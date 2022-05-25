Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, - представник ГУР Скібіцький
Перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася. Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.
Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і щодо тих самих "Іскандерів" цей пороговий рівень майже настав", – зазначив Скібіцький.
Водночас, за його словами, Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.
"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які запроваджені проти РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.
Як зазначається, росіяни змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – підсумував представник воєнної розвідки України.
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правильно сказал Воин - армия русни не самая сильная.. она самая длинная...
Ви вже другий місяць цю мантру повторюєте!
Припиніть це робити, щоб не виглядати більшими ідіотами, ніж ви є!
І будемо вважати, що у кацапів, взагалі немає керованих ракет!
Нема питань!
Ракети "Калібр": виготовлено приблизно 1800 екземплярів різних варіантів.
Ракети до ОТРК "Іскандер": виготовлено приблизно 2000 екземплярів.
Ракети Х-35: виготовлено 110 штук
А ще є Х-41, Х-55, Х-31, Х-61, Х-59, Х-101 яких з 80-х років залишилось дуже багато.
Ну і старий мотлох: Х-15, Х-22.
От і порахуйте,
па скаплєнію баєвіковпо пустому плацу, чи скаплєнію натавской тєхнікіпустих гаражах давно забутої військової частини, а не по 9-ти поверхівці, хлібокомбінату, чи супермаркету - нікому не легше
Ни одна разведка мира не знает точного кол-ва точных ракет у РФ. Западные эксперты склоняются к тому, что РФ использовала около 30-40%.
С учетом санкций и производственных мощностей, РФ может производить не более 5-10 ед./мес.
Всего этого вполне достаточно, чтобы продолжать интенсивные ракетные обстрелы Украины в течении ближайших месяцев.
Для НАТО есть ЯО,для Китая тоже -при угрозе территории применят 100 процентов согласно кацапской доктрине .
Поэтому шмалить будут до последней ракеты .
Производство калибров было 20 ракет в месяц ,узкое место производства -двигатель от Рыбинских Моторов ,все остальное могут производить намного больше .
«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
Чи ще накліпають на захоплених українських підприємствах ?
закончатся точные - будут бить по площадям?
асфальта не хватит прикрыться!