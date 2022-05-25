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Новости Война
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Россия использовала 60 процентов запасов высокоточного оружия, - представитель ГУР Скибицкий

рф,зброя

Первые два месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными. Впоследствии ситуация поменялась. Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и в отношении тех же "Искандеров "этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Скибицкий.

В то же время, по его словам, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, а отправляемые в Украину - деморализованные, - ГУР МО

"Они не обладают такими мощностями для быстрого производства высокоточного оружия, тем более - экономические санкции, политические санкции, введенные против РФ не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства.

Как сообщается, россияне изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ - на предельном уровне", – подытожил представитель военной разведки Украины

оружие (10203) разведка (4171) ракеты (3561) россия (95420) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+18
Дякую! Чув, місяць тому, від Аристовича, і інших "фахівців"...
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25.05.2022 15:36
+11
по 2 штуке в месяц на чипах с микроволновок)))не особо напроизводишься для войны
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25.05.2022 15:39
+10
Ще в останніх днях березня чув щось подібне
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25.05.2022 15:38
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Дякую! Чув, місяць тому, від Аристовича, і інших "фахівців"...
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25.05.2022 15:36 Ответить
Х-22,которая прилетела в Десну,70х годов выпуска..Их тысячи..Других модефикаций не меньше..Придурочная зеленая шобла на всех уровнях..
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25.05.2022 15:47 Ответить
Х-55 в количестве 670 шт. Украина передала козлостану в оплату за гребаный газ.. Точек-У-более 5 тыс.шт..Лень все перечислять..
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25.05.2022 15:52 Ответить
Их тысячи, только взлететь из них сможет около сотни.
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25.05.2022 15:55 Ответить
Не игнорируй сигнал воздушной тревоги..
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25.05.2022 17:00 Ответить
Само собой, чем дальше, тем рандомнее будут попадания.
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25.05.2022 18:21 Ответить
Туфта, плюс они их производят
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25.05.2022 15:37 Ответить
по 2 штуке в месяц на чипах с микроволновок)))не особо напроизводишься для войны
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25.05.2022 15:39 Ответить
люську арестовиича наслушался,болезненный?
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25.05.2022 15:48 Ответить
так це тільки калібри по 2шт. а інші? невідомо.
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25.05.2022 17:37 Ответить
Если туфта, давай опревердение, есть данные?
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25.05.2022 15:44 Ответить
Ще в останніх днях березня чув щось подібне
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25.05.2022 15:38 Ответить
В березні казали, що запас витрачено на 40-50%, зараз кажуть, що на 60-70%...
Що не так?
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25.05.2022 16:10 Ответить
да шо ж такое... на 1 мая ужеж было 80%...
правильно сказал Воин - армия русни не самая сильная.. она самая длинная...
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25.05.2022 15:39 Ответить
Шо опять?
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25.05.2022 15:40 Ответить
Тобто ті ракети, що зараз падають по містам України, некеровані?
Ви вже другий місяць цю мантру повторюєте!
Припиніть це робити, щоб не виглядати більшими ідіотами, ніж ви є!
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25.05.2022 15:41 Ответить
У Х-22 можлива похибка 100 метрів туди, 100 метрів сюди. Це майже некерована, якщо мова йде не про уразку великого авіаносця.
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25.05.2022 16:01 Ответить
Давайте задамо стандарт: максимальне відхилення в 1 метр на 1000 кілометрів!
І будемо вважати, що у кацапів, взагалі немає керованих ракет!
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25.05.2022 16:13 Ответить
А давайте без давайте? У іскандера та калібра похибка 10-15м, це вже можна назвати влучанням у наземну ціль керованим способом.
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25.05.2022 18:24 Ответить
Без "давайте"?
Нема питань!
Ракети "Калібр": виготовлено приблизно 1800 екземплярів різних варіантів.
Ракети до ОТРК "Іскандер": виготовлено приблизно 2000 екземплярів.
Ракети Х-35: виготовлено 110 штук
А ще є Х-41, Х-55, Х-31, Х-61, Х-59, Х-101 яких з 80-х років залишилось дуже багато.
Ну і старий мотлох: Х-15, Х-22.
От і порахуйте,
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25.05.2022 19:51 Ответить
Від того, що ракета попаде па скаплєнію баєвіков по пустому плацу, чи скаплєнію натавской тєхнікі пустих гаражах давно забутої військової частини, а не по 9-ти поверхівці, хлібокомбінату, чи супермаркету - нікому не легше
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25.05.2022 16:18 Ответить
Усе рахується по відношенню коштовності на відбудування будівлі або закупівлі знищеного товару до коштовності ракети, як би це цинічно не звучало.
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25.05.2022 18:26 Ответить
Буданову верить, что и лысому из квартала. Уровень одинаковый.
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25.05.2022 15:41 Ответить
Не уподобляйтесь Руссо ми которые уже 5 раз уничтожили Украинскую авиацию
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25.05.2022 15:42 Ответить
Очередной ******* в стиля "а-ля Арестович".
Ни одна разведка мира не знает точного кол-ва точных ракет у РФ. Западные эксперты склоняются к тому, что РФ использовала около 30-40%.
С учетом санкций и производственных мощностей, РФ может производить не более 5-10 ед./мес.
Всего этого вполне достаточно, чтобы продолжать интенсивные ракетные обстрелы Украины в течении ближайших месяцев.
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25.05.2022 15:43 Ответить
Справа у тому, що їм треба 40% притримати на бойовому чергуванні, або вони стають відкритими для зустрічної "спецоперації" і одразу відправляються на побачення із Югославією.
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25.05.2022 18:29 Ответить
в том то и дело ,что им к примеру те калибры для противодействия к примеру нато или китаю и на фиг не сдались ,и тот мотлох ,что перечислили выше тоже.
Для НАТО есть ЯО,для Китая тоже -при угрозе территории применят 100 процентов согласно кацапской доктрине .
Поэтому шмалить будут до последней ракеты .
Производство калибров было 20 ракет в месяц ,узкое место производства -двигатель от Рыбинских Моторов ,все остальное могут производить намного больше .
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25.05.2022 22:14 Ответить
Да! І може вже прийшов час, вибачитись і повернути( попросити повернутись) на службу Бурбу з коллегами? !!!
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25.05.2022 15:43 Ответить
Ви хочете сказати, що у липні всьо, пятухі із гівна у них залишаться?
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25.05.2022 15:43 Ответить
десь дійсно у липні їм доведеться робити вибір: чи зливати в Україні всю свою армію, чи приберегти відсотків 40 на бойовому чергуванні для захисту інших кордонів. А кордони в них занадто довгі якщо що...
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25.05.2022 18:36 Ответить
Зато не высокоточных у них как говна.Могут сыпать не один год.
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25.05.2022 15:43 Ответить
Не могут, у них не хватит экономики на год существования. А в ближайшие месяца три сыпать могут, но военного преимущества это им никакого не даст, так как они не будут поражать наиболее дорогие цели.
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25.05.2022 18:35 Ответить
Коммент из Чернигова
«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
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25.05.2022 15:44 Ответить
Этот ГУР НАДО РАЗОГНАТЬ . Они явно не разведчики
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25.05.2022 15:45 Ответить
Чергова триндьож... а орки знають, що в них озброєння закінчується ?
Чи ще накліпають на захоплених українських підприємствах ?
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25.05.2022 15:48 Ответить
месяца полтора назад один из ******** эКспердов впаривал нам уже это .
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25.05.2022 15:48 Ответить
Ну їх високо-точна зброя діє в Україні, хоча б подивіться як файно співає зе команда, ДБР, СБУ нічим не допомагає заради перемоги.
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25.05.2022 15:49 Ответить
даже если это правда, то оставшиеся 40% они будут использовать для того, чтобы уничтожать оружие, которое нам предоставляют Европа и США. Это тысячи ракет. А вообще надеяться на то, что у них кончатся патроны, снаряды и т.д. - глупо
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25.05.2022 15:49 Ответить
Они не знают, где склады оружия, а также не способны поражать движущиеся цели.
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25.05.2022 16:02 Ответить
х-101 в варианте с головкой самонаведения от бомбы КАБ-500 КР-может поражать движущиеся цели и менять назначение цели прямо в полете ,такая же головка может быть у Х-555.
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25.05.2022 22:18 Ответить
это "глубокий абдрыстович"?

