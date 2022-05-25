Россия использовала 60 процентов запасов высокоточного оружия, - представитель ГУР Скибицкий

Первые два месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными. Впоследствии ситуация поменялась. Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и в отношении тех же "Искандеров "этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Скибицкий.

В то же время, по его словам, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

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"Они не обладают такими мощностями для быстрого производства высокоточного оружия, тем более - экономические санкции, политические санкции, введенные против РФ не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства.

Как сообщается, россияне изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ - на предельном уровне", – подытожил представитель военной разведки Украины