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"Великая Россия" ворует уцелевшие троллейбусы в Мариуполе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оттуда вывозят абсолютно все - от оставшихся на улицах и во дворах машин до оборудования из захваченных заводов, от металлолома до зерна.
"Только представьте, до какой низости дошла Российская Федерация, если ее представители украли из нашего города Мариуполя, полностью разрушенного российской армией, даже несколько уцелевших там троллейбусов. Вот такая она "великая Россия" - крадет троллейбусы", - заявил Зеленский.
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https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
- Со времен гитлеровского нацизма мир не сталкивался с грабежом подобного масштаба, когда агрессор превращает некогда цветущую страну в обезлюженную, безжизненную пустыню, а свободных людей, делает безропотными, пресмыкающимися рабами... - должны греметь слова Зеленского в зале Генассамблеи ООН.
Потім репараціями ми маємо у них все забрати. Росіяни повинні здихати в болотах та на пустирях. Навіть руїн у них не повинно залишитись - все розібрати і вивести як репарації.