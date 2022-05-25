Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, - представник ГУР Скібіцький

Перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася. Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і щодо тих самих "Іскандерів" цей пороговий рівень майже настав", – зазначив Скібіцький.

Водночас, за його словами, Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.

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"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які запроваджені проти РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.

Як зазначається, росіяни змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – підсумував представник воєнної розвідки України.