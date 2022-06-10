Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, – представитель ГУР Скибицкий

Экономические ресурсы России позволяют продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в разговоре с корреспондентом британского издания The Guardian заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Скибицкий.

Однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продлить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель военной разведки Украины.