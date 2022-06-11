"Великая Россия" ворует уцелевшие троллейбусы в Мариуполе, - Зеленский

Россия активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оттуда вывозят абсолютно все - от оставшихся на улицах и во дворах машин до оборудования из захваченных заводов, от металлолома до зерна.

"Только представьте, до какой низости дошла Российская Федерация, если ее представители украли из нашего города Мариуполя, полностью разрушенного российской армией, даже несколько уцелевших там троллейбусов. Вот такая она "великая Россия" - крадет троллейбусы", - заявил Зеленский.

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