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НАТО сомневается в способности России атаковать Швецию и Финляндию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швеція,фінляндія

НАТО считает, что Российская Федерация не намерена использовать военную агрессию против Швеции и Финляндии.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на саммите демократии в Копенгагене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заместитель генсека НАТО выступал через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин якобы намекнул на амбиции по поводу новых вторжений, чтобы расширить территорию России.

Джоане считает, что эти северные страны вряд ли будут мишенью России.

Смотрите: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО

По его словам, НАТО не видит признаков того, что Москва имеет "способность или намерение быть военно-агрессивной против Швеции и Финляндии".

Кроме того, заместитель генсека уверен, что страны присоединятся к Альянсу, несмотря на возражения Турции.
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Топ комментарии
+7
А чем атаковать,пиртербургским ОМОНом? Почти вся ленинградская 6-я армия подохла под Киевом,командующий под арестом.
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10.06.2022 19:35
+5
Всі кацапсячі пАнти відбили в Україні
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10.06.2022 19:35
+4
Почему? Там еще много свинособак с лопатами и палками, за бояру пойдут...
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10.06.2022 19:34
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Почему? Там еще много свинособак с лопатами и палками, за бояру пойдут...
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10.06.2022 19:34 Ответить
А,чого кацам губити вони давно воюють з НАТО, в Україні
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10.06.2022 19:37 Ответить
Точно шо свинособаки. Товариш розповідав, в нього дача десь в районі Бородянки, так каже поїхав після кацапів подивитись шо ці свині наробили там. Паркан, каже танками розтрощили, на подвір'ї рви колесами та гусиницями повиривали, сам будинок вроді цілий, але в хаті все перевернуте, меблі поломані, але саме головне, каже на кухні стояв електрочайник на п'яті до якої підходить живлення, так вони навіть не здогадались, що треба кнопку на чайнику натиснути, а сам чайник ставилии на газову плиту Каже, шо за дебіли і звідки їх набрали?
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10.06.2022 19:47 Ответить
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10.06.2022 19:57 Ответить
да..хуйло это не петя 1
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10.06.2022 19:34 Ответить
Хэр ***** с 20000 пошел воевать с 200000 армией турок, потом его катька праститутка за бабки выкупала. ПС. Если бы не выкупила его уже все давно забыли про него.
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10.06.2022 21:02 Ответить
Ну-ну. Зелень також сумнівалася....
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10.06.2022 19:34 Ответить
А чем атаковать,пиртербургским ОМОНом? Почти вся ленинградская 6-я армия подохла под Киевом,командующий под арестом.
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10.06.2022 19:35 Ответить
Всі кацапсячі пАнти відбили в Україні
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10.06.2022 19:35 Ответить
Будемо подивитися
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10.06.2022 19:35 Ответить
Звісно не мають, бо розуміють що для них це дуже швидко закінчиться
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10.06.2022 19:38 Ответить
Вони вжевоюють з НАТО(забаганки Ердогана,маніпуляціі проливами)
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10.06.2022 19:39 Ответить
Первый "хук" руцкая армия получила под Киевом, будем надеяться что на Донбасе ЗСУ сломают кацапам хребет окончательно.
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10.06.2022 19:41 Ответить
нато би взяло та й перевірило б! ато сумніваються ...
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10.06.2022 19:46 Ответить
На слабо берут
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10.06.2022 19:52 Ответить
у тебя есть думка...?
тогда тебе на срувясну...!
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10.06.2022 20:08 Ответить
Т62 КарлГуставы, NLAW и Арчеры не берут
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10.06.2022 20:14 Ответить
Наївна за своїми заявами організація(Хто вам сказав,що москалі атакуватимуть зараз?Москалі планують "перетравити" захоплені землі з населенням,виростити нову армію злидарів,й тільки тоді наступають.
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10.06.2022 20:18 Ответить
і толку з того нато,
буде казати що ми вас морально підтримуємо але не можна допустити третьої світової
і нато не втрутиться ні в якому разі
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10.06.2022 20:53 Ответить
А ви не сумнівайтесь, ви моліться, бо тоді весь світ побачить яке це НАТО ******* встид
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10.06.2022 21:08 Ответить
а я гарантую, що лисий карлик на них не нападе!
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10.06.2022 21:26 Ответить
Нато ??? А навіщо воно потрібне. А кацапстанії і не треба дуже сильно атакувати чи вести бойові дії - хватить напаскудити на кордоні і все в порядку. Нато відразу закричить, що країни не можна брати до себе.
Ну от не розумію хто сидить в тому нато? Ну от вони що, ще не зрозуміли як діють кацапи? Вроді би більше 100 днів іде війна - пора би вже було і зрозуміти хто такі кацапи із путлєром.
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10.06.2022 21:27 Ответить
 
 