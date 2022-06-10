НАТО сомневается в способности России атаковать Швецию и Финляндию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО считает, что Российская Федерация не намерена использовать военную агрессию против Швеции и Финляндии.
Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на саммите демократии в Копенгагене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Заместитель генсека НАТО выступал через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин якобы намекнул на амбиции по поводу новых вторжений, чтобы расширить территорию России.
Джоане считает, что эти северные страны вряд ли будут мишенью России.
По его словам, НАТО не видит признаков того, что Москва имеет "способность или намерение быть военно-агрессивной против Швеции и Финляндии".
Кроме того, заместитель генсека уверен, что страны присоединятся к Альянсу, несмотря на возражения Турции.
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тогда тебе на срувясну...!
буде казати що ми вас морально підтримуємо але не можна допустити третьої світової
і нато не втрутиться ні в якому разі
Ну от не розумію хто сидить в тому нато? Ну от вони що, ще не зрозуміли як діють кацапи? Вроді би більше 100 днів іде війна - пора би вже було і зрозуміти хто такі кацапи із путлєром.