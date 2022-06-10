Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - представник ГУР Скібіцький
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Економічні ресурси Росії дають їй змогу продовжувати війну проти України нинішніми темпами ще впродовж року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у розмові з кореспондентом британського видання "The Guardian" заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.
"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", – розповів Скібіцький.
Проте, російські економічні ресурси дадуть змогу країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще впродовж року.
"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – заявив представник воєнної розвідки України.
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щоб "клієнт" хутін відчував "близкість" примарної перемоги і не викинув якогось ЯО фортеля
от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
При этом я считаю что Зеленский имеет какую-то разновидность гордости. Типа, он не хочет идти на уступки, так как он нарцисс. Но его состояние во многом зависит от возможностей. Если бы его заставили под дулом пистолета, прогнули, короче, то он бы быстро пошел. Ну мне так кажется.
Вообще я считаю что у Зеленского именно как человека было два триггера для похода в президенты. Первый триггер - угрозы от Кадырова и он так пересрал, что пошел извиняться. Второй это от Порошенка, который там наехал на Сватов. Это как бы личная обида. Вот такая простая человеческая мотивация - задетая гордость труса. Это то что им руководит.
Так же я допускаю что в финансировании выборов Зе участвовала росия, как итог, закрепление договоренностей в Омане. Иначе как объяснить маниакальное преследование порошенка?
У балбеса Зе было желание, и его использовали...
Чому рік? Не 15місяців наприклад, як по іншим засобам ураження, які запаси на арсеналах, скільки виробляється нового лайна і т.їн.? Казки на ніч, ні про що.
раду тоже надо финансировать, как ни странно, иногда они принимают действительно нужные законы. Так что давай без шапкозакидательства, оставляем все как есть.
от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
Охху...ть! А нам какая разница, что на головы падает? Старая ракета убивает не так больно? Откуда этих дебилов - комментаторов набирают?