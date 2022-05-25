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Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, - представник ГУР Скібіцький

рф,зброя

Перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася. Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

 "За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і щодо тих самих "Іскандерів" цей пороговий рівень майже настав", – зазначив Скібіцький.

Водночас, за його словами, Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, а ті, яких відправляють в Україну - деморалізовані, - ГУР МО

 "Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які запроваджені проти РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.

Як зазначається, росіяни змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – підсумував представник воєнної розвідки України.

Автор: 

зброя (7446) розвідка (3857) ракети (4019) росія (65010) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+18
Дякую! Чув, місяць тому, від Аристовича, і інших "фахівців"...
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25.05.2022 15:36
+11
по 2 штуке в месяц на чипах с микроволновок)))не особо напроизводишься для войны
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25.05.2022 15:39
+10
Ще в останніх днях березня чув щось подібне
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25.05.2022 15:38
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Дякую! Чув, місяць тому, від Аристовича, і інших "фахівців"...
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25.05.2022 15:36 Відповісти
Х-22,которая прилетела в Десну,70х годов выпуска..Их тысячи..Других модефикаций не меньше..Придурочная зеленая шобла на всех уровнях..
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25.05.2022 15:47 Відповісти
Х-55 в количестве 670 шт. Украина передала козлостану в оплату за гребаный газ.. Точек-У-более 5 тыс.шт..Лень все перечислять..
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25.05.2022 15:52 Відповісти
Их тысячи, только взлететь из них сможет около сотни.
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25.05.2022 15:55 Відповісти
Не игнорируй сигнал воздушной тревоги..
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25.05.2022 17:00 Відповісти
Само собой, чем дальше, тем рандомнее будут попадания.
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25.05.2022 18:21 Відповісти
Туфта, плюс они их производят
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25.05.2022 15:37 Відповісти
по 2 штуке в месяц на чипах с микроволновок)))не особо напроизводишься для войны
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25.05.2022 15:39 Відповісти
люську арестовиича наслушался,болезненный?
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25.05.2022 15:48 Відповісти
так це тільки калібри по 2шт. а інші? невідомо.
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25.05.2022 17:37 Відповісти
Если туфта, давай опревердение, есть данные?
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25.05.2022 15:44 Відповісти
Ще в останніх днях березня чув щось подібне
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25.05.2022 15:38 Відповісти
В березні казали, що запас витрачено на 40-50%, зараз кажуть, що на 60-70%...
Що не так?
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25.05.2022 16:10 Відповісти
да шо ж такое... на 1 мая ужеж было 80%...
правильно сказал Воин - армия русни не самая сильная.. она самая длинная...
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25.05.2022 15:39 Відповісти
Шо опять?
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25.05.2022 15:40 Відповісти
Тобто ті ракети, що зараз падають по містам України, некеровані?
Ви вже другий місяць цю мантру повторюєте!
Припиніть це робити, щоб не виглядати більшими ідіотами, ніж ви є!
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25.05.2022 15:41 Відповісти
У Х-22 можлива похибка 100 метрів туди, 100 метрів сюди. Це майже некерована, якщо мова йде не про уразку великого авіаносця.
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25.05.2022 16:01 Відповісти
Давайте задамо стандарт: максимальне відхилення в 1 метр на 1000 кілометрів!
І будемо вважати, що у кацапів, взагалі немає керованих ракет!
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25.05.2022 16:13 Відповісти
А давайте без давайте? У іскандера та калібра похибка 10-15м, це вже можна назвати влучанням у наземну ціль керованим способом.
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25.05.2022 18:24 Відповісти
Без "давайте"?
Нема питань!
Ракети "Калібр": виготовлено приблизно 1800 екземплярів різних варіантів.
Ракети до ОТРК "Іскандер": виготовлено приблизно 2000 екземплярів.
Ракети Х-35: виготовлено 110 штук
А ще є Х-41, Х-55, Х-31, Х-61, Х-59, Х-101 яких з 80-х років залишилось дуже багато.
Ну і старий мотлох: Х-15, Х-22.
От і порахуйте,
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25.05.2022 19:51 Відповісти
Від того, що ракета попаде па скаплєнію баєвіков по пустому плацу, чи скаплєнію натавской тєхнікі пустих гаражах давно забутої військової частини, а не по 9-ти поверхівці, хлібокомбінату, чи супермаркету - нікому не легше
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Усе рахується по відношенню коштовності на відбудування будівлі або закупівлі знищеного товару до коштовності ракети, як би це цинічно не звучало.
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25.05.2022 18:26 Відповісти
Буданову верить, что и лысому из квартала. Уровень одинаковый.
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25.05.2022 15:41 Відповісти
Не уподобляйтесь Руссо ми которые уже 5 раз уничтожили Украинскую авиацию
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25.05.2022 15:42 Відповісти
Очередной ******* в стиля "а-ля Арестович".
Ни одна разведка мира не знает точного кол-ва точных ракет у РФ. Западные эксперты склоняются к тому, что РФ использовала около 30-40%.
С учетом санкций и производственных мощностей, РФ может производить не более 5-10 ед./мес.
Всего этого вполне достаточно, чтобы продолжать интенсивные ракетные обстрелы Украины в течении ближайших месяцев.
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25.05.2022 15:43 Відповісти
Справа у тому, що їм треба 40% притримати на бойовому чергуванні, або вони стають відкритими для зустрічної "спецоперації" і одразу відправляються на побачення із Югославією.
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25.05.2022 18:29 Відповісти
в том то и дело ,что им к примеру те калибры для противодействия к примеру нато или китаю и на фиг не сдались ,и тот мотлох ,что перечислили выше тоже.
Для НАТО есть ЯО,для Китая тоже -при угрозе территории применят 100 процентов согласно кацапской доктрине .
Поэтому шмалить будут до последней ракеты .
Производство калибров было 20 ракет в месяц ,узкое место производства -двигатель от Рыбинских Моторов ,все остальное могут производить намного больше .
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25.05.2022 22:14 Відповісти
Да! І може вже прийшов час, вибачитись і повернути( попросити повернутись) на службу Бурбу з коллегами? !!!
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25.05.2022 15:43 Відповісти
Ви хочете сказати, що у липні всьо, пятухі із гівна у них залишаться?
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25.05.2022 15:43 Відповісти
десь дійсно у липні їм доведеться робити вибір: чи зливати в Україні всю свою армію, чи приберегти відсотків 40 на бойовому чергуванні для захисту інших кордонів. А кордони в них занадто довгі якщо що...
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25.05.2022 18:36 Відповісти
Зато не высокоточных у них как говна.Могут сыпать не один год.
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25.05.2022 15:43 Відповісти
Не могут, у них не хватит экономики на год существования. А в ближайшие месяца три сыпать могут, но военного преимущества это им никакого не даст, так как они не будут поражать наиболее дорогие цели.
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25.05.2022 18:35 Відповісти
Коммент из Чернигова
«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
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25.05.2022 15:44 Відповісти
Этот ГУР НАДО РАЗОГНАТЬ . Они явно не разведчики
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25.05.2022 15:45 Відповісти
Чергова триндьож... а орки знають, що в них озброєння закінчується ?
Чи ще накліпають на захоплених українських підприємствах ?
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25.05.2022 15:48 Відповісти
месяца полтора назад один из ******** эКспердов впаривал нам уже это .
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25.05.2022 15:48 Відповісти
Ну їх високо-точна зброя діє в Україні, хоча б подивіться як файно співає зе команда, ДБР, СБУ нічим не допомагає заради перемоги.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
даже если это правда, то оставшиеся 40% они будут использовать для того, чтобы уничтожать оружие, которое нам предоставляют Европа и США. Это тысячи ракет. А вообще надеяться на то, что у них кончатся патроны, снаряды и т.д. - глупо
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25.05.2022 15:49 Відповісти
Они не знают, где склады оружия, а также не способны поражать движущиеся цели.
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25.05.2022 16:02 Відповісти
х-101 в варианте с головкой самонаведения от бомбы КАБ-500 КР-может поражать движущиеся цели и менять назначение цели прямо в полете ,такая же головка может быть у Х-555.
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25.05.2022 22:18 Відповісти
это "глубокий абдрыстович"?

