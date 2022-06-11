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"Великая Россия" ворует уцелевшие троллейбусы в Мариуполе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Россия активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оттуда вывозят абсолютно все - от оставшихся на улицах и во дворах машин до оборудования из захваченных заводов, от металлолома до зерна.

"Только представьте, до какой низости дошла Российская Федерация, если ее представители украли из нашего города Мариуполя, полностью разрушенного российской армией, даже несколько уцелевших там троллейбусов. Вот такая она "великая Россия" - крадет троллейбусы", - заявил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захватчики ускорили снос разрушенных домов в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
И чья вина в этом ? Кто их туда впустил ?
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11.06.2022 13:45
+19
Вова, тобі нагадати, через кого взагалі ті території стали окупованими?
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11.06.2022 13:46
+18
Здав все що зміг, а тепер констатує факт. Зелене уйобіще.
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11.06.2022 13:52
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И чья вина в этом ? Кто их туда впустил ?
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11.06.2022 13:45 Ответить
Он нормальный чел и пишет по делу. Его слова как ты говоришь про зраду детский лепет по сравнению с действиями чмоней, которые разминировали чонгар. И на часи все, на часи. вешать всякую мразь и ботом будет поздна...
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11.06.2022 14:09 Ответить
Вони обоє дауни, автор текстута зеленський. Ви сумніваєтесь?
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11.06.2022 22:12 Ответить
Але ж Володімыр Олександрович не втік, як 12 міліонів громадян, які мали кістьми лягти за рідні міста. А зараз по телемарафону розказують про якісь нескорені міста. Ви ж проголосували в 19 році за нього, то чого тепер ломитесь в Пільшу? Ідіть захищайтре рідну домівку від мала до велика. Така ціна свободи слова, голосу і вибору!!!
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11.06.2022 13:57 Ответить
Вова, тобі нагадати, через кого взагалі ті території стали окупованими?
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11.06.2022 13:46 Ответить
Так они ж уже сказали что это Порох виноват
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11.06.2022 13:59 Ответить
Чому не згадує про дороги з "великого будівництва" їх також вкрали.Тепер по ним з рф "сухопутним коридором" на Крим їздять...
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11.06.2022 13:50 Ответить
вместо ракет и танков , обороняемся асфальтом
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11.06.2022 16:28 Ответить
Здав все що зміг, а тепер констатує факт. Зелене уйобіще.
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11.06.2022 13:52 Ответить
а ты чего по Польшам ныкаешься? 5 коп вообще-то уже не военно обязанный. хотя тебе подсрачкиков бы выписал такому герою
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11.06.2022 14:14 Ответить
що не цитата то шедевр-
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11.06.2022 13:53 Ответить
Моя сестра сегодня мне сказала,что может это чмо зелёное не обсырать сейчас -оно ж читает,и оно поступит с Украиной ,как с Азовцами,потому что боится расплаты,которая неминуема...а так этот дегенерат подумает,что всех все устраивает,а после Победы нашей его жахнем...НО не могу я молчать...
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11.06.2022 13:55 Ответить
Куй залізо поки гаряче. Після перемоги з нього зліплять такого героя, що і не підступишся.
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11.06.2022 13:59 Ответить
йон буде національним боневтіком вищєго гатунка!!!!
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11.06.2022 14:01 Ответить
Краще це політичне уобіще, втекло як і януковощ... шкоди б менше було
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11.06.2022 13:57 Ответить
"Великі українці" активно грабували і грабують територію, яку їм вдалось окупувати - "Фабрики, заводи, шахти, пароходи"
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11.06.2022 14:00 Ответить
Поки найогидніший патріот ********** розповідає нам як рашисти грабують Україну, його ********* продає гуманітарку людям, яка мала йти безкоштовно.
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11.06.2022 14:06 Ответить
Русский мир. Взорвали медведя.
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
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11.06.2022 14:11 Ответить
а потом съели
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11.06.2022 14:20 Ответить
Ха, в **********, уже гвоздей нет, и жопу они там лопухами вытирают, а тут целый троллейбус,эти руснявые все будут тащить, что блестит.
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11.06.2022 14:20 Ответить
Хто їх туди впустив?
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11.06.2022 14:27 Ответить
так, цап-царап - це одна з головних духоскрєп москальських!
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11.06.2022 14:42 Ответить
Не знаю, кому как, но речь президента все-таки слабовата. При упоминании слова "расия" нужно избегать слов "великая", "т.н. освободители" и т.д., даже если это сказано с издевкой, в кавычках. расия должна упоминаться исключительно как территория абсолютного зла, демонизма и беззакония. Это деспотия, страна-изгой, террорист, агрессор, исповедующая человеконенавистническую идеологию руского мира как крайнего выражения фашизма и нацизма, и несущая людям лишь смерть, немыслимые страдания и лишения. Речь должна быть четкой, с конкретными цифрами: вывезено столько-то тысяч тонн проката, катанки, прута, столько-то миллионов тонн зерна, подсолнечника, масла.
- Со времен гитлеровского нацизма мир не сталкивался с грабежом подобного масштаба, когда агрессор превращает некогда цветущую страну в обезлюженную, безжизненную пустыню, а свободных людей, делает безропотными, пресмыкающимися рабами... - должны греметь слова Зеленского в зале Генассамблеи ООН.
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11.06.2022 15:25 Ответить
розумію вова твоє здивування, ти ж з ними один народ.
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11.06.2022 16:16 Ответить
Чмо може сказати на свій захист, що окупанти асфальт не пи*дять тому він "молодєц".
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11.06.2022 16:32 Ответить
нафіга він нам це переказує?
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11.06.2022 17:20 Ответить
Вчіться.

Потім репараціями ми маємо у них все забрати. Росіяни повинні здихати в болотах та на пустирях. Навіть руїн у них не повинно залишитись - все розібрати і вивести як репарації.
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11.06.2022 23:24 Ответить
 
 