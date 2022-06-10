Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - представник ГУР Скібіцький

Економічні ресурси Росії дають їй змогу продовжувати війну проти України нинішніми темпами ще впродовж року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у розмові з кореспондентом британського видання "The Guardian" заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", – розповів Скібіцький.

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Проте, російські економічні ресурси дадуть змогу країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще впродовж року.

"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – заявив представник воєнної розвідки України.

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