закончатся точные - будут бить по площадям?

асфальта не хватит прикрыться!
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25.05.2022 15:50 Відповісти
Причем тут площади? ракеты будут просто на ишаков и туалеты в поле падать.
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25.05.2022 18:30 Відповісти
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25.05.2022 15:50 Відповісти
не понимаю почему не используют тактику 2-ой мировой - ложные цели. Натяните в поле какой-нибудь брезент, с бревен и старых шин муляжи пушек, в сепарских чатах дайте координаты, ждите прилета, затем все то-же, только в другом месте. Ведь большинство обстрелянных школ, садиков, и т.п. сооружений - это благодаря сливу местных сепаров. Таким образом и жизни наших воинов сохраним и количество их ракет поуменьшим.
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25.05.2022 15:57 Відповісти
Те же местные сепары и расскажут московским кураторам что цели ложные. Просто до сих пор не действуют законы военного времени о расстрелах и повешаньях кацапских шпионов прямо на месте. Это сильно бы отрезвило любителей кацапья.
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25.05.2022 16:09 Відповісти
У рабссеи никогда и не было высокоточного оружия. У них только куданибудьпопальное и самоубивальное. И еще туева куча боевых бурятов и коков-морпехов.
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25.05.2022 15:57 Відповісти
кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девченку ...
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25.05.2022 16:00 Відповісти
Мені всерівно що впаде на голову - високоточна, якої вже начебто обмаль у кацапів, чи таки ж їхня застаріла та сліпа бомба чи ракета. І та, і та мене вб'є. То ж не підрахунками треба займатись.
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25.05.2022 16:05 Відповісти
Вибач, але склади із натівською зброєю важливіші за тебе.
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25.05.2022 18:33 Відповісти
скажи таке натівському генералу і він тебе в гівно замісить,а про те що у х22 +/-100м точність то така ******* що аж невдобно,про х32 чув?
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25.05.2022 21:26 Відповісти
Яка радість.. Дякую ГУР за звершеняня
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Заспокоювати народ, то справа добра. Але статистика і щоразу інша, то не є добре.(((
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25.05.2022 16:22 Відповісти
Та які ракети, ГУР? Спитайте у Люсі Обдрістовіча, воно знає точно, в нього інфа сотка, кАроче, Люсінда сказало ракет у них НЕМА, усьо, расходімся
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25.05.2022 16:28 Відповісти
Не надо обольщаться..., закончится высокоточное, кацапня начнёт массово использовать неуправляемое оружие, а этого дерьма у них хватает ещё из совка.
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25.05.2022 16:55 Відповісти
А неуправляемое им никакого преимущества в войне не даст.
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25.05.2022 18:32 Відповісти
Ага, "за два тижні закончатся", я казав Люся. У лютому.
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25.05.2022 18:59 Відповісти
 
 