закончатся точные - будут бить по площадям?

асфальта не хватит прикрыться!
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25.05.2022 15:50 Ответить
Причем тут площади? ракеты будут просто на ишаков и туалеты в поле падать.
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25.05.2022 18:30 Ответить
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25.05.2022 15:50 Ответить
не понимаю почему не используют тактику 2-ой мировой - ложные цели. Натяните в поле какой-нибудь брезент, с бревен и старых шин муляжи пушек, в сепарских чатах дайте координаты, ждите прилета, затем все то-же, только в другом месте. Ведь большинство обстрелянных школ, садиков, и т.п. сооружений - это благодаря сливу местных сепаров. Таким образом и жизни наших воинов сохраним и количество их ракет поуменьшим.
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25.05.2022 15:57 Ответить
Те же местные сепары и расскажут московским кураторам что цели ложные. Просто до сих пор не действуют законы военного времени о расстрелах и повешаньях кацапских шпионов прямо на месте. Это сильно бы отрезвило любителей кацапья.
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25.05.2022 16:09 Ответить
У рабссеи никогда и не было высокоточного оружия. У них только куданибудьпопальное и самоубивальное. И еще туева куча боевых бурятов и коков-морпехов.
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25.05.2022 15:57 Ответить
кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девченку ...
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25.05.2022 16:00 Ответить
Мені всерівно що впаде на голову - високоточна, якої вже начебто обмаль у кацапів, чи таки ж їхня застаріла та сліпа бомба чи ракета. І та, і та мене вб'є. То ж не підрахунками треба займатись.
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25.05.2022 16:05 Ответить
Вибач, але склади із натівською зброєю важливіші за тебе.
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25.05.2022 18:33 Ответить
скажи таке натівському генералу і він тебе в гівно замісить,а про те що у х22 +/-100м точність то така ******* що аж невдобно,про х32 чув?
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25.05.2022 21:26 Ответить
Яка радість.. Дякую ГУР за звершеняня
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25.05.2022 16:18 Ответить
Заспокоювати народ, то справа добра. Але статистика і щоразу інша, то не є добре.(((
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25.05.2022 16:22 Ответить
Та які ракети, ГУР? Спитайте у Люсі Обдрістовіча, воно знає точно, в нього інфа сотка, кАроче, Люсінда сказало ракет у них НЕМА, усьо, расходімся
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25.05.2022 16:28 Ответить
Не надо обольщаться..., закончится высокоточное, кацапня начнёт массово использовать неуправляемое оружие, а этого дерьма у них хватает ещё из совка.
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25.05.2022 16:55 Ответить
А неуправляемое им никакого преимущества в войне не даст.
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25.05.2022 18:32 Ответить
Ага, "за два тижні закончатся", я казав Люся. У лютому.
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25.05.2022 18:59 Ответить
 
 