НАТО сумнівається у здатності Росії атакувати Швецію і Фінляндію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО вважає, що Російська Федерація не має намірів використовувати військову агресію проти Швеції та Фінляндії.
Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на саміті демократії в Копенгагені. Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Заступник генсека НАТО виступав через кілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін нібито натякнув на амбіції щодо нових вторгнень, аби розширити територію Росії.
Джоане вважає, що ці північні країни навряд чи будуть мішенню Росії.
За його словами, НАТО не бачить ознак того, що Москва має "спроможність або наміри бути військово-агресивною проти Швеції та Фінляндії".
Окрім того, заступник генсека вневнений, що країни приєднаються до Альянсу, попри заперечення Туреччини.
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тогда тебе на срувясну...!
буде казати що ми вас морально підтримуємо але не можна допустити третьої світової
і нато не втрутиться ні в якому разі
Ну от не розумію хто сидить в тому нато? Ну от вони що, ще не зрозуміли як діють кацапи? Вроді би більше 100 днів іде війна - пора би вже було і зрозуміти хто такі кацапи із путлєром.