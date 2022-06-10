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НАТО сумнівається у здатності Росії атакувати Швецію і Фінляндію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція,фінляндія

НАТО вважає, що Російська Федерація не має намірів використовувати військову агресію проти Швеції та Фінляндії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на саміті демократії в Копенгагені. Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заступник генсека НАТО виступав через кілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін нібито натякнув на амбіції щодо нових вторгнень, аби розширити територію Росії.

Джоане вважає, що ці північні країни навряд чи будуть мішенню Росії.

Дивіться також: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО

За його словами, НАТО не бачить ознак того, що Москва має "спроможність або наміри бути військово-агресивною проти Швеції та Фінляндії".

Окрім того, заступник генсека вневнений, що країни приєднаються до Альянсу, попри заперечення Туреччини.
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Топ коментарі
+7
А чем атаковать,пиртербургским ОМОНом? Почти вся ленинградская 6-я армия подохла под Киевом,командующий под арестом.
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10.06.2022 19:35
+5
Всі кацапсячі пАнти відбили в Україні
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10.06.2022 19:35
+4
Почему? Там еще много свинособак с лопатами и палками, за бояру пойдут...
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10.06.2022 19:34
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Почему? Там еще много свинособак с лопатами и палками, за бояру пойдут...
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10.06.2022 19:34 Відповісти
А,чого кацам губити вони давно воюють з НАТО, в Україні
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10.06.2022 19:37 Відповісти
Точно шо свинособаки. Товариш розповідав, в нього дача десь в районі Бородянки, так каже поїхав після кацапів подивитись шо ці свині наробили там. Паркан, каже танками розтрощили, на подвір'ї рви колесами та гусиницями повиривали, сам будинок вроді цілий, але в хаті все перевернуте, меблі поломані, але саме головне, каже на кухні стояв електрочайник на п'яті до якої підходить живлення, так вони навіть не здогадались, що треба кнопку на чайнику натиснути, а сам чайник ставилии на газову плиту Каже, шо за дебіли і звідки їх набрали?
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10.06.2022 19:47 Відповісти
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10.06.2022 19:57 Відповісти
да..хуйло это не петя 1
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10.06.2022 19:34 Відповісти
Хэр ***** с 20000 пошел воевать с 200000 армией турок, потом его катька праститутка за бабки выкупала. ПС. Если бы не выкупила его уже все давно забыли про него.
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10.06.2022 21:02 Відповісти
Ну-ну. Зелень також сумнівалася....
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10.06.2022 19:34 Відповісти
А чем атаковать,пиртербургским ОМОНом? Почти вся ленинградская 6-я армия подохла под Киевом,командующий под арестом.
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10.06.2022 19:35 Відповісти
Всі кацапсячі пАнти відбили в Україні
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10.06.2022 19:35 Відповісти
Будемо подивитися
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10.06.2022 19:35 Відповісти
Звісно не мають, бо розуміють що для них це дуже швидко закінчиться
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10.06.2022 19:38 Відповісти
Вони вжевоюють з НАТО(забаганки Ердогана,маніпуляціі проливами)
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10.06.2022 19:39 Відповісти
Первый "хук" руцкая армия получила под Киевом, будем надеяться что на Донбасе ЗСУ сломают кацапам хребет окончательно.
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10.06.2022 19:41 Відповісти
нато би взяло та й перевірило б! ато сумніваються ...
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10.06.2022 19:46 Відповісти
На слабо берут
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10.06.2022 19:52 Відповісти
у тебя есть думка...?
тогда тебе на срувясну...!
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10.06.2022 20:08 Відповісти
Т62 КарлГуставы, NLAW и Арчеры не берут
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10.06.2022 20:14 Відповісти
Наївна за своїми заявами організація(Хто вам сказав,що москалі атакуватимуть зараз?Москалі планують "перетравити" захоплені землі з населенням,виростити нову армію злидарів,й тільки тоді наступають.
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10.06.2022 20:18 Відповісти
і толку з того нато,
буде казати що ми вас морально підтримуємо але не можна допустити третьої світової
і нато не втрутиться ні в якому разі
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10.06.2022 20:53 Відповісти
А ви не сумнівайтесь, ви моліться, бо тоді весь світ побачить яке це НАТО ******* встид
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10.06.2022 21:08 Відповісти
а я гарантую, що лисий карлик на них не нападе!
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10.06.2022 21:26 Відповісти
Нато ??? А навіщо воно потрібне. А кацапстанії і не треба дуже сильно атакувати чи вести бойові дії - хватить напаскудити на кордоні і все в порядку. Нато відразу закричить, що країни не можна брати до себе.
Ну от не розумію хто сидить в тому нато? Ну от вони що, ще не зрозуміли як діють кацапи? Вроді би більше 100 днів іде війна - пора би вже було і зрозуміти хто такі кацапи із путлєром.
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10.06.2022 21:27 Відповісти
 
 