46 Ответить
А почему тогда Зеля, к которому у меня кстати не много симпатий, не капитулировал в феврале -марте?
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10.06.2022 18:15 Ответить
Подоляк же сказал в каком-то интервью. Он боится что его повесят за яйца благодарные украинцы.
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10.06.2022 18:21 Ответить
Вообще если почитать заявления русских спикеров, то там читается что "нацбатальоны" не контролируемы центральной властью. Это как бы их упрек, что, типа, мы не можем договорится с центром и порешать. Это никак не мешает им говорить о страшном Зеленском в других местах, но как бы вот так вот.

При этом я считаю что Зеленский имеет какую-то разновидность гордости. Типа, он не хочет идти на уступки, так как он нарцисс. Но его состояние во многом зависит от возможностей. Если бы его заставили под дулом пистолета, прогнули, короче, то он бы быстро пошел. Ну мне так кажется.
Вообще я считаю что у Зеленского именно как человека было два триггера для похода в президенты. Первый триггер - угрозы от Кадырова и он так пересрал, что пошел извиняться. Второй это от Порошенка, который там наехал на Сватов. Это как бы личная обида. Вот такая простая человеческая мотивация - задетая гордость труса. Это то что им руководит.
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10.06.2022 18:26 Ответить
Наш конфликт очень интересен с точки зрения психологии потому что у нас такой вот нарцисс во власти, но у России Путин после двадцати лет президенства тоже привык доминировать и не может идти на уступки. Короче, два барана. И это как бы не комплимент.
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10.06.2022 18:28 Ответить
У него есть предел гибкости, так сказать. Упрямство труса я бы назвал. Но это мое мнение на тему. Я то Зеленского лично не знаю, так что сужу чисто по психотипу.
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10.06.2022 19:18 Ответить
У меня другая версия. Зе хотел сам стать президентом (причины неизвестны пока). Сделать это раньше не позволял возраст, но подготовка велась. Постоянное унижение со сцены украинских политиков делала его как бы экспертом в политике. Плюс фильм слуга народа. Второй фактор это беня. У него было отчаяное положение, везде облавы. И тут их интересы сошлись. Возможно беня убедил Зе пойти в презеденты, и тот согласился по своей тупости. Почему по тупости? Да потому что любой адекватный чел, тем более с политическим опытом, сомневался бы в этом шаге в контексте агрессии росии.
Так же я допускаю что в финансировании выборов Зе участвовала росия, как итог, закрепление договоренностей в Омане. Иначе как объяснить маниакальное преследование порошенка?
У балбеса Зе было желание, и его использовали...
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10.06.2022 19:19 Ответить
Его унижения политиков это просто работа мочить врагов там Левочкина, Коломойского, Хорошковского. А не подготовка к чему-то. Попросили сыграть - он сыграл и брал денюжку.
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10.06.2022 22:41 Ответить
Це про ракети? Усе, далі знання закінчились? Геніально!!!
Чому рік? Не 15місяців наприклад, як по іншим засобам ураження, які запаси на арсеналах, скільки виробляється нового лайна і т.їн.? Казки на ніч, ні про що.
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10.06.2022 17:42 Ответить
Украинцы, помощь запада будет во много раз больше, если от Зе, увидят реальные шаги. Где перевод всей страны на военные рельсы, где прекращение финансирования рады и прочих госструктур, которые сейчас не нужны, где борьба с коррупцией по законам военного времени вплоть до пожизненного заключения. А вместо этого зе, занят разборками с порошенко, который пусть 10 раз виновен, но это все не сейчас.
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10.06.2022 17:46 Ответить
Они ничего не умеют, кроме как красть. Так что просто передавайте оружие или гуманитарку тем кому доверяете, а не любому, кто рубаху за Украину рвет.
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10.06.2022 17:49 Ответить
Якби Порошенко був винен, хоч раз і були б докази, то його вже до війни посадили б. Доказів не було, говорити немає про що.
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10.06.2022 17:52 Ответить
От Зе вы неувидите ничего, кроме видосиков. Если украинцы сейчас начнут разбираться с зе, ***** воспользуется моментом и будет опять возле Киева. США могут надавить на яйца ЗЕ, например его окружение взбодрить немного санкциями, ну мол держать с..ку на коротком поводке.
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10.06.2022 17:52 Ответить
Какие военные рельсы, алло? Что из крупного бизнеса (из реального сектора экономики, а не купи-продай вроде Эпицентра) сейчас работает в Украине? И второй момент, военные рельсы, это не за квартал делается, а как минимум за полгода.
раду тоже надо финансировать, как ни странно, иногда они принимают действительно нужные законы. Так что давай без шапкозакидательства, оставляем все как есть.
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10.06.2022 18:41 Ответить
Ракет в параше хватит и на три года. Ресурсов тоже хватит, за газ и нефть они получили за время войны даже больше. Будут продавать Китаю и Индии - рынок больше Европы. Дела наши хуже некуда, а Европа также очень озабочена...
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10.06.2022 17:50 Ответить
ракет не вистачить, техніка буде стара, а прибутки від нафти прикручуються введеням спецналогу для Китаю та Індії на їх товари - і ву а ля !
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10.06.2022 17:59 Ответить
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго

от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
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10.06.2022 18:01 Ответить
Набиуллина говорила что самый тяжелый для экономики будет четвертый квартал. Другое дело что вряд ли она ожидает сокращение доходов от поступлений нефти и прочего. Так что Россию ждет депрессия.
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10.06.2022 18:08 Ответить
Поэтому они сегодня опять уменьшили процентную ставку? Тупые, однозначно.
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10.06.2022 19:43 Ответить
А фотка классная с MLRS
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10.06.2022 18:06 Ответить
"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", - рассказал Скибицкий. Источник: https://censor.net/ru/n3347197

Охху...ть! А нам какая разница, что на головы падает? Старая ракета убивает не так больно? Откуда этих дебилов - комментаторов набирают?
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10.06.2022 19:46 Ответить
Україна стільки не витримає, а європа вже хоче здаватися
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10.06.2022 21:07 Ответить
мої прогнози такі, що війна закінчиться в квітні 2023 року і що саме страшно - з втратами окремих нами тероритій. Можете видалями мій пост, але я дивлюся на ці речі тверезими очима і ясним розумом. При іншому президентові ситуація могла бути іншою, а при слугах регіональних (ОП складається з бувших регіоналів ніби там сидить янукович) це найкращий варіант. Володя з самого початку повів неправильну політику, коли послабляв армію і не виконував оборонні замовлення, не клепав нову зброю. Час показав, що він діяв неправильно і навіть на користь ворога, то як він може діяти у стресовій ситуації, якщо при кождній моливості рветься подивитися пуйло в Окочко?
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10.06.2022 21:51 Ответить
 
 