Россия использовала 60 процентов запасов высокоточного оружия, - представитель ГУР Скибицкий
Первые два месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными. Впоследствии ситуация поменялась. Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.
Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и в отношении тех же "Искандеров "этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Скибицкий.
В то же время, по его словам, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.
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"Они не обладают такими мощностями для быстрого производства высокоточного оружия, тем более - экономические санкции, политические санкции, введенные против РФ не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства.
Как сообщается, россияне изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ - на предельном уровне", – подытожил представитель военной разведки Украины
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Що не так?
правильно сказал Воин - армия русни не самая сильная.. она самая длинная...
Ви вже другий місяць цю мантру повторюєте!
Припиніть це робити, щоб не виглядати більшими ідіотами, ніж ви є!
І будемо вважати, що у кацапів, взагалі немає керованих ракет!
Нема питань!
Ракети "Калібр": виготовлено приблизно 1800 екземплярів різних варіантів.
Ракети до ОТРК "Іскандер": виготовлено приблизно 2000 екземплярів.
Ракети Х-35: виготовлено 110 штук
А ще є Х-41, Х-55, Х-31, Х-61, Х-59, Х-101 яких з 80-х років залишилось дуже багато.
Ну і старий мотлох: Х-15, Х-22.
От і порахуйте,
па скаплєнію баєвіковпо пустому плацу, чи скаплєнію натавской тєхнікіпустих гаражах давно забутої військової частини, а не по 9-ти поверхівці, хлібокомбінату, чи супермаркету - нікому не легше
Ни одна разведка мира не знает точного кол-ва точных ракет у РФ. Западные эксперты склоняются к тому, что РФ использовала около 30-40%.
С учетом санкций и производственных мощностей, РФ может производить не более 5-10 ед./мес.
Всего этого вполне достаточно, чтобы продолжать интенсивные ракетные обстрелы Украины в течении ближайших месяцев.
Для НАТО есть ЯО,для Китая тоже -при угрозе территории применят 100 процентов согласно кацапской доктрине .
Поэтому шмалить будут до последней ракеты .
Производство калибров было 20 ракет в месяц ,узкое место производства -двигатель от Рыбинских Моторов ,все остальное могут производить намного больше .
«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
Чи ще накліпають на захоплених українських підприємствах ?
закончатся точные - будут бить по площадям?
асфальта не хватит прикрыться!